【McQueen】バービカン・センターで開催中のエキシビジョンにてアーカイブを展示

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=brcLSGrt7Gk ]

ロンドン、バービカン・センターにて開催中の『ダーティ・ ルックス：ファッションにおける欲望と退廃』展にてマックイーンのアーカイブを展示しています。この展覧会は2026年1月25日まで開催され、「汚れ」や「崩壊」をテーマに、現代の美の基準に対する挑発的で越境的な探求を行っています。

マックイーンは、長きにわたり自然や緊張、そして越境を原動力とする力強い物語で知られ、この展覧会の核心的な問いに取り組むうえで重要な役割を果たしています。キュレーターのカレン・ヴァン・ゴッツェンホーヴェンは、リー・アレキサンダー・マックイーンのアーカイブから3つの作品をセレクトし、そのどれもが展示の主題と共鳴するよう構成されています。

1995年秋冬コレクション「Highland Rape（ハイランド・レイプ）」ドレス

2000年秋冬コレクション「Eshu（エシュ）」ドレス

2003年春夏コレクション「Irere（イレレ）」ドレス

これらの貴重なアーカイブ作品の展示プロセスやビハインドストーリーは、マックイーンの公式サイト(https://www.alexandermcqueen.com/ja-jp/stories/barbican-exhibition)およびYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/watch?v=brcLSGrt7Gk)にてご覧いただけます。

