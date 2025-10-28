中国ハイウェイバス50周年を記念し、 特別運行を実施します！ ～2025年11月1日（土）・2日（日）の2日間運行予定～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332824&id=bodyimage1】
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市、以下「神姫バス」）は、 津山・西脇・加西～大阪間を結ぶ中国ハイウェイバスが2025年11月1日（土）に開業50周年を迎えることを記念し、2025年11月1日（土）と2日（日）に特別運行を実施します。
11月1日（土）は「岡山・超特急津山編」と称し、かつて津山駅～大阪駅間をノンストップで運行していた「スーパーライナー津山号」を、2日（日）は「兵庫・急行山崎編」と称し、山崎 （兵庫県宍粟市）～新大阪駅間をそれぞれ1往復運行し、車両は2024年6～7月に実施したクラウドファンディングにより完成した、三菱初代エアロバス導入当時の復刻塗装が施された、神姫バス津山営業所に所属する6437号車を使用します。
車内放送は、三菱初代エアロバスでの運行 当時に使用されていた、「神姫バスの歌」がBGMに使用されていた懐かしい車内放送を再現します。 特別運行の乗車券はクラウドファンディングのリターン品に設定されておりましたが、10月 1日（水）より残席を「Local Prime」にて販売しております。皆様のご乗車を、心よりお待ちしております。
１．運行概要
2025年11月1日（土） 岡山・超特急津山編
往路：津山駅 10:40発 → 大阪駅JR高速バスターミナル 13:24着
復路：大阪駅JR高速バスターミナル 16:10発 → 津山駅 18:48着
2025年11月2日（日） 兵庫・急行山崎編
往路：山崎 11:45発 → 新大阪駅 13:37着
復路：新大阪駅北口 15:30発 → 山崎 17:20着
※いずれの便もノンストップ運行のため、途中の停留所ではお降りになれません。
２．運賃
津山駅～大阪駅：おとな 3,250円 こども 1,630円
山崎～新大阪駅・新大阪駅北口：おとな 2,150円 こども 1,080円
【販売ページ】
詳細・申込ページは以下よりご覧ください。神姫バスが運営する体験ECメディア「Localprime」にて事前販売中。
https://local-prime.com/event/chugoku-highwaybus-50th-anniversary/
申込締切は2025年10月31日（金）12:00まで
【問い合わせ先】
神姫バス株式会社 バス事業部 計画課
TEL：079-223-1343
〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町1番地
配信元企業：神姫バス株式会社
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市、以下「神姫バス」）は、 津山・西脇・加西～大阪間を結ぶ中国ハイウェイバスが2025年11月1日（土）に開業50周年を迎えることを記念し、2025年11月1日（土）と2日（日）に特別運行を実施します。
11月1日（土）は「岡山・超特急津山編」と称し、かつて津山駅～大阪駅間をノンストップで運行していた「スーパーライナー津山号」を、2日（日）は「兵庫・急行山崎編」と称し、山崎 （兵庫県宍粟市）～新大阪駅間をそれぞれ1往復運行し、車両は2024年6～7月に実施したクラウドファンディングにより完成した、三菱初代エアロバス導入当時の復刻塗装が施された、神姫バス津山営業所に所属する6437号車を使用します。
車内放送は、三菱初代エアロバスでの運行 当時に使用されていた、「神姫バスの歌」がBGMに使用されていた懐かしい車内放送を再現します。 特別運行の乗車券はクラウドファンディングのリターン品に設定されておりましたが、10月 1日（水）より残席を「Local Prime」にて販売しております。皆様のご乗車を、心よりお待ちしております。
１．運行概要
2025年11月1日（土） 岡山・超特急津山編
往路：津山駅 10:40発 → 大阪駅JR高速バスターミナル 13:24着
復路：大阪駅JR高速バスターミナル 16:10発 → 津山駅 18:48着
2025年11月2日（日） 兵庫・急行山崎編
往路：山崎 11:45発 → 新大阪駅 13:37着
復路：新大阪駅北口 15:30発 → 山崎 17:20着
※いずれの便もノンストップ運行のため、途中の停留所ではお降りになれません。
２．運賃
津山駅～大阪駅：おとな 3,250円 こども 1,630円
山崎～新大阪駅・新大阪駅北口：おとな 2,150円 こども 1,080円
【販売ページ】
詳細・申込ページは以下よりご覧ください。神姫バスが運営する体験ECメディア「Localprime」にて事前販売中。
https://local-prime.com/event/chugoku-highwaybus-50th-anniversary/
申込締切は2025年10月31日（金）12:00まで
【問い合わせ先】
神姫バス株式会社 バス事業部 計画課
TEL：079-223-1343
〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町1番地
配信元企業：神姫バス株式会社
プレスリリース詳細へ