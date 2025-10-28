青山剛昌先生と満田拓也先生の描き下ろしイラストがもらえる「ホーム守備力テスト」を開催

セコム株式会社

セコム株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：吉田保幸）は、アンバサダーの大谷翔平さんとともに展開する「ホームを全力で守るプロジェクト」の第3弾 として、日本を代表する漫画家・青山剛昌先生と満田拓也先生とのコラボレーション企画「ホーム守備力テスト」を10月28日（火）より開始します。

(C)青山剛昌 (C)満田拓也 協力：小学館

本プロジェクトは、大谷さんが新たな家族を迎えたことをきっかけに、セコムとともに自分や家族が安心して過ごせるかけがえのない場所＝ホームを守りたいという想いから開始。「たいせつなもの」をテーマに、第1弾ではテレビCMを公開し、第2弾ではSNSキャンペーンを実施しました。

このたびの第3弾は、防犯意識を高めるウェブテスト「ホーム守備力テスト」の参加者を対象に、人気推理漫画『名探偵コナン』の作者・青山剛昌先生と人気野球漫画『MAJOR』の作者・満田拓也先生による描き下ろしのイラストをプレゼントする企画です。投打にわたり挑戦を続ける大谷選手の姿を、両先生ならではのタッチで表現した夢のコラボレーションが実現しました。

今後も、防犯に対する意識を高めるためのさまざまなコンテンツを順次配信予定ですので、ご期待ください。

■「ホーム守備力テスト」について

＜特設サイト＞

https://www.secom.co.jp/special/home-project/test/

＜公開日＞

2025年10月28日(火)

＜概要＞

本テストは、災害や事故、犯罪などから大切な「ホーム」を守るための知識を楽しく学べる一般参加型のウェブテストです。日常生活で役立つ防災・防犯に関する問題を全5問出題します。参加者に青山剛昌先生、満田拓也先生が描き下ろした合格証壁紙をプレゼントします。

（監修：セコムIS研究所リスクインテリジェンスグループ チーフ研究員 濱田宏彰）

(C)青山剛昌 (C)満田拓也 協力：小学館

(C)青山剛昌 協力：小学館

＜青山剛昌先生 コメント＞

野球マンガのプロである満田先生とのコラボで描いて欲しいと頼まれた時は「え？オレでいいの？オレ、ラブコメ殺人マンガ家だよ？」って思いましたが、こんな光栄なことは二度とないと思い魂を込めて描かせてもらいました！これからも剛球豪打でホームのチームをセコムのように守ってくださいね！！

(C)満田拓也 協力：小学館

＜満田拓也先生 コメント＞

もはや誰もが認める地上最強の野球星人大谷選手を、青山先生とのコラボで描かせていただけるなんて漫画家冥利につきます、『MAJOR』を描いていてよかったです。本企画でより多くの方に防犯意識を高めていただけると幸いです。

■プロフィール

青山剛昌

6月21日生まれ。鳥取県出身。血液型B型。

1986年 『ちょっとまってて』で第19回小学館新人コミック大賞入選。同作品でデビュー。

1992年 『YAIBA』で第38回小学館漫画賞・児童漫画部門受賞。

2001年 週刊少年サンデーで連載中の『名探偵コナン』で第46回小学館漫画賞・少年部門受賞。

満田拓也

6月17日生まれ、広島県出身。血液型O型。

1982年 『蛮勇』で第11回小学館新人コミック大賞受賞。同作品でデビュー。

1996年 『MAJOR』で第41回小学館漫画賞受賞。

2015年15号～ 週刊少年サンデーにて『MAJOR 2nd』を連載。

大谷翔平

1994年、岩手県生まれ。身長193cm、体重95kg、右投げ・左打ち。2012年、ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズ入団。2018年にロサンゼルス・エンゼルス入団後、2021年にはア・リーグMVPを受賞。2023年には日本人として初となるア・リーグ本塁打王を獲得。史上初となる2回目の満票でア・リーグMVP受賞。2024年、ロサンゼルス・ドジャースに移籍。メジャーリーグ史上初、「50本塁打・50盗塁」の記録を達成。2年連続3度目となるシーズンMVP（ナ・リーグ）受賞。