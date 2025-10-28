『信長のシェフ』全37巻分が「LINEマンガ」で全話完全無料！本日10月28日（火）より7日間限定！

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) において、本日10月28日（火）から11月3日（月）まで、『信長のシェフ』（漫画：梶川卓郎、原作：西村ミツル／芳文社）の全話無料キャンペーンを開催します。

本作は、現代の料理人であるケンが戦国時代の京へとタイムスリップし、織田信長の専属料理人となって料理の腕前で生き抜いていく戦国グルメ絵巻です。実写ドラマ化もされ大きな話題を呼びました。

本キャンペーンでは、単行本全37巻分を7日間限定で完全無料公開します。

さらに、最大10,000円分のマンガコインが当たる「信長のシェフ全話無料記念！LINEマンガガチャ」も開催します。連載作品を2作品読むことで1日1回ガチャを回すことができ、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できます。期間中は毎日参加が可能です。

また、「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、抽選で5,000円分のマンガコインが当たるキャンペーンを実施します。「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローの上、該当ポストをリポストすると抽選に参加できます。さらに、ハッシュタグ「#信長のシェフ全話無料」をつけて引用リポストすると当選確率がアップします。

そして、11月14日（金）には梶川卓郎先生の新作『海賊×少女』（梶川卓郎／芳文社）の単行本1巻が発売され、2巻も12月12日（金）に発売となります。実際に起きた室町幕府最大の汚点「日本国王之印」紛失事件をもとに繰り広げられる、歴史エンターテイメント作品です。

「LINEマンガ」では『海賊×少女』電子単行本1巻が11月7日（金）より先行配信開始となりますので、楽しみにお待ちください。

この機会に、ぜひ『信長のシェフ』、ならびに『海賊×少女』を「LINEマンガ」でお楽しみください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■『信長のシェフ』全話無料キャンペーン概要

「LINEマンガ」アプリにて『信長のシェフ』が本日10月28日（火）より話単位で全話無料公開。

作品URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=S120369

開催期間：2025年10月28日（火）～2025年11月3日（月）23：59

■「信長のシェフ全話無料記念！LINEマンガガチャ」概要

期間中、「LINEマンガ」アプリにて、連載作品を2作品読むことで1回ガチャを回すことができます。さらに、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できます。期間中は毎日参加することができます。

開催期間：2025年10月28日（火）0：30～2025年10月29日（水）23：59

※開始時間は予告なく変更となる可能性がございます。

＜特典内容＞

1等：10,000マンガコイン（有効期限3日）

2等：時短アイテム 100個

3等：時短アイテム 50個

4等：時短アイテム 23個

■「LINEマンガ」公式Xキャンペーン概要

「LINEマンガ」公式Xアカウント（https://x.com/LINEmanga）をフォロー、該当ポストをリポストすると、抽選で5,000円分のマンガコインが当たります。さらに、ハッシュタグ「#信長のシェフ全話無料」をつけて引用リポストすると当選確率がアップします。詳しくは「LINEマンガ」公式Xアカウントをご確認ください。

開催期間：2025年10月28日（火）～2025年11月3日（月）23：59

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億5,000万人（2025年6月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"webtoon（ウェブトゥーン）"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower