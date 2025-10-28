CreatorWeek 2025がマカオで開幕し、世界中のコンテンツクリエイターが交流・協働・革新を行うための、ユニークで活気あふれるプラットフォームを提供します

マカオ、2025年10月27日 /PRNewswire/ --CreatorWeek Macao 2025は、 マカオ政府観光局 (MGTO)とBrandedの共催により、Adbeyond Group Macauを協力パートナーとして、10月24日から28日まで開催されています。本イベントは、マカオの街全体を世界の創造性を発信する活気あふれるショーケースへと変貌させています。世界各地から180を超えるクリエイターグループ、50名の基調講演者、20組のライブアクトが集結し、マカオ初の大規模なクリエイターエコノミーの祭典として大きな注目を集めています。





10月24日にWynn Palaceで開催されたCreatorWeekのオープニングパーティーは、創造的エネルギーと国際的対話に満ちた1週間の幕開けを飾りました。参加者たちは創造的な洞察を共有し、多様なストーリーを新しいコンテンツ形式を通じて世界に発信する方法を探求しました。本イベントでは、中国のクリエイターが伝統や現代的視点を共有し、海外のクリエイターがそれらの物語を世界のオーディエンス向けに再解釈するという、活気ある交流が生まれました。インタラクティブな体験を通じて、参加者たちはマカオの創造的な活力と、東西文化の交差点としての独自の立ち位置を際立たせました。

10月27日～28日にGrand Lisboa Palace Resort Macauで開催されるCreatorWeek Conferenceでは、クリエイターやソーシャルメディア業界のリーダーに加え、Google、Bilibili、Meta、YouTube、 Red、そしてDouyinの代表者が一堂に会します。Stokes TwinsやAlan Chikin Chowなどの著名なゲストも参加し 、東西のコミュニティの違いやマネタイズ、異文化間のコラボレーションについて議論を交わし、マカオが創造的ハブとして果たす役割をさらに強調します。

参加者たちは、デジタル制作の枠を超えたセッションにも没入しています。「マカオ健康生活ゾーン」の一環として、MGMのファンタジーボックスでウェルネスワークショップが開催中。Will LiuやMatt Tralli などのクリエイターが、一連のウェルネストレーニングセッションで参加者を指導する。一方、10月25日と26日にザ・ロンドナー・マカオで開催されるミートアンドグリートには、Apl.de.Ap、Steven He、Berywamなど40人の人気クリエイターと間近で交流しようと、何百人ものファンが集まる。

一方、Galaxy Macau™ではCreatorWeek Liveが開催され、K-POPグループのXODIAC、日本のEXILE TRIBE所属のPsychic Fever、フィリピンのMikey Bustosなど、国際的スターによるパフォーマンスがステージを彩ります。CreatorWeek Academy では、実践的なワークショップ・シリーズを開催します。そこでは業界の専門家や主要プラットフォームの代表者が登壇し、コンテンツ制作に関する知見や、グローバル市場への展開戦略について共有します。

特別なローカルコミュニティツアーでは、国際的なクリエイターと地元のアンバサダーがペアになり、マカオの近隣地域、料理、文化を探索し、マカオの精神を世界中の視聴者に発信する共同コンテンツを作成します。

「CreatorWeek Macao 2025は、マカオの独自の魅力と豊かな多文化遺産を世界に発信しています。創造性を通じて観光を推進することで、本イベントはマカオが"世界的な観光・レジャーの中心地"へと進化するための新たな活力を注ぎ込んでいます」と、MGTOディレクターのMaria Helena de Senna Fernandes氏は述べました。

最新情報やイベントのライブ配信は、公式サイト www.creatorweek.liveをご覧いただくか、Instagram、Facebook、YouTube、TikTok、 Red、Redの@visitmacaoをフォローしてください。

マカオについて

マカオは、豊かな文化遺産、世界クラスのエンターテインメント、多様な食文化で知られる活気ある都市です。世界有数の観光地として、マカオは東洋と西洋の融合を体現し、古代の伝統と現代の魅力を融合させた独自の魅力を誇ります。

