世界の臨床意思決定支援システム市場が115億9,000万米ドルに達する - SNS Insider
世界の臨床意思決定支援システム （CDSS） 市場は、2024 年に約 50 億 9,000 万米ドルと評価され、2032 年までに 115 億 9,000 万米ドルに成長すると予想されており、2025 年から 2032 年にかけての年間平均成長率 （CAGR） は 10.84% になります。この急速な成長は、医療提供者やテクノロジーベンダーが、ポイントオブケアに意思決定支援ツールを組み込み、患者の安全性を高め、臨床ワークフローを最適化するという取り組みの高まりを反映しています。
病院や大規模な診療所は、医療ミスの削減、診断の合理化、コスト管理に対するプレッシャーの高まりに直面しています。同時に、医療 IT インフラストラクチャが拡大しており、電子医療記録 （EHR）、コンピューター化された医師の指示入力 （CPOE）、高度な分析と統合される CDSS プラットフォームの幅広い採用が可能になりました。ベンダーは、モジュラー システム、クラウドベースの導入オプション、カスタマイズされた推奨事項とアラートをリアルタイムで提供する AI 主導の機能を提供することで対応しています。
規制イニシアチブと償還傾向の影響も明らかであり、プロバイダーが結果に対してより説明責任を負うようになるにつれて、意思決定支援ツールの有用性が注目されるようになります。医療ITへの投資、相互運用性に対する強い需要、複雑なケアニーズを持つ患者集団の高齢化など、これらすべてが相まってCDSSソリューションの需要を高めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332812&id=bodyimage1】
臨床意思決定支援システム市場の無料サンプルレポートを入手:https://www.snsinsider.com/sample-request/1264
セグメンテーション分析
コンポーネント別: 2023 年には、実装、トレーニング、システムのカスタマイズ、コンサルティングをカバーするサービスがコンポーネント セグメントを独占し、市場シェアの約 42% を占めました。サービスは、医療機関がCDSS投資の価値を最大化し、適切な統合、スタッフの採用、ワークフローの調整を確保できるため、依然として重要です。今後を見据えると、CDSSモジュールがEHRやCPOEシステムに直接接続され、AI対応の意思決定エンジンが急増するにつれて、ソフトウェア製品は価値創造の中心となるため、最も急速に成長するセグメントになると予想されます。
製品別（システムタイプ）:スタンドアロンのCDSSソリューションは、その比較的シンプルさと低い参入コストにより、引き続き市場で大きなシェアを占めています。ただし、最も急速な成長は統合 EHR-CDSS システムであると予測されています。これにより、意思決定支援ツールが包括的な患者データにアクセスできるようになり、より正確でコンテキストを認識した推奨事項が可能になります。統合により、CDSS 機能を臨床ワークフローにシームレスに組み込むことができ、導入と影響力が高まります。
用途別: 近年、薬物アレルギーアラートがアプリケーションセグメントをリードしており、副作用の発生率の高さとリアルタイムのアラートの必要性に関連しています。この優位性は短期的には続く可能性が高い。一方、臨床ガイドラインセグメントは急速な成長を遂げる態勢が整っており、最新のCDSSツールは、アラートを超えて、ガイドライン主導のケア経路に沿った診断、治療計画、予測モデリングをサポートする完全な意思決定エンジンへと進化しています。
