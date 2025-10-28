【ゴッパ合同会社】AMD Radeon(TM) AI PRO R9700 を搭載するXFXグラフィックボード「XFX AMD Radeon(TM) AI Pro R9700」を10月28日より一般販売開始

ゴッパ合同会社

ゴッパ合同会社（所在地：東京都中央区、代表：九鬼 隆則）は、AMD Radeon(TM) AI PRO R9700 を搭載する XFX（エックスエフエックス）グラフィックスカード 「XFX AMD Radeon(TM) AI Pro R9700」 を、2025年10月28日（火）11:00（JST）より「GOPPA公式ECサイト」および「GOPPA公式Amazonストアフロント」にて一般販売いたします。

XFX AMD Radeon(TM) AI Pro R9700

■販売モデル

製品名：XFX AMD Radeon(TM) AI Pro R9700

型番：RX-97XPROAIY

想定価格（税込）：オープン価格

RX-97XPROAIY

■製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166435/table/8_1_d4c557f1c4f88a364502ba42e69cd9cc.jpg?v=202510281027 ]

■製品特徴

・圧倒的なパフォーマンスと先進のAIが融合

XFX AMD Radeon(TM) AI Pro R9700は、AI開発のアプローチそのものを革新します。最先端の AMD RDNA(TM) 4 アーキテクチャは、前世代の AMD RDNA 3 アーキテクチャと比べて、4 倍以上の AI 演算能力を実現。32GBの専用ビデオメモリを搭載し、かつては不可能だった大規模かつ複雑なプロジェクトにも制限なく取り組むことができます。ローカル環境でのAIワークロードを加速するために生まれたこのカードは、あなたの野望を現実へと導く一枚です。

・デスクトップの可能性を解き放て

PCIe(R) Gen 5対応で超高速のデータ転送を実現し、シームレスなマルチGPUスケーラビリティへの道を切り開きます。大規模モデルをローカルで実行するAI開発者のために設計された AMD Radeon(TM) AI PRO R9700 は、クラウドへの依存を断ちながら最もメモリ負荷の高いワークロードを処理、ニーズに合わせてスケーリング可能です。

■製品サイト

https://goppa.official.ec/categories/6690777

■GOPPA公式Amazonストアフロント

https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1JR6O0YCZIGX5(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1JR6O0YCZIGX5)

■製品画像URL

https://goppa.jp/xfxforce/RX-97XPROAIY.zip

■製品のお問い合わせはこちら

GOPPA XFXサポートセンター

03-3101-0158 【月～金（祝日除く）10:00～17:00】

もしくは GOPPA XFX お問い合せフォーム(https://goppa.jp/script/mailform/xfx/) よりご連絡ください。