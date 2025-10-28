Re:サ飯2025 第4弾「味噌バターラーメン」販売決定！！【愛媛県・松山市】

サウナを愛するすべての人へ――“食”でもう一度「ととのう」体験を。

キスケ株式会社

キスケ株式会社（本社：愛媛県松山市）が運営する温浴施設「伊予の湯治場 喜助の湯」では、2025年11月1日（土）より、冬季限定メニュー「味噌バターラーメン」の販売を開始いたします。

本商品は、“Re:サ飯2025”シリーズの第4弾として、キスケのサウナブランド「KSC（キスケ サウナ クラブ）」がプロデュース。麦味噌と大豆味噌をブレンドした深みのあるスープに、豚骨と野菜の旨味を重ねた濃厚仕立て。炒め野菜の香ばしさとバターのコクが融合し、サウナ後の身体に染みわたる“癒しと満足”を両立した一杯です。

■全国9位受賞！“食事がおいしい温泉ランキング2025”で高評価

このたび「伊予の湯治場 喜助の湯」は、温泉情報サイト「ニフティ温泉」（運営：ニフティライフスタイル株式会社）が実施した「ユーザーが選んだ！食事がおいしい温泉・スーパー銭湯ランキング2025」において、全国約7,800施設の中から第9位に選出 されました。

“食を通じてととのう体験”をテーマに掲げた「Re:サ飯」シリーズの展開が高く評価され、地元愛媛の食材とサウナ文化を融合した取り組みが全国の温浴ファンから注目を集めています。

今回登場する「味噌バターラーメン」は、その評価をさらに高めるべく誕生した、冬のととのいを彩る新たな一杯です。

出典：「ニフティ温泉 ユーザーが選んだ！食事がおいしい温泉・スーパー銭湯ランキング2025」

https://onsen.nifty.com/onsen-matome/251008253951/

■「味噌バターラーメン」の特長

1｜味噌の奥深さを極めたダブルブレンド

愛媛産の麦味噌と大豆味噌を絶妙にブレンド。豚骨・野菜の旨味が溶け込んだ濃厚スープが、冬の冷えた身体を芯から温めます。

2｜炒め野菜とバターの黄金バランス

にんにくを効かせた香ばしい炒め野菜に、仕上げのバターがまろやかさをプラス。スープ全体が包み込まれるようなコクと香りが広がります。

3｜食べ応えのある中太麺

もちもちとした食感の中太麺を使用。スープと具材がしっかり絡み、満足感の高い一杯に仕上げました。

4｜カスタマイズも自由自在

野菜マシ・コーンマシ・バターマシ・チーズ・キムチなど、お好みでトッピングを追加可能。寒い季節にぴったりの自分だけの“ととのいラーメン”を楽しめます。

■開発の背景：「寒暖差疲労の季節に、サウナ×味噌の温活提案」

全国的に寒暖差の大きい冬を迎える中、体調管理や温活への関心が高まっています。

味噌は発酵食品として腸内環境を整え、免疫力を高める効果が期待できる“冬のスタミナ食”。バターの脂質と豚肉・野菜の栄養素が加わることで、サウナで汗を流した後の栄養補給にも最適なバランスを実現しました。

「心も身体も温まる、やさしいのに力強い一杯を」――。

その想いを込めて、KSCメンバーが試作を重ねて完成させたのが、今回の『味噌バターラーメン』です。

寒さの中でも“ととのい”の余韻を続かせるための、冬限定サ飯として誕生しました。

■商品概要

商品名：味噌バターラーメン

販売開始：2025年11月1日（土）～（冬季限定）

販売場所：伊予の湯治場 喜助の湯 内 愛媛の郷土料理 花ゆらり

価格：並盛 850円／大盛 1,050円（税込）

トッピング：野菜マシ（200円）、コーンマシ（100円）、バターマシ（100円）、チーズ（200円）、キムチ（150円）

おすすめ：追い飯（80円）、塩むすび（1個110円）

※数量限定／販売状況により変更となる場合があります。

【愛媛の郷土料理 花ゆらり】

花ゆらりでは、美味しい2025年度産の国産新米をご提供いたします。

愛媛県は、瀬戸内の穏やかな海と豊かな山に恵まれた海産物や野菜が豊富な“食の宝庫”。喜助の湯に併設のお食事処「花ゆらり」では、そうした愛媛の恵みを活かした郷土料理を多彩に取り揃えています。

人気メニューには、お刺身盛り合わせやじゃこ天、そして瀬戸内を代表する名物「鯛めし」があります。地元の風土を感じながら、愛媛ならではの味わいとともに、地酒もお楽しみいただけます。

さらに、サウナ後の体にぴったりな“ととのい飯”として、多彩な「サ飯」メニューもラインナップ。サウナ愛好家の方々にもご満足いただける内容となっております。

運営会社

有限会社 まる

住所：愛媛県松山市宮田町4番地 キスケBOX1階

電話：089-934-5884

営業時間：11:00～24:00（ラストオーダー 23:30）

※お食事のみのご利用も可能です

URL：https://www.kisuke.com/yu-matsuyama/restaurant

【伊予の湯治場 喜助の湯】

■ 2025年10月22日（水）より、毎年ご好評いただいている「薬湯風呂」の提供を再開いたします。

秋から春にかけての季節限定企画として、体を芯から温め、血行促進や安眠・美肌効果を促す“自然の恵みの湯治体験”をお届けします。

■ こだわりの15種生薬をブレンドした「癒しの湯」

古来より薬効が知られる15種類の天然生薬を独自にブレンド。

冷え性・肩こり・疲労回復・肌荒れ・不眠など、現代人の悩みに寄り添う効能を持つ薬湯です。

天然温泉との相乗効果で、体の芯からじんわりと温まり、入浴後も長く続く保温感が特徴。

湯面から立ちのぼるやわらかな香りが心を解きほぐし、極上のリラックス体験へと誘います。

電話：089-921-0131

営業時間：5:00～26:00（最終受付 25:00）

公式HP：https://www.kisuke.com/yu-matsuyama/

【本件に関するお問合せ先】

エンターテイメント事業部

田中 誠

電話：089-921-0133

メールアドレス：tanaka@kisuke.com