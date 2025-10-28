未来を創る！株式会社マモル、海を越えセブ島へ「当たり前」を届ける

株式会社マモル

「街をマモル。人をマモル。そして、話せる気楽さもマモル。」をコンセプトに掲げる株式会社マモル（所在地：東京都世田谷区、代表者：新舘 豊晃、以下当社）は、DAREDEMO HEROボランティア団体を通して、セブ島へ20着の作業着を寄付し、手作りの横断幕を贈呈いただきましたことをお知らせいたします。

今回の作業着寄付は、社員の自由な発想を活かす「アルコールブレスト会議」で出たアイデアがきっかけとなり、当社が所有していた作業着をセブ国際ボランティアのNPO法人 DAREDEMO HEROを通じてセブ島へ寄付するに至りました。

現地で作業着を受け取った住民の方々はとても喜んでくれ、手作りの横断幕を掲げて感謝の気持ちを伝えてくれました。横断幕を通してセブ島の人々との間に強い絆が生まれたことを実感しました。

当社は、今後もこのような国際的な社会貢献活動を継続し、世界中の人々とのつながりを深めていきたいと考えております。

■株式会社マモル会社概要

株式会社マモルは、世田谷区を中心に公共インフラ整備を担う建設会社です。「当たり前を守る」ことを使命に、道路や上下水道といった生活基盤の整備を行っています。

社員第一の経営を掲げ、障がい者雇用や地域貢献にも積極的に取り組み、“人と地域”の両方を支える企業を目指しています。

【会社概要】

法人名：株式会社マモル

代表者：新舘 豊晃

所在地：〒157-0077 東京都世田谷区鎌田二丁目12番13号,NDハイム7 202

設立：平成15年11月

事業内容：公共事業建設事業

コーポレートサイト: https://mmr-corp.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社マモル お問合せ窓口

MAIL: mamoru@mmr-corp.jp