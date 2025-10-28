『勝利の女神：NIKKE』最新バージョン「GODDESS FALL」がまもなく実装！クイーンがエデンに降臨する新ストーリーイベントが開幕！

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』において、最新バージョン「GODDESS FALL」を2025年10月30日（木）に実装することをお知らせします。

「GODDESS FALL」では、新SSRニケ「ナユタ」（CV：川澄綾子）、新SSRニケ「リバーレリオ」（CV：喜多村英梨）と新SSRニケ「チャイム」（CV：金田朋子）が登場します。すべての元凶、クイーンがエデンに降臨する。待ちに待った日。今こそ、すべてをかける時。

このほか、デイリー報酬として、募集チケット、育成素材を含む様々な報酬を獲得できる「14 Days Loginイベント：ROUTE OF QUEEN」なども開催されます。ぜひ奮ってご参加ください。

最新バージョン「GODDESS FALL」と関連イベントの詳細は、公式X（旧Twitter）「@NIKKE_japan」または公式サイトをご覧ください。

▼NIKKE公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/NIKKE_japan

▼NIKKE公式サイト

https://nikke-jp.com/

メンテナンスの予定時間：2025年10月30日（木）00:00：00～7：00：00（UTC+9）

メンテナンス時間は、状況に応じて前後する可能性がございます。

バージョンPVはこちら：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gWOvNbqVCAE ]

●新キャラクター追加

▽SSRニケ「ナユタ」（CV：川澄綾子）

〈ニケ紹介〉

パイオニアの4人目のメンバーである謎の仙人、SSRニケ「ナユタ」がまもなく特殊募集で登場します。

＜募集期間＞

2025年10月30日（木）メンテナンス終了後～2025年11月20日（木）4:59:59まで。

▽SSRニケ「リバーレリオ」（CV：喜多村英梨）

〈ニケ紹介〉

クイーンの精鋭であり静かなる恐怖、SSRニケ「リバーレリオ」がまもなく特殊募集で登場します。

＜募集期間＞

2025年11月6日（木）5:00:00～2025年11月27日（木）4:59:59まで。

▽SSRニケ「チャイム」（CV：金田朋子）

〈ニケ紹介〉

クラウン王国の忠実な秘書、SSRニケ「チャイム」が戦場に合流します。

＜獲得方法＞

「チャイム」はストーリーイベント「GODDESS FALL」、14 Days Login、3RD ANNIVERSARYイベントで無料入手できます。

＜獲得期間＞

2025年10月30日（木）メンテナンス終了後～2025年11月20日（木）4:59:59まで。

●ピルグリム選択募集

ピルグリム選択募集では、好きなピルグリムニケを選択して募集することができます。募集対象リストの中から希望するニケを1人選択すると、選択したニケが一定確率で登場し、選択していないニケは通常のピルグリムニケと同じ確率で登場します。

