【開催間近🎪】2025年11月2日（日）開催！犬と人が“健康”と“笑顔”でつながる1日 🌿【No.11 Wellness Dog Event】＠二子玉川 Mizube Fun Base

株式会社ウィンクリース

2025年11月2日（日）に二子玉川「Mizube Fun Base」にて開催される No.11 Wellness Dog Event（ナンバーワンワン ウェルネスドッグ イベント）🎪

いよいよ開催間近の本イベントの最新情報と当日限定コンテンツをお届けします！

愛犬と一緒に参加できる楽しいミニゲームや、かわいいイベント限定ステッカー、総額5万円相当の豪華景品プレゼントなど、お楽しみ要素がさらにパワーアップ！

愛犬と飼い主が笑顔で過ごす秋の一日を、ぜひ一緒に体験してください 🌿

みんなに会えるのが楽しみだワン！

Instagram公式アカウントにて最新情報を発信中

100名様限定でオリジナルシールプレゼント企画を開催

詳しくは ＠no11_wellness_dog_event をフォロー＆チェック！

注目コンテンツ１. 愛犬と一緒に挑戦！ドキドキピンポンゲーム🏃‍♀️

12:00からは、飼い主さんと愛犬のチームワークが試される「ドキドキピンポンゲーム」を開催！

リードを持った手でスプーンに乗せたピンポン玉を落とさないように運ぶ、スピード勝負のゲームです。

バランス感覚と集中力、そして愛犬との息の合ったチームワークが試されます🐾

注目コンテンツ２. 愛犬のことどれだけ知ってる？〇×ゲーム🧐

犬のからだや性格などをテーマにしたクイズ形式で、思わず「へぇ～！」となる問題がいっぱい。

楽しみながら、愛犬との絆がもっと深まること間違いなし！

上位入賞・正解者には“えらべる豪華景品”をプレゼント

いずみ動物医療グループ 二子玉川院 秋の健康診断Non-stop Dogwear ラッシュベルトNon-stop Dogwear ツーリングバンジーSALON FOR DOGS サロンフォードッグス ミネラルシャンプー・コンディショナーEarth Rated プープバッグディスペンサー

協賛：カニクロスジャパン・いずみ動物医療グループ 二子玉川院・No.11 DOG STUDIO・ウィンクリース

イベントステッカー デザインAイベントステッカー デザインB

各コンテンツの参加には、会場で購入できるイベント限定ステッカー（1枚500円）の購入が必要です。

両方のコンテンツに参加希望の方は、ステッカーを2枚ご購入ください。

個人戦形式／各回とも先着50名限定で実施いたします。

人気ショップ＆フードトラックが二子玉川に大集合🐾

おしゃれな雑貨から無添加おやつ、アートやトリミングカーまで、見て・触れて・味わって楽しめるブースが勢ぞろい

愛犬と一緒にショッピングや体験を楽しめる、ドッグフレンドリーな屋外イベントです。

もちろん、ワンちゃんを連れていない方も大歓迎！

おいしいフードやかわいい雑貨、アート作品など、どなたでも楽しめる内容となっています。

出店ラインナップ

登壇コンテンツ

- No.11 DOG STUDIO【犬のマッサージ・リード販売】- ウィンクリース【ペットオーナーグッズ販売】- SOBANI【オーダーメイドメモリアルグッズ販売】- SDoGs・にじげん【ワンちゃん用 おやつ・グッズ販売】- mogg KI☆RA paints【チョークアートオーダー・ペットグッズ販売】- エンジェルトリミング(R)sora【トリミングカー・相談会】- ぷぷママキッチン【ワンちゃん用 手作りおやつ】- Narrative Food【ワンちゃん用 無添加おやつ】- Foodcoordinator Rocky【ワンちゃん用 手作りおやつ・雑貨販売】- macaron macaron【ワンちゃん用 手作りデザート】- Dandy Kitchen【キッチンカー・生チュロス】- MIYAKO DONBURI【キッチンカー・天丼】- filare【キッチンカー・まんまる手ごねハンバーグ】- 相武台駅前弁当ポカラ【キッチンカー・自家製タコス】- No.11 DOG STUDIO- いずみ動物医療グループ 二子玉川院- 看取り士・エンジェルトリミング(R)sora- Narrative food

※内容は変更・追加の可能性があります。

※イベント当日は「いずみ動物医療グループ 二子玉川院」を救護所として開院しております。

🐾 愛犬と過ごす、特別な秋の1日を🍂

広々とした空間が開放的です。

秋の風が心地よい二子玉川で、愛犬と一緒に“健康”と“笑顔”をチャージする特別な時間を。

ワンちゃんと一緒に、ぜひ遊びに来てください 🌿

🗓️ イベント開催概要

No.11 Wellness Dog Event（ナンバーワンワン ウェルネスドッグ イベント）

開催日時：2025年11月2日（日）10:00～16:00 ※雨天の場合は11月3日（月・祝）に順延

会 場 ：Mizube Fun Base（二子玉川駅より徒歩約5分）

入場料 ：無料

主催：No.11 DOG STUDIO

HP：https://no11dogstudio.shopinfo.jp/

Instagram：＠no.11_dogstudio

運営・お問い合わせ：株式会社ウィンクリース

HP：https://www.wincwreath.com/

E -Mail：info@wincwreath.com