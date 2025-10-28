Xinhua Silk Road：中国のLangjiu、「中国の郎酒、世界へようこそ」イベントをイタリアで開催

北京、2025年10月28日 /PRNewswire/ -- 中国の有名な白酒ブランドであるLangjiuは、10月20日から23日にかけてイタリアで「中国の郎酒、世界へようこそ（Chinese Langjiu, Welcoming the World）」イベントを開催しました。





イベント期間中、Langjiuは10月21日から22日にかけてイタリア・ミラノで開催された「グローバル・ファッション・サミット2025」において、独占的な酒類パートナーとして参加し、国際舞台で中国白酒の文化的魅力を発信しました。

今年のサミットでは、人工知能、クリエイティブなイノベーション、サステナビリティといった世界のファッション業界における最先端のテーマに焦点を当て、政府機関、業界団体、主要企業の代表者が一堂に会しました。

Langjiuグループ国際事業部の副総経理であるLuo Xi氏は、サミットの開会式で、ファッションと上質な酒は異なる世界に属しているものの、どちらも職人技とインスピレーションを体現する「時間の芸術」であると述べました。

「ファッションは個性と美意識の究極の表現であり、一方でLangjiuの代表的な製品の一つである青花郎（Qinghua Lang）は、自然の美しさと職人の精神の調和を体現しています」とLuo氏は述べ、Langjiuが世界のファッションと中国の古来から続く酒造文化との対話を促す存在となることを期待していると付け加えました。

サミットの終了後、Langjiuは自社の青花郎をテーマにしたカクテルレセプションを開催し、来場者は東西の伝統が融合した創造的なアペリティフスタイルのカクテルを楽しみました。

イタリアは、Langjiuによる「中国の郎酒、世界へようこそ」イベントの最初の開催地となりました。イタリア滞在中、Langjiuのチームはルネサンス発祥の地であるフィレンツェを訪れ、650年以上の歴史を誇る著名なイタリアのワイナリー、Marchesi Mazzeiとの対話を行いました。

両社は、ワイン醸造の理念、地域のテロワール、ブランドの国際化について意見を交わしました。Marchesi Mazzeiの会長であるFrancesco Mazzei氏は、Langjiuの職人技とビジョンを称賛し、今後の協力には大きな可能性があると述べました。

Langjiuはフィレンツェでも「青花郎の夜（Qinghua Lang Night）」と題したガラテイスティングイベントを開催し、市政府関係者や地元ワイナリーのオーナーらが出席しました。来場者は、中国のソース香型白酒が持つ繊細な香りと深い文化的背景を体験しました。イベントの中でLuo氏は、Langjiuのイタリア訪問は、中国の白酒文化を世界に発信し、伝統産業の国際化を推進するというブランドの強い意志を示すものだと述べました。

イタリアでの初開催を皮切りに、Langjiuのグローバルキャンペーンはフランス、米国、日本、オーストラリアなど各国へと展開し、上質な酒を対話・文化交流・協力の架け橋としていく予定です。

