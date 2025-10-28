「鉄道チャンネル」でTVアニメ『お前はまだグンマを知らない ～令和版～』の放送が決定！

株式会社エキスプレス

株式会社エキスプレス（本社：大阪府、代表取締役：大富擴平）は、運営を行っているTV放送メディア「鉄道チャンネル」（スカパー！や一部CATVにて視聴可能）にて、『お前はまだグンマを知らない ～令和版～』のアニメを、2026年1月から放送することが決定しました。

『お前はまだグンマを知らない』（原作：井田ヒロト、新潮社バンチコミックス刊）は、2013年～2019年にかけて くらげバンチにて連載されていた人気漫画作品です。今回は、大日本印刷株式会社（本社：東京都、代表取締役：北島義斉、以下DNP）と式会社イマジカインフォス（本社：東京都、代表取締役：前田起也、以下イマジカインフォス）とともに、作品をライトアニメ(R)化し放送します。

■「鉄道チャンネル」アニメプロジェクト第一弾！！

鉄道チャンネル初のアニメ化！全国的な話題となった人気原作を「令和版」として新たにアニメ化することで、より多くのファンおよび視聴者層の獲得を目指します。

■TVアニメ放送情報

放送時期：2026年1月

放送場所：鉄道チャンネル

詳細はアニメ公式サイト及び鉄道チャンネル公式X（@TetsudoCh_sub）などで、順次発表いたします。

公式サイト：https://animationid.com/omagun/

鉄道チャンネル公式X：@TetsudoCh_sub

■イントロダクション

あの『おまグン』が令和の世に復活――

チバ県からグンマ県に引っ越すこととなった神月。引っ越し先の移動中、グンマ県在住の親友、轟へ連絡するが、「…来るな、グンマに来て生きて帰った者はいない」と告げられてしまう。一体グンマとはどんな地なのか？彼の身に何が降りかかろうとしているのか？圧倒的熱量で描かれる知られざる「グンマの真実」とは…

■スタッフ

原作：井田ヒロト『お前はまだグンマを知らない』（新潮社バンチコミックス刊）

監督・シリーズ構成：畳谷哲也

脚本：齋藤栄美・中山剛平

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos／Imageworks Studio

製作：「おまグン」製作委員会

■「ライトアニメ(R)」とは

DNPが開発した、従来のアニメーション制作手法と比較してアニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを用いたアニメーション制作手法です。より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としています。

2023年12月にイマジカインフォスとMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っています。

＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)井田ヒロト／新潮社／「おまグン」製作委員会

■「鉄道チャンネル」とは

鉄道チャンネルロゴ

鉄道や旅行関連の番組を放送している有料TV（スカパー！や一部のCATVで視聴可）と、旅行やおでかけ情報・鉄道関連ニュースを発信しているWebを中心とした、旅行好きや鉄道ファンが集まる、国内屈指のメディアです。YouTubeやLINE、InstagraなどSNSでの情報発信も行っています。

（運営：エキスプレス、 https://tetsudo-ch.com/ ）