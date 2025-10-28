(株)コラントッテが才藤歩夢選手（近代五種）とアドバイザリー契約を締結

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已）は、才藤歩夢選手（近代五種）とアドバイザリー契約を締結いたしました。

才藤歩夢選手は、2023年近代五種全日本選手権大会を制し、2024年世界選手権日本代表に選出されるなど、日本女子近代五種の第一人者として活躍を続けています。特にフェンシングを得意とし、国際大会にも多数出場するなど、世界の舞台で経験を積み重ね、五輪でのメダル獲得が期待されています。

コラントッテは、才藤歩夢選手のさらなる飛躍と大舞台での挑戦をサポートすべく、今後も製品を通じてコンディショニングを支え、目標の実現を応援してまいります。

【才藤歩夢選手紹介ページ】https://www.colantotte.jp/athlete/modern_pentathlon/ayumu_saitou

【契約選手一覧】https://www.colantotte.jp/athlete



才藤歩夢選手



才藤 歩夢（Ayumu Saitou）

近代五種

◆生年月日：1996年9月14日

◆出 身 地：東京都

近代五種・ソウル五輪代表、ロンドン五輪で監督を務めた才藤浩氏を父に持ち幼少のころから競技を始める

中学は陸上、埼玉栄高等学校でフェンシングを始め、早稲田大学進学後近代五種に取り組む。

2016年 フェンシングアジアジュニア選手権個人で3位、全日本選手権個人優勝

2017年 近代五種・W杯混合リレー2位

2018年 近代五種・全日本選手権大会3位

2019年 近代五種・全日本選手権大会優勝

2022年 近代五種・全日本選手権大会準優勝

2023年 近代五種・全日本選手権大会優勝

2024年 近代五種・世界選手権日本代表

2025年 日本ランキング1位（9月末現在）

才藤歩夢選手コメント

近代五種はフェンシング、水泳、レーザーラン（射撃＋ラン）に加え、オブスタクル（障害物レース）という新たな種目が追加され、万能性を競う複合競技です。「キング・オブ・スポーツ」と呼ばれるだけあって過酷な戦いです。日々のトレーニングの中でケアの大切さを感じており、紹介されたのがコラントッテでした。

管理医療機器であることの信頼感と女性向けのデザインもあり気に入っています。

コラントッテを着けて五輪でのメダル獲得という夢を実現したいです。

才藤歩夢選手が愛用しているコラントッテ製品









コラントッテ TAO ネックレス スリム AURA mini

「AURA mini」から女性におすすめの新カラーが登場。カラーは「シャンパンゴールド×ブラックラメ（ループ：ブラック）」「シャンパンゴールド×ラベンダーラメ（ループ：ウォームグレー）」の2色展開。

3mm径のスリムなループで軽い着け心地でありながら、4mm径のTAOネックレスと同等の磁力（55ミリテスラ）を実現。おしゃれを楽しみながら、首・肩のコリもケアできる女性にぴったりの磁気ネックレスです。

医療機器認証番号：230AGBZX00077000

価格：\25,300（税込）

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/product/daaai









コラントッテSPORTS PRO マグチタンネックレス RT150

高機能素材“純チタン”を金属部分全てに使用した事で、超軽量・高耐久・高耐食を兼ね備えたスポーツ磁気ネックレス。

高機能素材の純チタンを採用して金属アレルギーリスクも軽減。

最強と洗練を、すべてのアスリートへ。

医療機器認証番号：304AGBZX00050000

【製品詳細ページ】

ナチュラルチタン

価格：\35,200（税込）

https://www.colantotte.jp/product/dbaaa









コラントッテ NS マグネバン 160×2

「貼ってコリに効く」シート状の医療機器が磁力2倍にパワーアップしてリニューアル

「NS マグネバン 160×2」は、従来品の「NS マグネバン 80×2」よりも磁力が2倍にパワーアップし、厚みが約30%薄くなったことでより肌へのフィット感が向上。また、貼り替えシートが20枚同梱されているので、より経済的に使用できるようになりました。

独自のN極S極交互配列で磁石を配置することで、磁石の効果が広範囲に働きかけ装着部の血行を改善し、筋肉の凝りを緩和することができます。

日常やスポーツシーンでコリにお悩みの方、お仕事で磁気アクセサリーやサポーターをつけられない方、部位を選ばずボディケアしたい方におすすめです。

医療機器認証番号：306AGBZX00018000

価格：\2,750（税込）

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/product/dazaa

医療機器として認証されたコラントッテ。違いはN極S極交互配列。

コラントッテの効果



N極S極交互配列を表すマーク



コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く磁力を効果的に与える「N極S極交互配列」を開発。医療機器として認められた本物の健康ギアです。

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用するだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔になれる日々がはじまります。

管理医療機器とは

「管理医療機器」は毎年厳しい審査をクリアし、品質が管理されています。一度の届出のみで製造・販売可能な「一般医療機器」とは異なり、ワンランク上の認証を受けた信頼の証です。

くらべてわかるコラントッテの効果

・コラントッテの磁石は独自のN極S極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではなく面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。

・医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、つらいコリの悩みから解放されます。

株式会社コラントッテ

「今日も、笑顔のそばにいる。」

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテは、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッテ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。

コラントッテ独自のN極S極交互配列は磁力を広範囲に影響させることで高い効果が得られます。この独自製法を日本だけではなくドイツ・フランス・イギリスでも展開しています。また、2011年には欧州安全基準企画CEマークを取得しており、コラントッテ商品はヨーロッパ（EU）地域においては、CEマーキングのクラスⅠ医療機器として販売されています。

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつながっています。

株式会社コラントッテは、2021年7月8日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。

【会社概要】

株式会社コラントッテ

代表取締役社長 小松 克已

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番26号 コラントッテビル

TEL：06-6258-7350（代表） FAX：06-6258-7360

事業内容：健康関連製品事業（家庭用永久磁石磁気治療機器、ヘルスケアグッズなどの製造・販売）

上場市場：東京証券取引所東証グロース市場 （証券コード:7792）

URL：https://colantotte.co.jp/