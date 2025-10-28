UniPin、韓国ゲーム・パブリッシャーの東南アジア/インド進出を支援

ソウル（韓国）、2025年10月27日 /PRNewswire/ -- 東南アジアとインドにおける主要なデジタル・エンターテインメント企業であるUniPinは、10月23日、韓国・江南で「国境を越えて拡大する：東南アジアとインドでビジネスを成長させる実践的インサイト（Expanding Beyond Borders: Real-Life Insights to Grow Your Business in SEA & India）」と題したセミナーを開催しました。このイベントには韓国のゲーム・デジタル・コンテンツ業界から50名以上の専門家が集結し、世界で最も急成長している2つのゲーム市場に関する直接的でデータに基づいた知見を提供しました。



UniPin CEO, Ashadi, addressing the seminar's attendees



34か国以上で10年以上の運営実績を持つ市場リーダーとして、UniPinはリアルタイムの市場知識と実践的な知見を共有し、韓国のゲーム・パブリッシャーが東南アジアとインドのユニークな動向（プレイヤーの行動や文化的嗜好から収益化・決済エコシステムまで）を理解する手助けをしました。

「市場動向とユーザー・インサイト（Market Trends & User Insights）」セッションでは、東南アジアにおけるモバイルファースト層の急成長と、インドの拡大するゲーム経済が強調されました。実際の市場経験に基づき、UniPinは両地域におけるローカライゼーション、プレイヤー・エンゲージメント、持続可能な成長を実現するための実践的戦略を共有しました。

「マーケティングと決済システム（Marketing & Payment Systems）」セッションでは、コミュニティ主導型マーケティングと決済ソリューションにおけるUniPinの深い専門性を紹介しました。統合されたエコシステムと強力な現地プレゼンスが、グローバル・パブリッシャーがこれらの高成長市場に効果的に参入し規模を拡大する方法を実証しました。

「私たちの目標は、グローバル・パートナーが明確さと自信を持って事業拡大を支援することです」と、UniPinグループCEOのAshadiは述べています。「単なるデータではなく、現実世界の洞察を共有し、パートナーが持続可能で、本物志向かつ協力的に国境を越えて成長するために必要なつながりを提供します。」

セミナーはオープン・ネットワーキング・セッションで締めくくられ、参加者はUniPinの地域専門家と直接交流しました。「多くの参加者が、韓国の創造的なゲーム・エコシステムと東南アジア・インドの機会を結びつける貴重なプラットフォームとして本イベントを高く評価しました」と、UniPin Business Groupのゼネラル・マネージャーであるPoeti Fatima氏は説明しました。

このような取り組みを通じて、UniPinは世界で最もダイナミックな2つのゲーム地域で成功するために必要なツール、知識、現地パートナーシップを世界のゲーム・パブリッシャーに提供するというコミットメントを改めて示しています。

UniPinについて

UniPin（Universal Pin）は14年以上の実績を持つデジタル・エンターテインメントの主要プロバイダーであり、34か国以上で2,590万人のユーザーにサービスを提供しています。UniPinは数千のゲーム・パブリッシャーをエコシステムに統合し、迅速で安全にローカライズされた決済ソリューションとゲーム内コンテンツへのアクセスを提供しています。詳細については、http://corp.unipin.comをご覧ください。

Poeti Fatima, GM of UniPin Business Group enlighten the audience about UniPin's role in Southeast Asia & India market.



（日本語リリース：クライアント提供）

