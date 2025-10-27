“飲みやすいキノコ習慣”として注目。大貫博士が語る「アダプトラテ」の魅力とは

ADAPTOLATTE LTD

長年、機能性食品の研究に携わってきた大貫宏一郎博士（京都大学・九州大学・近畿大学にて研究・教育に従事）が、キノコ由来成分を手軽に摂取できるウェルネスドリンク「アダプトラテ」を高く評価しています。

科学的根拠に基づいた健康食品開発の第一人者が語る、“美味しく続けられるキノコ習慣”の魅力とは。

■ 大貫博士が注目する「アダプトラテ」とは

アダプトラテは、アダプトゲン（Adaptogen）と呼ばれる植物・キノコ類由来成分を配合した、新しいタイプの機能性ラテドリンクです。

「キノコ＝健康によい」とわかっていても、独特の風味や調理の手間から日常的に摂取しづらいという声も多い中で、アダプトラテは“飲みやすく美味しい”形でキノコの力を届けます。

■ 科学が裏付ける「キノコ由来成分」の可能性

ヤマブシタケ

大貫博士らが共同で行った研究（Biomedical Research, 40(4):125-131, 2019）では、

50歳以上の男女を対象に、12週間の摂取試験を実施。

その結果、MMSE（簡易知的機能検査）のスコアが統計的に有意に改善し、「認知機能維持への可能性」を示唆する結果が得られました。

果実体に多く含まれる**ヘリセノン類（Hericenones）**は、脳内の神経成長因子（NGF）の生成を助け、神経ネットワークの健康維持に関与する可能性が報告されています。

霊芝

霊芝由来成分「ガノデリック酸DM」については、分子レベルの研究（Scientific Reports, Nature Publishing Group）で、細胞骨格タンパク質チュブリンへの特異的結合が確認され、

免疫バランスや細胞の恒常性維持に寄与する可能性が示唆されています。



これらの研究は、古来より親しまれてきたキノコの力を、現代科学の視点で再評価する重要な基礎知見として注目されています。

※上記の研究結果は基礎研究および臨床試験の要約であり、アダプトラテ自体の効果効能を示すものではありません。

■ “続けられる健康”のデザイン

アダプトラテの開発コンセプトは、「科学的根拠 × 続けやすさ × 心のウェルネス」。

一般的な機能性食品の枠を超え、リラックス・集中などを支える新しいライフスタイルドリンクとして注目されています。

今回、特別にクーポンコード【ONUKI10】を作成いたしましたので、是非ご利用ください。

本クーポンコードで10％OFFでお買い求めいただけます！

こちらのURL(https://adaptolatte.jp/discount/ONUKI10?redirect=/products/adaptolatte-buy2get1free?variant=51054057685314utm_source=PRTIMES&utm_medium=article&utm_campaign=onuki)より遷移いただけますと、自動的にクーポンコードを取得可能となっております。



■ 大貫博士からのコメント

「私は数百の食品の研究に関わり、臨床試験を実施した食品も100を超えます。その中で効果の高い食品群はキノコでした。

特にヤマブシタケと霊芝は約30年の研究人生の中で重要な食品です。

ヤマブシタケは認知症を改善し、霊芝はガン細胞に対して効果がありました。

『アダプトラテ』はキノコの種類や量も考え尽くされていて、飲みにくいキノコ類を美味しく摂取できる工夫されている製品です。」

■大貫宏一郎のプロフィール

2019年4月 - 2024年3月 近畿大学, 産業理工学部, 教授

2013年4月 - 2019年3月 近畿大学, 産業理工学部, 准教授

2009年4月 - 2013年3月 九州栄養福祉大学, 講師

2002年3月 Biosci. Biotechnol. Biochem.優秀論文賞, 日本農芸化学会

2005年2月 - 2009年3月 九州大学, ユーザーサイエンス機構, 特任准教授

2004年2月 - 2005年1月 京都大学, 医学研究科先端領域融合医学研究機構, 特任助手

2002年4月 - 2004年1月 大塚製薬株式会社, 佐賀栄養成分研究所, 研究員

その他プロフィール詳細はこちら

https://ikkan.solutions/profile/

以下のリンクから、大貫宏一郎博士が執筆したヤマブシタケおよび霊芝に関する科学論文をご覧いただけます：

・「ヤマブシタケの経口摂取による認知機能改善」 - 認知症予防に向けた臨床試験論文(https://www.jstage.jst.go.jp/article/biomedres/40/4/40_125/_article#:~:text=study%2C%20we%20tested%20a%20randomized%2C,We%20speculate)

・「ガノデリック酸 DM の標的タンパク質」 - 霊芝由来化合物のがん細胞に対する作用機序を解析した論文(https://www.nature.com/articles/srep00905#Abs1)



■ アダプトラテとは

～ 頭はすっきり、心は穏やかに。心地よい集中力と自然なエネルギーをサポート ～

アダプトラテは、「エネルギーと集中力を高め、心に穏やかさをもたらす」ことをコンセプトに開発されたマッシュルームコーヒーです。ヤマブシダケ・冬虫夏草・霊芝・チャーガ・アガリクスなどの5種類の機能性キノコと14種類の植物由来成分アダプトゲン・ヌ―トロピックを取り入れた、新しいスタイルのコーヒー・ラテドリンクです。コーヒーが苦手な方でも、手軽に取り入れられるライフスタイル代用コーヒーとして人気を拡大しています。

従来のコーヒーが苦手な方や、過剰なカフェイン摂取によるイライラやクラッシュを避けたい方のために、厳選された天然成分を最適なバランスで配合しています。

また、国内倉庫より最短で翌日到着が可能となっており、第三者の独立研究機関による安全性などの認定取得済みのマッシュルームコーヒーです。

アダプトラテ公式サイト: https://adaptolatte.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/adaptolattejp/

X(Twitter) : https://x.com/Adaptolattejp





