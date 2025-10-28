サイ・ライフ・サイエンシズ、ハイデラバードに新施設を建設。プロセス研究開発能力を2倍に拡張へ

インド、ハイデラバード--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- インドで最も急成長している受託研究・開発・製造機関（CRDMO）のひとつであるサイ・ライフ・サイエンシズ（Sai Life Sciences Limited、BSE：544306 | NSE：SAILIFE）は、ハイデラバードにある統合型R&Dキャンパス内に新たなCMCプロセスR&Dセンターを建設すると発表しました。新施設は2026年9月の完成を予定しており、同社のプロセス研究開発能力を2倍に拡張するほか、ペプチド開発、オリゴ中間体およびリンカー開発、製剤開発、初期臨床試験用製剤供給といった新たな機能を追加します。

Sai Life Sciences set to double Process R&D capacity with new facility in Hyderabad

発表に際し、サイ・ライフ・サイエンシズのCEO兼マネージングディレクターのクリシュナ・カヌムリ（Krishna Kanumuri）は次のように述べています。「パートナー各社がより迅速で柔軟性が高く、かつ科学的に深みのあるサポートを求める中、当社は開発の各段階をよりスピーディかつ効率的に進められるよう能力を拡張しています。開発期間がますます短縮される環境下で、この新センターは科学的卓越性と実行力を兼ね備えた体制をさらに強化します」

新プロセスR&Dブロックの主な特徴

・延床面積：100,000平方フィート（約9,300平方メートル）、地上5階建て

・140基の化学ドラフトチャンバーと衛星分析ラボを併設

・ペプチドおよびオリゴ中間体・リンカー専用ラボを設置

・25,000平方フィート（約2,300平方メートル）の集中分析ラボ

・新薬候補（NCE）の製剤開発および初期臨床試験用供給機能

・初期臨床製造用キロラボを併設

・OEL 4（1 µg/m³）レベルまでの封じ込め対応

・環境に配慮したグリーンビルディング設計

新たなCMCプロセスR&Dセンターは、スケール、持続可能性、専門性の面で戦略的な投資となります。フルタイム契約（FTE）およびプロジェクト専任契約（DPC）の両モデルに対応しており、初期開発から後期CMCプログラムまで、世界のイノベーター企業との柔軟な協業を可能にします。このモデルにより、サイ・ライフ・サイエンシズは統合型創薬開発のパートナー企業としての地位をさらに強化し、品質と納期の双方を満たすエンド・ツー・エンド型のパートナーシップ主導ソリューションに対する需要に応えていきます。

今回の投資は、同社の計画的な設備投資の一環であり、グローバルな製薬・バイオテック企業との取引拡大や、後期開発案件の増加、CMC開発・製造全体でのスケーラブルな能力強化を背景とした、堅調な事業成長を反映しています。

サイ・ライフ・サイエンシズについて

サイ・ライフ・サイエンシズは、世界の革新的な製薬・バイオテクノロジー企業と協働し、低分子医薬および新モダリティの発見・開発・商業化を加速するフルサービス型CRDMOです。同社のビジョンは「パートナーと共に科学の最前線を切り拓き、革新的な医薬品を世界中の患者に届ける」ことです。インド、英国、米国に拠点を構え、深い科学的知見と世界水準のインフラ、そして品質・安全性・持続可能性を重視した卓越した企業文化を有しています。詳細はwww.sailife.com をご覧ください。

