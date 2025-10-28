【岡山大学】生成AI活用共有会～実装と展望～〔10/31,金 岡山大学津島キャンパス〕

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 10月 28日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）が事務局を務めるおかやまデジタルイノベーション 創出プラットフォーム（OI-Start）では、2025年10月31日（金）14:00～17:00に「生成AI活用共有会～実装と展望～」を本学津島キャンパスの工学部5号館15講義室で開催します。

皆さまのご参加をお待ちしています。

【日 時】

2025年 10月 31日（金） 14:00～17:00（開場：13:30～）



【会 場】

岡山大学津島キャンパス 工学部5号館 15講義室

（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス）

アクセスは下記のポスターをご覧ください。



【開催方式】

対面（ハイブリッドなし）

【内 容】

・インプットトーク／OI-Start会長 野上保之教授（学術研究院環境生命自然科学学域（工））

・企業発表事例・課題共有

・講演「ソフトウェア開発における生成AI活用の現状と今後の展望」／門田暁人教授（学術研究院環境生命自然科学学域（工））

・ネットワーキング

【対象者】

OI-Start会員・一般（オープン開催）



【入場料】

無 料



【定 員】

100人

【お申込み方法】

参加には事前登録が必要です。下記のフォームからお申し込みください。

https://forms.office.com/r/VRd9Abyct2

【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/251031_flyer.pdf

【主 催】

おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム(OI-Start)

【その他】

能な限り公共交通機関をご利用ください。

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

