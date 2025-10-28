食品流通のDXを推進するクロスマート、本社移転のお知らせ

クロスマート株式会社

食品流通のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進するクロスマート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：寺田 佳史、以下「当社」）は、2025年10月1日付で、mirio神保町に本社を移転したことをお知らせします。

◆ オフィス移転の背景

クロスマートは、卸売業者様とお取引先様をつなぐプラットフォーム「クロスオーダー」を展開してまいりました。サービス開始から約6年、アクティブな利用店舗数は130,000店舗を超え急速に拡大しています。

今回のオフィス移転は、事業拡大に伴う人員増への対応、コミュニケーションの活性化を目的としています。また、Web会議ルームやリフレッシュエリアを増設し、従業員一人ひとりが生産性を最大限に発揮できる、柔軟な働き方を推進します。

引き続き、卸売業者様・飲食店様の業務効率化、生産性向上のご支援をすると共に、外食産業の発展に貢献するサービスを展開してまいります。

◆新オフィスについて

所在地は以下のとおりです。

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 4F

・交通アクセス

東京メトロ半蔵門線 / 都営三田線・新宿線「神保町駅」A5出口より徒歩3分

JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」お茶の水橋口より徒歩9分

なお、新オフィスでの営業は10月27日(月)から開始しております。

◆クロスマート採用情報

当社では、各職種で積極採用中です。

興味を持っていただいた方、詳しい話を聞いてみたい方、以下ページよりエントリーをお待ちしています。

https://xorder.notion.site/

◆ クロスオーダーとは

クロスオーダーは、卸売業者様とお取引先様をつなぐプラットフォームです。FAXや電話が主流だった受発注業務をスマートフォン上のLINEに切り替える「クロスオーダー受発注」をはじめ、オンライン販促機能「クロスオーダー販促」、帳票DXサービス「クロスオーダー帳票」など、業務のデジタル化を包括的に支援しています。

さらに2025年5月には業界初の給食事業者向け受発注プラットフォーム「クロスオーダー給食」をリリース。2025年9月現在、13万店舗超の飲食店・給食事業者に日々ご利用いただいています。

＜会社概要＞

社名：クロスマート株式会社

設立：2018年7月24日

代表取締役：寺田 佳史

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 4F

URL：https://xmart.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

Tel： 03-4500-8221

E-mail： info@xmart.co.jp

担当：硲（ハザマ）