『お前はまだグンマを知らない～令和版～』TVアニメ化決定！2026年１月より鉄道チャンネルにて放送開始！

株式会社イマジカインフォス

株式会社イマジカインフォス（本社：東京都、代表取締役：前田起也、以下イマジカインフォス）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都、代表取締役：北島義斉、以下DNP）、株式会社エキスプレス（本社：大阪府、代表取締役：大富擴平、以下エキスプレス）と共に、2013年～2019年にかけてくらげバンチ（新潮社）にて連載されていた人気作品『お前はまだグンマを知らない』（原作：井田ヒロト、新潮社バンチコミックス刊）をライトアニメ(R)化することを決定しました。

■「鉄道チャンネル」アニメプロジェクト第一弾！！

鉄道チャンネル初のアニメ化！全国的な話題となった人気原作を「令和版」として新たにアニメ化することで、より多くのファンおよび視聴者層の獲得を目指します。

■TVアニメ放送情報

放送時期：2026年1月

放送場所：鉄道チャンネル

詳細はアニメ公式サイト及び鉄道チャンネル公式X（@TetsudoCh_sub）にて順次発表いたします。

公式サイト：https://animationid.com/omagun/

鉄道チャンネル公式X：@TetsudoCh_sub

■イントロダクション

あの『おまグン』が令和の世に復活――

チバ県からグンマ県に引っ越すこととなった神月。引っ越し先の移動中、グンマ県在住の親友、轟へ連絡するが、「…来るな、グンマに来て生きて帰った者はいない」と告げられてしまう。一体グンマとはどんな地なのか？彼の身に何が降りかかろうとしているのか？圧倒的熱量で描かれる知られざる「グンマの真実」とは…

■スタッフ

原作：井田ヒロト『お前はまだグンマを知らない』（新潮社バンチコミックス刊）

監督・シリーズ構成：畳谷哲也

脚本：齋藤栄美・中山剛平

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos／Imageworks Studio

製作：「おまグン」製作委員会

■「ライトアニメ(R)」とは

DNPは従来のアニメーション制作手法と比較して、アニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを開発し、主に漫画原作などを持つ出版社様、キャラクターなどのコンテンツをお持ちの企業様向けに2022年8月に提供を開始いたしました。

より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としております。

2023年12月に弊社とMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っております。

＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)井田ヒロト／新潮社／「おまグン」製作委員会