當真あみさんがチョコ・チョコ・チョコに満たされる！1人2役でチョコの味わいを可愛らしくポップに表現 ブルボン「濃厚チョコブラウニー」新WEBCM10月28日（火）から公開
株式会社ブルボン（本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田匡慶）は、濃厚チョコブラウニーの新WEBCM 『チョ・チョ・チョ』篇に、昨年に引き続き俳優・當真あみ(とうまあみ)さんを起用し、10月28日（火）からWEBCMで公開します。
ブルボン 濃厚チョコブラウニーは、チョコレートをたっぷり練り込んだ生地にゴロゴロと大粒のチョコチップを入れて焼きあげ、チョコレートをハーフコーティングした濃厚な味わいが特徴の商品です。濃厚チョコブラウニーの最大の魅力である「3つのチョコ」でできたチョコたっぷりの濃厚さを皆さんにより知っていただきたいという想いから、この度WEBCMを展開します。
新WEBCM『チョ・チョ・チョ』篇では濃厚チョコブラウニーを味わう“當真さん”と頭の中も口の中もチョコたっぷりに満たされていく様子を表現する“チョコ當真さん”の1人2役で登場。當真さんがチョコ生地・チョコチップ・チョココーティングの「3つのチョコ」でできた濃厚チョコブラウニーを味わうと、チョコ色の衣装を纏ったチョコ當真さんが次々に登場し、頭の中も口の中もチョコに満たされていく幸福感を可愛らしくポップに表現する内容となっています。
さらに、ブルボン公式YouTubeチャンネルで見られるメイキング映像も同時公開となります。WEBCM本篇と合わせてぜひチェックしてください。
※一部、第2弾CMの内容も含まれます。公開をお楽しみに。
また、新WEBCMの公開を記念して、キャンペーンを実施します。「3つのチョコに満たされる！キャンペーン」は、10月28日（火）～11月30日（日）の期間中、対象商品となっている濃厚チョコブラウニーシリーズを合計500円（税込）以上ご購入いただいたレシートをXまたはLINEでご応募いただいた方の中から抽選でプレゼントします。
第1弾では、當真あみさんの写真が入ったオリジナルQUOカード（1,000円分）を100名様、濃厚チョコブラウニーのオリジナルブランケットを100名様にプレゼント。また、第2弾はえらべるPay（1,000ポイント）分を100名様、濃厚チョコブラウニー詰合せ（3,000円相当分）が100名様に当たるキャンペーンを実施します。
■TVCM撮影エピソード
＜1つ1つのシーンに真摯に向き合う當真さん！1人2役にも挑戦＞
今回のWEBCMでは、濃厚チョコブラウニーを味わう“當真さん”と頭の中も口の中もチョコに満たされていく様子を表現する“チョコ當真さん”という1人2役に挑戦。撮影冒頭から、味わいを表情だけで表現する難しいシーンでしたが、見事に演じきり、1カット目から監督をうならせる仕上がりとなりました。
その後もカットごとに監督と映像を確認し、細かな修正を加えながら撮影を進行。口の中で広がるチョコの濃厚さや様々なチョコの味わいを感じられる幸福感をどう伝えるかをこだわり、1つ1つのシーンに真摯に向き合う當真さんの姿勢が印象的でした。
＜當真さんの驚きと喜びがあふれだす演技にスタッフからも思わず「可愛い」の声も！＞
チョコをイメージしたチョコレートカラーの可愛らしい衣装で登場した當真さん。「濃厚チョコブラウニー」を味わいついつい言葉が出てしまうシーンでは、チョコの濃厚さに驚きながらも、思わず笑みがこぼれるような喜びに満ちた演技を披露。思わずスタッフたちから「可愛い」という声も漏れていました。可愛らしい衣装に身を包んだ當真さんの真っすぐな演技は、濃厚チョコブラウニーのおいしさと幸せ感を見事に表現し、現場全体を魅了しました。
■撮影インタビュー
・（今回のCMで）チョコ語を話していましたが、難しかったですか？
言いながら混乱しそうになりました！(笑) チョコ生地・チョコチップ・チョココーティングの3つをチョコという単語だけで表現するチョコ語なのですが、チョココーティングが長いので「チョコチョーチョコチョ？あれ？？」と混乱し、頭の中で考えて意識していました。
・「3つのチョコ」をテーマにした今回のCMですが、當真さんが濃厚チョコブラウニーを食べたいシーンを「3つ」教えてください。
1つ目は、「台本を覚える時」に食べたいです。夜帰ってきて覚えるぞってなった時に、エネルギーチャージして覚えたいです。2つ目は、「友達と一緒にいる時」です。女子会する時はやっぱりお菓子は必須、そしてチョコはみんな好きなので！3つ目は、「テレビを1人で見てる時」です。甘いものが好きで食べていると癒やされますし、落ち着くので、そういった時に食べられるといいなと思います。
・もうすぐハロウィンですが、當真さんがなにかに化けられる（変身できる）ならどんなものに化けたいですか？
私は神社の狛犬に変身したいなと思います。神社に行く時、皆さんそれぞれお願い事や報告とかすると思うんですけど、たまに他の人はどういうことをお願いしているのかな？と気になることがあるので、狛犬なら皆のお願いが聞けるんじゃないかなと思い、なりたいなと思っています。あと、神社ってすごく私の中では平和でのどかで静かないい場所のイメージなので、1日お日さまを浴びながらのんびり過ごしたいなと思います。
神社とかお寺とか頻繁には行かないんですけど、旅行とかでその場所にあれば寄って御朱印をもらって帰ったり、お守りを買って帰ったりします。そのお守りも何かお願いを込めてというよりは、行った記念に買って帰るということをよくしています。その場所限定の神社の名前や有名な柄などを見かけると、つい思い出として買って帰りたくなっちゃいます！