▽SSRニケ「モダニア」（CV：花澤香菜）

〈ニケ紹介〉

無垢の結晶、SSRピルグリム「モダニア」がピルグリム選択募集で再登場します。

＜募集期間＞

2025年10月30日（木）メンテナンス終了後～2025年11月20日（木）4:59:59まで。

▽SSRニケ「ドロシー」（CV：斎藤千和）

〈ニケ紹介〉

インヘルトのリーダーであり楽園の天使、「ドロシー」がピルグリム選択募集で再登場します。

＜募集期間＞

2025年10月30日（木）メンテナンス終了後～2025年11月20日（木）4:59:59まで。

▽SSRニケ「レッドフード」（CV：日笠陽子）

〈ニケ紹介〉

＜募集方法＞

「ロビー」→「隊員募集」→「ピルグリム選択募集」→「募集対象選択」

＜募集期間＞

2025年10月30日（木）メンテナンス終了後～2025年11月20日（木）4:59:59まで。

●新コスチューム

▽SSRニケ「レッドフード」（CV：日笠陽子）限定コスチューム「レトロデイズ」

＜コスチューム紹介＞

来ないと思いつつも、願ってやまなかった未来。

＜獲得方法＞

コスチュームガチャで獲得できます。

＜配信期間＞

2025年10月30日のメンテナンス終了後～2025年11月20日4:59:59

▽SSRニケ「ナユタ」（CV：川澄綾子）限定コスチューム「無為」

＜コスチューム紹介＞

あらゆる罪を背負い、前に進むのみ。

＜獲得方法＞

コスチュームガチャで獲得できます。

＜配信期間＞

2025年11月6日5:00:00～2025年11月27日4:59:59

▽SSRニケ「クラウン」（CV：豊崎愛生）限定コスチューム「グロリアスフラワー」

＜コスチューム紹介＞

王のため献上した、栄光の花。

＜獲得方法＞

Glorious Flower PASSで獲得できます。

＜配信期間＞

2025年10月30日のメンテナンス終了後～2025年11月20日4:59:59

▽SSRニケ「リトルマーメイド」（CV：嶋村侑）限定コスチューム「ビューティフル・バブル」

＜コスチューム紹介＞

大切な日常を、さらに大切な友だちと。

＜獲得方法＞

11月のMission Passで獲得できます。

＜配信期間＞

2025年11月1日00:00:00～2025年11月30日23:59:59

●限定コスチューム再販

＜再販対象リスト＞

SSRニケ「イサベル」（CV：田中理恵）限定コスチューム「ハネムーンパーティー」

SSRニケ「ハラン」（CV：大原さやか）限定コスチューム「バンケット・ウィッチ」

SSRニケ「プリバティ」（CV：竹達彩奈）限定コスチューム「バンケット・プリンセス」

以上のコスチュームは期間限定でキャッシュショップにて再販されます。

＜販売期間＞

2025年10月30日（木）メンテナンス終了後～2025年11月20日（木）4:59:59まで。

●新イベント

▽新ストーリーイベント「GODDESS FALL」

＜あらすじ＞

すべての元凶、クイーンがエデンに降臨する。

待ちに待った日。今こそ、すべてをかける時。

＜イベント開催期間＞

2025年10月30日（木）メンテナンス終了後～2025年11月20日（木）4:59:59まで。

▽ミニゲーム：「REBUILD : EDEN」

＜イベント概要＞

大破したエデンを復旧させるため、セシルは孤軍奮闘する。

各種資源を管理しエデンを建て直す、管理型シミュレーションミニゲーム。

＜イベント開催期間＞

2025年10月30日（木）メンテナンス終了後～2025年11月20日（木）4:59:59まで。

▽アーカイブ「Phantom Thief VS Detective」

＜オープン期間＞

2025年10月30日（木）メンテナンス終了後

参加方法：「ロビー」→「前哨基地」→「コマンドセンター」→「回想」→「アーカイブ」

▽14 Days Loginイベント：ROUTE OF QUEEN

＜イベント概要＞

イベント期間中にゲームにログインすると、デイリー報酬を最大14日分獲得できます。14日間ログインすると、「3周年配布ニケ選択ボックス（スノーホワイト：イノセントデイズ、ラプンツェル：ピュアグレイス、チャイムの中で選択可能）」、高級募集チケット、育成素材などの報酬を獲得できます。

＜イベント開催期間＞

2025年10月30日（木）メンテナンス終了後～2025年11月20日（木）4:59:59まで。

▽3RD ANNIVERSARY

＜イベント概要＞

3RD ANNIVERSARYイベント期間中にゲームにログインすると、SSR「チャイム」、高級募集チケット×10、選択募集専用チケット×10、3RDプレゼントなどの報酬を獲得できます。

＜イベント開催期間＞

2025年10月30日（木）メンテナンス終了後～2025年11月20日（木）4:59:59まで。

▽「FULL BURST DAY」イベント

＜イベント概要＞

「FULL BURST DAY」イベント期間中、迎撃戦やシミュレーションルームでの報酬獲得量が2倍になります。

＜イベント開催期間＞

2025年10月30日（木）メンテナンス終了後～2025年11月9日（日）23:59:59

※イベント期間中、デイリーミッションをすべて完了すると選択募集専用チケットを獲得できます。



▽募集特典イベント

＜イベント概要＞

「ナユタ」および「リバーレリオ」の募集を行うと、募集回数に応じてコレクションのお手入れキットおよび高級募集チケットを獲得できます。

▽地上（BETA）

＜イベント概要＞

タイル基盤のリアルタイム戦略コンテンツ。未知の地上を探検しながらラプチャーを掃討し、地上を奪還しましょう。

＜イベント開催期間＞

2025年10月30日（木）メンテナンス終了後～2025年12月23日（火）15:59:59

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。