「やよい軒」店内BGMオリジナルコンテンツ『ミュージックギグ』11月のゲストは「IMP.」

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、2025年9月末現在国内361店舗展開しております。「やよい軒」では公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

日本国内の「やよい軒」では、季節や時間帯に合わせた「やよい軒」オリジナルの店内BGM『やよい軒プレイリスト』を放送中です。

今回、その店内BGM『やよい軒プレイリスト』でしか聴けないオリジナルコンテンツ『ミュージックギグ』の11月バージョンを2025年11月1日(土)から放送いたします。

■やよい軒『ミュージックギグ』11月のゲストに「IMP.」の佐藤新さん、基俊介さんが登場！

『ミュージックギグ』では、毎回様々なゲストが登場し「やよい軒」とのエピソードやゲストアーティストの最新情報、楽曲をいち早く紹介いたします。

11月のゲストとして「IMP.」の佐藤新さん、基俊介さんに登場していただきます。『ミュージックギグ』でしか聴けないやよい軒のエピソードとともに「IMP.」の最新情報と楽曲を紹介いたします。

ぜひ日本全国の「やよい軒」で『ミュージックギグ』とご一緒に楽しい食事の時間をお過ごしいただければと思います。

■やよい軒公式アプリだけで聴ける『IMP.さん番組紹介 本人によるメッセージ』

「IMP.」の佐藤新さんと基俊介さんが語る「ミュージックギグ」収録時の余談や番組紹介などの特別オリジナルメッセージをやよい軒公式アプリで聴くことができます。是非、この機会にお得で便利なやよい軒公式アプリをダウンロードしてみてください。

■お得に便利に！やよい軒公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や UberEats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

詳細はこちらからご覧ください。

https://www.yayoiken.com/mobile_apps/

■やよい軒『ミュージックギグ』

・出演：「IMP.」佐藤新さん、基俊介さん

・放送期間：2025.11.1(土)～2025.11.30(日)

・放送時間：毎時0分から放送 ※約10分間

■やよい軒公式アプリ『IMP.さん番組紹介 本人によるメッセージ』

・出演：「IMP.」佐藤新さん、基俊介さん

・期間：2025.11.1(土)～2025.11.30(日) ※約1分間

アプリのダウンロードはこちらから

・IMP.

2023年8月18日にDigital Single「CRUISIN’」をリリースしデビューした、7人組の男性グループ。

2024年10月より、メンバーそれぞれが全国7局の番組で単独レギュラーを務める。

2025年12月15日に2nd Album「MAGenter」をリリースすることが決定。