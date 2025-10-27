「コカ・コーラ」 ウィンターキャンペーン2025

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは2025年10月27日（月）より「コカ・コーラ」 ウィンターキャンペーン2025を開始します。本キャンペーンでは、クリスマスシーズンの気分を盛り上げるクリスマスオーナメントをあしらった「コカ・コーラ」ウィンターラベルボトルが登場します。さらに、対象製品を購入して応募すると、抽選で豪華賞品やCoke ONドリンクチケットなどのクリスマスプレゼントがその場で当たります。

また、11月下旬には藤原竜也さんが登場する新WEBCMも公開予定など、これから迎えるクリスマスシーズンに向けて、「コカ・コーラ」ならではの特別なクリスマス体験を提供します。

毎週ふえるクリスマスプレゼントがその場で当たる！

対象製品を購入して、パッケージ表面の二次元コードをスマートフォンで読み込みキャンペーンサイトにアクセスするとポイントがもらえます。ポイント数に応じて応募すると、抽選で豪華賞品やCoke ONドリンクチケットなどのクリスマスプレゼントがその場で当たります。

豪華賞品は全部で12種類あり、10月27日（月）からクリスマスまでの8週間にわたり、毎週新たな賞品を公開。藤原竜也さん、&TEAM、ReGLOSS、平成フラミンゴが選ぶクリスマスプレゼントも登場します。クリスマスに向けてワクワクとドキドキを積み重ねていく特別なカウントダウンを、ぜひ「コカ・コーラ」とともにお楽しみください。

キャンペーンサイト：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/coca-cola/campaign/2025christmas

※二次元コードの読み取りによるポイント獲得は、1日1回までとなります。ご当選は、各賞品1回までとなります。

＜対象製品＞

「コカ・コーラ」 250ml缶／350ml缶／500ml缶／350ml PET／500ml PET／700ml PET／1.5L PET／350ml ラベルレスPETマルチパック

「コカ・コーラ ゼロ」250ml缶／350ml缶／500ml缶／350ml PET／500ml PET／700ml PET／1.5L PET／350ml ラベルレスPETマルチパック

「コカ・コーラ ゼロカフェイン」 350ml PET／500ml PET／700ml PET／1.5L PET

※対象製品には、クリスマスオーナメントラベルと通常ラベルのものとがございます。

※12月26日（金）以降、通常ラベルの製品は本キャンペーンの対象外となり、次のキャンペーンの対象となります。

※一部地域・店舗によって取扱いのない場合もございます。

※対象製品がなくなり次第終了となります。

＜応募期間＞

1ポイントから今すぐ応募！できるコース

2025年10月27日（月）～ 2026年3月15日（日）23:59

クリスマスにピッタリな人気グッズやコカ・コーラアンバサダーからのプレゼントが当たるコース

2025年10月27日（月）～ 2025年12月25日（木）23:59

＜賞品＞

1ポイントから今すぐ応募！できるコース

1ポイント：Coke ONドリンクチケット 100,000名様

2ポイント：PayPayポイント 500ポイント 10,000名様

※PayPayポイントコードでのお渡しとなります。PayPayポイント（出金・譲渡不可）に交換することで利用可能です。

※PayPayポイントはPayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能です。

クリスマスにピッタリな人気グッズやコカ・コーラアンバサダーからのプレゼントが当たるコース

1週目（10月27日週） ：BALMUDA ReBaker （30ポイント） 50名様

：こんなところに泊まれるギフト（50ポイント） 50名様

2週目（11月3日週） ：順次公開予定

3週目（11月10日週） ：順次公開予定

4週目（11月17日週） ：順次公開予定

5週目（11月24日週） ：藤原竜也さんが選ぶプレゼント（25ポイント） 順次公開予定

6週目（12月1日週） ：&TEAMが選ぶプレゼント（35ポイント） 順次公開予定

7週目（12月8日週） ：ReGLOSSが選ぶプレゼント（35ポイント） 順次公開予定

8週目（12月15日週） ：平成フラミンゴが選ぶプレゼント（20ポイント） 順次公開予定

「コカ・コーラ」ウィンターラベルボトル製品

「コカ・コーラ オリジナル」、「コカ・コーラ ゼロ」、「コカ・コーラ ゼロカフェイン」

「コカ・コーラ」に関する最新情報は、下記アカウントをご参照ください。

公式サイト：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/coca-cola

LINE：https://page.line.me/cocacolajapan

Instagram：https://www.instagram.com/cocacola_japan/

X：https://x.com/CocaColaJapan

Tiktok：https://www.tiktok.com/@cocacola_japan

Facebook：https://www.facebook.com/cocacolapark