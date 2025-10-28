¡Ø¥¯¥Ã¥ー¥é¥ó¡§¥ªー¥Ö¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¡¢¡Ö9¼þÇ¯! ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ´¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢ー¡×¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¼Â»Ü!
- À±Î¹±Ø¤òÊ¤¤Ã¤¿°Ì´¤ò¾ô²½¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄÉ²Ã¡ª
- ¥æー¥¶ー¤¬¼«Í³¤ËÁÏ¤ê½Ð¤¹³Ú¤·¤µ¡¢¿·¤¿¤Ê¥æー¥¶ーÁÏºî·¿¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Þ¥Ã¥×¥áー¥«ー¡×¼ÂÁõ¡ª
2025Ç¯ 10·î 28Æü (²Ð) - ¥Ç¥ô¥·¥¹¥¿ー¥º(³ô)(ÂåÉ½ ¥Á¥ç¡¦¥®¥ë¥Ò¥ç¥ó)¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥²ー¥à¡Ø¥¯¥Ã¥ー¥é¥ó¡§¥ªー¥Ö¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï9¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Âç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◼ ¡Ö¥¯¥Ã¥ー¥é¥ó¡§¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡Ö¥ß¥ë¥ー¥¦¥§¥¤Ì£¥¯¥Ã¥ー¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ø¥¯¥Ã¥ー¥é¥ó¡§¥ªー¥Ö¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ª
²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÏÃ¤·Êý¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥¯¥Ã¥ー¥é¥ó¡§¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥ë¥ー¥¦¥§¥¤Ì£¥¯¥Ã¥ー¡×¤¬¡Ø¥¯¥Ã¥ー¥é¥ó¡§¥ªー¥Ö¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£25Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿9¼þÇ¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥×¥ì¥Ó¥åー¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÎÙ¤Ç¼«¤é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¥ß¥ë¥ー¥¦¥§¥¤Ì£¥¯¥Ã¥ー¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì²¤ì¤ë¤ª·î¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯Ì´¤ÎÀ¤³¦¤Î¼Ö¾¸¡Ö¥ß¥ë¥ー¥¦¥§¥¤Ì£¥¯¥Ã¥ー¡×¡ª¡Ö¥¯¥Ã¥ー¥é¥ó¡§¥ªー¥Ö¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢°ìÄê»þ´ÖËè¤ËÀ±Î¹Îó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¶ä²Ï¤ÎÃæ¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ±¤Î·²¤ì¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£Îó¼Ö¤¬À±¤Î·²¤ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÎó¼Ö¤ÎÂ®ÅÙ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÂ®¤¯¤Ê¤ê¡¢±ìÆÍ¤«¤éÊ®¤½Ð¤¹¡Ö¶ä²Ï¤ÎÀ±¥¼¥êー¡×¤ÇÄÉ²Ã¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥ë¥ー¥¦¥§¥¤Ì£¥¯¥Ã¥ー¡×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ú¥Ã¥È¡Ö¥Ô¥íー¥Þ¥í¡×¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ô¥íー¥Þ¥í¡×¤Ï¡¢¾ã³²Êª¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¾ã³²Êª¤ò¿²¤«¤»¤Æ¡¢Ì²¤Ã¤¿¾ã³²Êª¤«¤é¡Ö¤¹¤ä¤¹¤ä¥¼¥êー¡×¤òÀ¸À®¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥âー¥É¤â¥ªー¥×¥ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Ì´¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿À±Î¹±Ø¤ò¾ô²½¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÌ´¤Î±Ø¤òÁÉ¤é¤»¤ëÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï¡¢Îó¼Ö¤¬½¸¤Þ¤ëÌ´¤ÎÀ¤³¦Ãæ±û±Ø¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥Ûー¥à¤ÈÂÔ¹ç¼¼¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥Ã¥ー¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢À±Î¹±Ø¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◼ ¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ëºî¤ê¡¢Áö¤ì¤ë¿·¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Þ¥Ã¥×¥áー¥«ー¡×ÄÉ²Ã¡ª
9¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Þ¥Ã¥×¤òºî¤Ã¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥æー¥¶ーÁÏºî·¿¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Þ¥Ã¥×¥áー¥«ー¡×¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£9·î25Æü¤«¤é26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿e¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡Ö2025¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤ÎËÜÁª²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥×¥áー¥«ー¡×¤ò»öÁ°¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¥¾ー¥ó¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬¸½ÃÏ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥×¥áー¥«ー¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥×¤Î¥Æー¥Þ¤òÁªÂò¤·¡¢¾ã³²Êª¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥¼¥êー¤ò¼«Í³¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¥æー¥¶ー¤¬ºî¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢ËèÆüÂ¾¤Î¥æー¥¶ー¤¬ºî¤Ã¤¿ºÇÂç3¼ïÎà¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ò´°Áö¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥¤¥Þ¥¤¥Á¡×¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Íè·î½é¤á¤«¤é¤Ï¡¢Â¾¤Î¥æー¥¶ー¤È3ÂÐ3¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥×¥áー¥«ー¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥×¤Î¤¦¤Á¡Ö¿Íµ¤¥é¥ó¥À¥à¥Þ¥Ã¥×¡×¡¢¡ÖMY¥Áー¥à¤¬Áª¤ó¤À¥Þ¥Ã¥×¡×¡¢¡ÖÁê¼ê¥Áー¥à¤¬Áª¤ó¤À¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ê¤É3¤Ä¤Î¥Þ¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥×¥áー¥«ーRUN¡×¥âー¥É¤¬ÄÉ²Ã¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ì´¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿9¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î¡Ö¥É¥êー¥à¥¬¥¤¥É¥¯¥Ã¥ー¡×¤Î¿·¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ú¥Ã¥È¡Ö¥É¥êー¥à¥¯¥é¥¦¥É¡×¤È¿·¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÊõÊª¡Ö¥¥é¥¥éµ±¤¯Ì´¤Î¶Ì¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¢¥¡Ö°Â¤é¤«¤ÊÌ´¤Î¹ñ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¼Ô¥ß¥ë¥ー¥¦¥§¥¤Ì£¥¯¥Ã¥ー¡× ¢¥¡Ö´Å¤¤Ì²¤ê¤ËÆ³¤¯¥Ô¥íー¥Þ¥í¡× ¢¥¡Ö·î¸÷Îó¼Ö¤Îµ¡´Ø»Î¥É¥êー¥à¥¬¥¤¥É¥¯¥Ã¥ー¡× ¢¥¡Ö·î¸÷Îó¼Ö¤Î¼Ö¾¸¥É¥êー¥à¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ´¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÌ¤ë¿·¥¯¥Ã¥ー¤ª¤è¤Ó¥Ú¥Ã¥È¥¹¥¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Ã¥ー¥é¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥ー¥é¥ó¸ø¼°X( µìTwitter : https://twitter.com/CookieRunJP ¡Ë¤ä¡¢¸ø¼°Youtube¡Ê https://www.youtube.com/c/CookieRunJP ¡Ë¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡◼︎¥²ー¥à¤Î³µÍ×◼︎
¡¦¥¢¥×¥êÌ¾¡§¥¯¥Ã¥ー¥é¥ó¡§¥ªー¥Ö¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¸ÄÀË¤«¤Ê¥¯¥Ã¥ーÃ£¤ÎÄ¶ÁÖ²÷¥é¥ó¥²ー¥à
¡¦²Á³Ê¡§ÌµÎÁ(¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê)
¡¦ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦ÈËÂÎ»ú¡¦¥¿¥¤¸ì
¡¦¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü¡§2016 Ç¯ 10 ·î 27 Æü
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://game.devsisters.com/ja/cookierun/
¡¦³«È¯/±¿±Ä¡§DEVSISTERS Corp.
¡¦Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)DEVSISTERS Corp.
¡¦AppStore¡§https://itunes.apple.com/jp/app/cookie-Run-ovenbreak/id963067330
¡¦Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devsisters.gb
¢¨DEVSISTERS ¤ª¤è¤Ó DEVSISTERS ¥í¥´¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò DEVSISTERS ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨iPhone¡¢iPod touch¡¢iPad¡¢iTunes ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÂ¾¹ñ¤Î Apple Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨iOS ¤Ï Cisco Systems, Inc. ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Google ¡¢Android ¡¢Google Play ¤Ï¡¢Google Inc. ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢³Æ¡¹¤Î½êÍ¼Ô¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£