・もうすぐ19歳のお誕生日を迎える當真さんですが、10代最後にもうこれだけはやっておきたい！と思うことはありますか？
10代最後に車の免許を早く取りたいなと思っています。18歳で成人してできるものを考えたら、まず1つは車の免許を取ることだと思います。地元の沖縄では車が運転できないとどこにも行けないくらい車社会なので、早めに免許を取って帰って、沖縄で車の運転をできるようにしたいです。沖縄の海沿いを車で走りたいです。
・CMを見てくださるすべての皆さんがチョコッと幸せになれるメッセージをお願いします！
段々寒くなってくると、1日お仕事したりすると疲れを感じやすくなる時期かなと思うので、おうちでゆっくり過ごす時間に濃厚チョコブラウニーを食べてみてほしいです！
■商品公式サイトやブルボン公式SNSで限定映像を公開！
本CMの公開が開始される10月28日（火）より、濃厚チョコブラウニー公式サイト ならびにブルボン公式TikTokアカウントやブルボン公式YouTubeチャンネルでは、WEBCMやメイキング映像をご覧いただけます。
【濃厚チョコブラウニー公式サイトはこちら】
https://www.bourbon.co.jp/chocobrownie/
【ブルボン公式TikTokアカウントはこちら】
https://www.tiktok.com/@bourbon.jp
【ブルボン公式YouTubeチャンネルはこちら】
https://www.youtube.com/@Bourbon_JP
■出演者プロフィール
・當真あみ（とうまあみ）
2006年11月2日、沖縄県生まれ。
2020年10月にスカウトされ、2021年7月にCMでデビュー。
2025年は7月期放送『ちはやふる -めぐり-』（日本テレビ）にて連続ドラマ初主演。
主演映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」が10月17日に公開。
今後も映画・舞台への出演が多数控えている。
【當真あみさん オフィシャルSNS】
X（旧Twitter） ＠ami_touma (https://x.com/ami_touma)
Instagram ＠ami_touma_(https://www.instagram.com/ami_touma_/)
■キャンペーン情報
「3つのチョコに満たされる！キャンペーン」
キャンペーン第1弾となる10月28日（火）～11月30日（日）、第2弾の2026年1月13日（火）～2月28日（土）の期間中、それぞれ対象商品となっている濃厚チョコブラウニーシリーズを合計500円（税込）以上ご購入いただくと1口応募が可能となります。ご応募いただいた方の中から抽選でプレゼントします。
・賞品
第1弾：
A賞：オリジナルQUOカード（1,000円分）100名様
B賞：オリジナルブランケット 100名様
第2弾：
A賞：えらべるPay（1,000ポイント）100名様
B賞：濃厚チョコブラウニー詰合せ（3,000円相当分）100名様
・対象商品
濃厚チョコブラウニー
濃厚宇治抹茶ブラウニー
ミニ濃厚チョコブラウニー
ミニ濃厚宇治抹茶ブラウニー
※過去に発売となった濃厚チョコブラウニーシリーズ商品も対象となります。
■商品情報
●濃厚チョコブラウニー（画像左）
チョコチップをちりばめ、チョコレートを練り込んで、焼きあげた濃厚なブラウニーです。
【内容量】1個
【販売チャネル】コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、 小売店、売店など
【価格】オープンプライス
【賞味期限】8カ月
●濃厚宇治抹茶ブラウニー（画像右）
上品な抹茶の香りと旨味がしっかりと感じられるブラウニー生地に、チョコチャンクをごろごろちりばめて焼きあげ、チョコレートでハーフコーティングしました。
香り高い宇治抹茶の味わいをお楽しみください。
【内容量】1個
【販売チャネル】コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、 小売店、売店など
【価格】オープンプライス
【賞味期限】8カ月
●ミニ濃厚チョコブラウニー（画像左）
チョコレートをたっぷりと練りこんだ生地に、
チョコチップをゴロゴロちりばめて焼きあげた、小さなブラウニーです。
【内容量】106g（個装紙込み）
【販売チャネル】コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、 小売店、売店など
【価格】オープンプライス
【賞味期限】6カ月
●ミニ濃厚宇治抹茶ブラウニー（画像右）
宇治抹茶を練りこんだブラウニー生地に、
チョコチップをごろごろちりばめて焼きあげ、チョコレートでハーフコーティングしました。
香り高い宇治抹茶を楽しめる濃厚な味わいです。
【内容量】106g（個装紙込み）
【販売チャネル】コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、 小売店、売店など
【価格】オープンプライス
【賞味期限】6カ月
■株式会社ブルボン
1924年創立。「おいしさ、思いやり、いつもいっしょに。」の合言葉のもと、ビスケットを中心に米菓・チョコレートなど幅広いカテゴリーの菓子・飲料・食品を提供しています。また、未病対策として生活習慣病予防のための機能性食品、健康食品の開発にも取り組み、商品にエンターテイメント性を付加し、消費者の皆様の美的で潤いや癒しのある生活を支援するとともに、健康維持に寄与する『健康増進総合支援企業』を目指します。
ブルボン公式HP：https://www.bourbon.co.jp/
【商品に関するお客様のお問い合わせ先】
株式会社ブルボン お客様相談センター Tel：0120-28-5605