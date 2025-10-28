Kolmar Korea、政府主導の「AIファクトリー」事業に選定、Kビューティ関連製造業におけるイノベーションを推進





・産業通商資源部が「AIファクトリー」プロジェクトに選定した唯一の化粧品企業

・多品種・少量生産を機動的に実現し、多様化する顧客ニーズにリアルタイムで対応

ソウル（韓国）、2025年10月27日 /PRNewswire/ -- Kolmar Koreaは、韓国の産業通商資源部（MOTIR）が主導する政府支援プロジェクト「AIファクトリーアライアンス」において、唯一の化粧品企業として選定されたことを発表しました。同社はこの取り組みを通じて、スマートファクトリーの自動化を超えたAI主導の自律型製造体制を実現し、Kビューティ産業のグローバル競争力を強化することを目指しています。



Products being manufactured at Kolmar Korea’s Sejong plant.



同プロジェクトの下で、Kolmar Koreaは企画や処方開発から品質管理、充填、包装に至るまで、化粧品製造の全工程を統合したAI自律型製造システムを開発します。従来のスマートファクトリーがあらかじめ設定された人間の指示に基づいて稼働するのに対し、AIファクトリーは人工知能を用いてリアルタイムでデータを分析し、自律的に生産工程を最適化します。

産業通商資源部（MOTIR）は、産業技術、研究開発（R&D）、商業および貿易を管轄する韓国政府の中央省庁です。同省は「2030年までに世界をリードする製造強国となる」という国家ビジョンのもと、「AIファクトリー M.AX（AIトランスフォーメーション）アライアンス」を発足し、製造業におけるAIイノベーションを推進するため、各業界から代表的な企業を選定しました。Kolmar Koreaは、その高い技術力と製造能力が評価され、Kビューティ業界をリードする企業としての地位を確立していることから、この取り組みを担う唯一の化粧品企業として選定されました。

Kolmar Koreaは、各製造工程をモジュール化し、高度なAIモデルを適用することで、業界でも最高水準となる95%以上の工程精度を達成する計画です。これにより、不良による手直し作業を大幅に削減し、生産効率を最大化することができます。さらに、AIファクトリーへの移行によって多品種・少量生産が可能となり、多様化する顧客ニーズに迅速に対応できるようになります。

同プロジェクトは2025年9月から2029年12月までの4年4か月にわたり実施されます。Kolmar Koreaは、AIファクトリーアライアンス内のバイオ分野を代表するリード企業として、化粧品製造分野におけるAIトランスフォーメーション（AX）を主導します。主な取り組みには、以下が含まれます。

化粧品製造プロセス全体を接続する統合データプラットフォームの構築

製品の品質と精度を向上させるための自律型プロセス制御AIモデルの開発

グローバルな化粧品市場でパーソナライズとスピードの重要性が高まる中、AI主導の製造はKビューティが世界的リーダーシップを維持するために不可欠な要素となっています。特にカスタマイズ製品のデザインやパッケージングにおいては、依然として多くの製造工程が人手に大きく依存しています。Kolmar Koreaは、自社のAIファクトリー導入で得たベストプラクティスを共有し、韓国の化粧品製造エコシステム全体におけるデジタルイノベーションを加速させる考えです。

Kolmar Koreaは、2019年に導入したスマートファクトリーシステムを通じてAI基盤の製造体制の基礎をすでに築いており、不良率を42%削減する成果を上げています。新たなAIファクトリーは、この成功を基盤として、多品種・少量生産に最適化された次世代型の製造システムを構築します。

Kolmar Koreaの関係者は次のように述べています。「政府のAIファクトリープロジェクトにおいて唯一の化粧品企業として選定されたことは、AI主導の製造分野における当社の技術的リーダーシップが認められた証です。当社は自律型AIシステムを活用し、韓国の化粧品製造基準をさらに発展させ、Kビューティのグローバル競争力を一層強化していきます。」

Kolmar Koreaは、韓国、米国、カナダ、中国に製造拠点を有しており、今後は新たなAIシステムをすべてのグローバル生産拠点へ順次展開する計画です。また、同社はAIファクトリー技術の応用範囲を拡大し、Kolmar BNH（健康補助食品）、HK inno.N（医薬品）、Yonwoo（化粧品パッケージ）など、Kolmarグループの他の関連会社にも展開する計画です。

