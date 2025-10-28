元Repezen FoxxのDJ? Foy、グループ脱退後初のソロ曲【Not too bad】を10月29日リリース決定！WAKI、STRAY DOGGSが参戦するリリースパーティー緊急開催

NOEZ FOXX株式会社

元Repezen Foxxのメンバーで、2023年にゲーミングチーム「NOEZ FOXX」を設立したDJ? Foyが、グループ脱退後初となるソロ楽曲 Not too bad を2025年10月29日（水）20:00にデジタルリリースすることが決定。同日20:00にDJ? Foyの公式Youtubeにて新曲MVを公開いたします。

さらに、WAKI、STRAY DOGGS、DJ NOMAが参戦する新曲リリースパーティ【ソロになって初めての右も左もわからない新曲リリパ】が開催決定。2025年10月29日（水）、六本木「GTLIVE TOKYO」にて開催いたします。

年内に控えるREPEZEN FOXXの解散ライブ（2025年12月31日、福岡PayPayドーム）への出演を目前に、2023年に設立したゲーミングチーム「NOEZ FOXX」での活動をはじめ、DJ? Foyのソロアーティストとしての新章のはじまりを体現した象徴的な一曲となります。

Music Video▼

公開リンク：https://youtu.be/5ftSsKbx67g

DJ? Foyコメント

新曲 Not too bad は、急に生まれて、無理やり割と大変な人生を歩まされている僕達への応援歌として作りました。基本7割くらい大変な事あるのに、3割くらいの「生きてて良かった」で取り戻せる人生ってとってもステキ歌唱力もリリックも未熟な僕が、もがきながら成長していく過程を見て、みなさんが少しでも「人生悪くないな」と思ってくれたら嬉しいっちゃ

■新曲リリース情報

Not too bad

10月29日 （水）20:00 配信リリース

Lyrics : DJ? Foy

Music : Hiroto Kikuchi, SAS, DJ? Foy

Produced by DJ? Foy, SAS (INIMI), Hiroto Kikuchi

配信先URL（一部）

Apple Music: https://music.apple.com/jp/album/1846295987?mt=1&app=music&at=10l7qr(https://music.apple.com/jp/album/1846295987?mt=1&app=music&at=10l7qr)

Spotify: https://open.spotify.com/intl-ja/album/7klZklBTafI1AvAk2F92tH

■新曲リリースパーティ概要

「ソロになって初めての右も左もわからない新曲リリパ」

<日時>

2025年10月29日（水）

<開演時間>

開場19:00 開演：19:30

<会場>

六本木「GTLIVE TOKYO」

参考サイト：https://gtlivetokyo.jp/

<出演アーティスト>

DJ? Foy、WAKI、STRAY DOGGS、DJ NOMA

<チケット情報>

VIP席(特典付き)：10,000円(税込)

一般席：3,000円(税込)

※限られた席数になりますのでご了承下さい

※詳細は各種公式SNSを参照ください

<購入サイト>

チケット完売

■DJ? Foyプロフィール

福岡出身のDJ・配信者。ゲーミングチーム「NOEZ FOXX」のオーナー。音楽グループ「レペゼン地球（Repezen Foxx）」の元メンバー。

昨今話題の「Repezen Foxx」から、満を持さずソロ活動を開始。

本人曰く、「早く1人前のアーティストになりたい」等と供述しているが、果たして彼が1人前のアーティストになる日は来るのだろうか。

これは彼がアーティストになるまでの物語。

■NOEZ FOXX株式会社について

NOEZ FOXXには、目の肥えたeスポーツ・ゲームファンから高い支持を得る若手実力派プレイヤーが多数在籍。

人気タイトル『Apex Legends』において国内予選を2位で制し、ドイツとサウジアラビアで開催された世界大会にも出場。

『VALORANT』では2025年度国内年間成績3位を記録、歴史ある強豪チームとトップの座を争う。

スター選手が集う粗削りなチームだからこそ、「No.1を狙う数々のドラマ」がファンの心を惹きつけ、その熱いストーリーを支えるパートナーとの絆が、NOEZ FOXX独自のカルチャーを創出します。

■ 会社概要

会社名：NOEZ FOXX株式会社

代表取締役社長：松本 絃歩

代表取締役：宅見 光燿

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目27-4 小林ビル3階

設立日：2024年9月18日

ホームページ：https://noezfoxx.com

公式X：https://x.com/noezfoxx_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/@NOEZFOXX

■お問い合わせ先

noez_info@noezfoxx.com