【岡山大学】コロナ後遺症の診断における酸化ストレスマーカーの有用性

＜発表のポイント＞

- 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状（コロナ後遺症）の病態は未解明で、患者の訴える自覚症状に基づいた評価が主体となるため、客観的に診断・評価できる指標が求められています。- 疲労の指標として知られる血中の「酸化ストレスマーカー」に着目し、当院に受診されたコロナ後遺症患者について解析したところ、「酸化ストレスが大きく、抗酸化力が弱い」という特徴があることが分かりました。- 特に、思考力や集中力が低下する「ブレインフォグ」症状の評価に酸化ストレスマーカーは有用であることも明らかになり、病態解釈と診断・評価指標の開発において有用な知見と考えられます。

◆概 要

コロナ後遺症は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に罹患した患者さんの一部に生じますが、その病態や原因、発生のメカニズムの詳細は未だ不明確で、自覚症状に基づいた診療が主体となっています。そのため、後遺症の存在や重症度を客観的に評価するための指標（バイオマーカー）の開発が必要です。

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の学術研究院医療開発領域（岡山大学病院総合内科・総合診療科）の大塚勇輝助教（特任）と同大学病院総合内科・総合診療科の櫻田泰江医員、同大学大学院医歯薬学総合研究科博士課程（総合内科学）の目瀬修大学院生、同大学学術研究院医歯薬学域（医）総合内科学の大塚文男教授らのグループは、山口大学大学院医学系研究科基礎検査学講座の野島順三教授らとの共同研究において、2024年5月～11月に岡山大学病院のコロナ・アフターケア外来（コロナ後遺症外来）を受診したオミクロン株期の感染による患者77人（女性41人・男性36人：中央値44歳）を対象に、血清中の酸化ストレスマーカー（（血清d-ROM（酸化ストレスの強さを示す指標）、BAP（抗酸化力を示す指標）、OSI（酸化ストレスと抗酸化力のバランスを示す指標））を測定しました。



その結果、後遺症患者では健康な人と比べて酸化ストレスの程度が高く、それに対抗する抗酸化力が低下していることが分かり、診断指標としての有用性が示されました。後遺症患者のうち、女性は男性よりも酸化ストレスが高く、年齢・肥満の程度、一部の炎症マーカーと相関していました。

また、甲状腺ホルモンや副腎皮質ホルモンとの関連も示唆され、後遺症の複雑な病態の一端が示されました。症状ごとの解析では、特に思考力や集中力の低下を訴える「ブレインフォグ」症状を持つ女性の後遺症患者において、酸化ストレスの程度が高く、これらが後遺症のバイオマーカーの1つとして有用であることが明らかになりました。



この研究成果は、2025年8月30日付で国際学術雑誌「Antioxidants」に掲載されました。

図. コロナ後遺症患者における酸化ストレスマーカーの性別、年齢、BMIによる特徴

◆研究者らからひとこと

＜大塚文男 教授＞

コロナ後遺症は自覚症状が多く、周囲から症状を客観的に捉えにくいことが診断や治療において難点でした。今回の結果から、酸化ストレスを測定することで、後遺症の診断や重症度の評価に活用できる可能性が示されました。

＜大塚勇輝 助教＞

“目に見えない”症状である倦怠感を中心としたコロナ後遺症の病態解明と診断・評価指標の開発に取り組んでいます。今回の成果を踏まえ少しでもこうした症状の“見える化”につなげることができればと思います。

＜櫻田泰江 医員＞

「検査でコロナ後遺症を判定したい」という患者さんの声に、一歩近づく研究成果が得られました。今後の臨床応用につながることを目指して、研究を進めていきます。

＜山口大学の野島順三 教授＞

コロナ後遺症における酸化ストレスマーカーを詳細に解析することで、病態の一端を客観的に捉えることができました。今後はバイオマーカーとして確立し、後遺症に苦しむ患者さんの診断や治療に役立てていきたいと考えています。

◆論文情報

論 文 名：Clinical Evaluation of Oxidative Stress Markers in Patients with Long COVID During the Omicron Phase in Japan

掲 載 誌：Antioxidants 2025, 14(9), 1068

著 者：Osamu Mese, Yuki Otsuka, Yasue Sakurada, Kazuki Tokumasu, Yoshiaki Soejima, Satoru Morita, Yasuhiro Nakano, Hiroyuki Honda, Akiko Eguchi, Sanae Fukuda, Junzo Nojima and Fumio Otsuka

U R L：https://doi.org/10.3390/antiox14091068

◆詳しい研究内容について

コロナ後遺症の診断における酸化ストレスマーカーの有用性

