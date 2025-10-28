W２、コマース事業者を支え続けて20周年、記念式典を開催し21年目以降の成長を誓う

Ｗ２株式会社

最先端ECプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山田大樹、以下W２）は、2005年の創業から2025年9月2日に設立20周年を迎え、同日、有楽町朝日ホールにて全社記念式典を開催しました。

テーマ「20年の軌跡と未来」のもと、これまでの歩みを振り返りつつ、“これからの未来”を共有。関西・福岡・台湾・ベトナム各拠点およびグループ会社が集結し、21年目以降のさらなる成長を誓いました。

20周年記念式典の概要

当日は、有楽町朝日ホールとオンライン配信を併用し、社内参加者は計400名以上が参加。

冒頭、代表取締役・山田より「20年の総括と、21年目への決意」を表明しました。

プログラム本編では、次世代を担う若手メンバー3名が登壇し、「次の10年に向けた価値創造の具体アクション」と「自らのコミットメント」をそれぞれ宣言。

後半は、Grand MVP、Value Award などの各アワードを発表・表彰し、受賞の背景にある挑戦と成果を全社で共有しました。

最後に、代表取締役の総括メッセージで締めくくり、“共感・共鳴”をキーワードに、21年目以降の成長（顧客共創／AI活用／グローバル連携／人材投資）へのコミットメントを全員で再確認しました。

代表山田の挨拶開会の挨拶

取締役CTO 落合の挨拶W２の未来を担う若手の意思表明

Grand MVP / Value Award表彰式全社員で集合写真

また、未来創造を誓う、20周年記念ムービーも公開しました。

CommerceをHackし、想像を超えた運用の未来へ

W２は、テクノロジーと創造力を掛け合わせ、“ECの常識をHackする”挑戦を続けています。 20年にわたり、プラットフォーム、技術、人の力で、数多くのお客様と共に進化してきました。 これまでの軌跡とともに、次の“運用の新常識”を創り出します。

動画視聴はこちら(https://youtu.be/fnxufCsomps)

プログラム（抜粋）

・開会の挨拶

・テーマセッション「20年の軌跡」

・祝辞（国内外拠点・グループ会社）

- 関西支社／福岡支社／台湾支社／ベトナム支社／グループ会社代表

・お客様からの祝電紹介

・W２の未来を担う若手の意思表明

・表彰

・執行役員および代表取締役からの挨拶・総括

人事責任者コメント（執行役員 社長室室長 吉村 絵里香）

Ｗ２は、MVV（Mission・Vision・Value）を軸に、「eビジネスに関わる人すべてを幸せにする」ことを実現する、風土・文化に優れた"社会変革型ミドルベンチャー"です。

事業の拡大に伴い、現在は「生産性4倍・給料2倍」を掲げ、採用・育成・評価・配置・報酬・代謝といった人材戦略の全方面で高度化を推進、データを駆使したタレントマネジメントを実施し、組織と個人の成長を両立させる取り組みを加速しています。

採用面では、全国50校を超える専門学校・大学において、代表の山田が講演を実施。育成面では、本部・職種ごとの特別カリキュラム研修に加え、経営リーダーを育成する「ScalingUP」というプログラムを推進し、高速で成長する環境を整えています。Ｗ２の加速度的な成長を支え、牽引するのは"人財の力"です。これからもHR領域の進化を加速してまいります。

W２株式会社について

当社はお客様のEC事業の「成功」にこだわり、事業形態に合わせた4種のプロダクトやメディア化・AI活用など高度な戦略を実現する多彩なプラグイン、顧客要望に合わせた大規模カスタマイズ開発など、お客様の戦略フェーズに合わせた形でサービスを提供しております。

会社概要

会社名 W２株式会社

代表者 代表取締役 山田 大樹

所在地 東京都中央区築地1丁目13-1 銀座松竹スクエア5階

URL https://www.w2solution.co.jp/

本サービスに関するお問い合わせ先

W２株式会社

TEL：03-5148-9633





