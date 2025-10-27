【11月6日(木)開校】山形市に国内最大級ドローン国家資格スクールがオープン！

北陸の空株式会社

全国各地の廃校や利用頻度の低い公共施設を活用し、ドローン国家資格の取得を目指すドローンスクールを運営している北陸の空株式会社(https://drone-campus.jp/)（所在地：福井県）は、2025年11月6日(木)より山形県にある廃校「旧双葉小学校（所在地：山形県山形市）」を拠点に「ドローンキャンパス【山形の空】」を開校します。本校は山形県内では初の開校で全国9拠点目となります。

■ドローンキャンパス【山形の空】(https://drone-campus.jp/yamagata/)WEBサイト

https://drone-campus.jp/yamagata/



開校日詳細

日時 2025年11月6日（木） 9:30～20:10

スケジュール

9:30 オリエンテーション

9:50 基本 実技講習

（昼食時間込み）

15:40 学科講習

（夕食時間込み）

20:10 終了

会場 旧双葉小学校（〒990-2342 山形県山形市門伝２８３６）

https://maps.app.goo.gl/L6BqYK2Z41K5web97

参加者 山形県在住者

内容 ドローン国家資格 二等無人航空機操縦士 基本コース（1日目）

申込方法 山形の空 募集ページ(https://drone-campus.jp/yamagata/) https://drone-campus.jp/yamagata/

問い合わせ先

担当 本田雄大：070-8346-6348 電話(代表)：0778-78-9835

メール：info@hokurikunosora.com

スクールアワード3年連続最高賞で初の殿堂入り/卒業生を2,000名以上輩出

近年、地方ではインフラ点検や防災、農業分野でドローン活用の需要が急速に拡大しています。当社は廃校・公共施設を活用した 「1泊2日の合宿免許・短期集中×地域密着」 モデルで全国8拠点を運営し、これまでに延べ2,000名以上の卒業生を輩出するなど、全国展開する国内最大級のグループに成長しています。

また、グループを運営する「北陸の空(株)」は国内最大のドローン団体「JUIDA」のスクールアワードにおいて2021年度から3年連続で全国最高賞を受賞し、初の殿堂入りを果たしました。

※福井本校 アワードプラチナ賞受賞

https://uas-japan.org/information/information-30088/

この度、山形市で開校する「ドローンキャンパス【山形の空】(https://drone-campus.jp/yamagata/)」は全国9スクール目となり、提携する「旧双葉小学校」の利用者が少ない平日の昼間などを活用し、地元の食堂や飲食店とも連携するなど地域資源の活用を重視した特色ある合宿免許型ドローンスクール運営を展開していきます。今後は山形に拠点を置くことで、東北圏からのアクセス向上と地元企業・自治体との共創をさらに推進します。

地域・自治体との連携によるお得で充実した環境

会場アクセス

2017年に初めて開校した「ドローンキャンパス【福井の空】(https://drone-campus.jp/fukui/)」は、福井県内の廃校になった旧小学校跡地や利用頻度の低い公共施設等を活用してきました。その他のスクールでも、地域団体や自治体との連携・協定により廃校などの空き施設を活用することで、安価でお得な講習費用を実現しています。 また、まち全体をキャンパスに見立てる充実した環境をご提供しており、これまでの実績と信頼をもとに丁寧で特色あるスクール運営を行っているだけでなく、総務省・地域おこし協力隊のサポートなどよって地域に密着した活動している立場を生かしたコミュニケーションが生まれ、各地域の魅力の発信や受講生の満足度の一翼を担っています。

ドローンキャンパスの一番の魅力は、とにかく手厚く丁寧なレッスンと合格対策を行うことです。これまで多数の合格者を輩出し、何度も表彰されてきたドローンキャンパスの各スクールには、受講生の経験や世代にあわせた個別指導ノウハウがあります。初心者やシニアの方も安心して学んでいただけるように、合格につながる実技や口述審査の攻略ポイントをおさえ、国家資格の合格率はグループ全体で85.5％（2025年5月時点）という非常に高い実績を維持し続けています。

キャンパス一覧

ドローンキャンパス 富山の空(https://drone-campus.jp/toyama/)

ドローンキャンパス 福井の空(https://drone-campus.jp/fukui/)

ドローンキャンパス 伊豆の空(https://drone-campus.jp/izu/)

ドローンキャンパス 兵庫の空(https://drone-campus.jp/hyogo/)

ドローンキャンパス 広島の空(https://drone-campus.jp/hiroshima/)

ドローンキャンパス 福岡の空(https://drone-campus.jp/fukuoka/)

ドローンキャンパス 熊本の空(https://drone-campus.jp/kumamoto/)

北陸の空 株式会社について

北陸の空株式会社

【会社概要】

会社名：北陸の空株式会社

所在地：福井県鯖江市日の出町二丁目1番

代表取締役：久森章裕

HP URL：https://drone-campus.jp/

【お問い合わせ】

担当 本田雄大：070-8346-6348

電話(代表)：0778-78-9835

メール：info@hokurikunosora.com

【沿革】

2016年12月26日

法人設立。一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）の認定団体となる。

2017年4月

南越前町の公共施設を活用し、無人航空機（ドローン）のライセンス発行スクール「ドローンキャンパス【福井の空】(https://drone-campus.jp/fukui/)」を開校。

2018年

国土交通省航空局ホームページ掲載の無人航空機の操縦者に対する講習等実施団体に認定される。

2021年6月

ドローンの知識や技能の指導者等を通じ、安全運航のできる人材育成や業界の安全な発展に貢献したスクールとして、JUIDA SCHOOL AWARDS 2021 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2022年3月

「ドローンキャンパス【福岡の空】(https://drone-campus.jp/fukuoka/)」を福岡県田川市に開校。

2023年

「ドローンキャンプ九州の空」JUIDA SCHOOL AWARDS 2023 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2023年12月

「ドローンキャンパス【伊豆の空】(https://drone-campus.jp/izu/)」を静岡県伊東市に開校。

2024年4月

「ドローンキャンパス【兵庫の空】(https://drone-campus.jp/hyogo/)」を兵庫県丹波市に開校。

2024年8月

「ドローンキャンパス【熊本の空】(https://drone-campus.jp/kumamoto/)」を熊本県南阿蘇村に開校。

2024年9月

「ドローンキャンパス【広島の空】(https://drone-campus.jp/hiroshima/)」を広島県江田島市に開校。

2025年7月

「ドローンキャンパス【富山の空】(https://drone-campus.jp/toyama/)」を富山県魚津市に開校。

「ドローンキャンパス【新潟の空】(https://drone-campus.jp/niigata/)」を新潟県弥彦村に開校。