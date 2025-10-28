【新商品】中国への渡航に最適！3Ｃ認証モバイルバッテリー【磁気研究所/HIDISC】

株式会社磁気研究所

株式会社磁気研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤邦之）は、同社が展開するブランド"HIDISC（ハイディスク）″より、「3C認証モバイルバッテリー」を公式サイト、全国のホームセンターや量販店にて発売いたします。（2025年10月上旬発売）

▼ご購入はこちらから

▼5000mAh ホワイト

直営サイト：https://flashstore.jp/view/item/000000007914

公式楽天ショップ：https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279863756/

公式Amazonショップ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT847BW9

ホワイト 製品ページ :https://www.mag-labo.com/?p=24906

▼5000mAh ブラック

直営サイト：https://flashstore.jp/view/item/000000007913

公式楽天ショップ：https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279863763/

公式Amazonショップ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT851P5N

ブラック 製品ページ :https://www.mag-labo.com/?p=24908

▼PD20W対応5000mAh ホワイト

直営サイト：https://flashstore.jp/view/item/000000007909

公式楽天ショップ：https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279863718/

ホワイト 製品ページ :https://www.mag-labo.com/?p=24923

▼PD20W対応5000mAh ブラック

直営サイト：https://flashstore.jp/view/item/000000007910

公式楽天ショップ：https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279863725/

ブラック 製品ページ :https://www.mag-labo.com/?p=24925

▼PD20W対応10000mAh ホワイト

直営サイト：https://flashstore.jp/view/item/000000007911

公式楽天ショップ：https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279863732/

ホワイト 製品ページ :https://www.mag-labo.com/?p=24910

▼PD20W対応10000mAh ブラック

直営サイト：https://flashstore.jp/view/item/000000007912

公式楽天ショップ：https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279863749/

ブラック 製品ページ :https://www.mag-labo.com/?p=24913

3C認証とは？

3C認証（CCC認証）とは、中国で義務付けられた、一般的な電気製品に対する製品安全認証制度（通称：中国強制認証制度）のことです。

中国では、2025年6月28日以降、3C認証を取得していない電気製品について、中国国内線を含む中国国内への航空機に持ち込むことが禁じられています。

認証を受けた製品は、3Cマークの表示が義務付けられており、3Cマークのない電気製品については、製品の没収や航空機への搭乗を拒否される可能性があります。

中国渡航の際は、手持ちの電気製品に3Cマークがついているか要確認！

用途に合わせて選べる！3種 各2色のラインナップ

◆製品仕様

5000mAh

PD20W対応5000mAh

PD20W対応10000mAh

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53206/table/53_1_379558db7ac705dbf52128b6a55615d2.jpg?v=202510280958 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/53206/table/53_2_ed6676cf173ca23aac3fe4d81a836582.jpg?v=202510280958 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/53206/table/53_3_a55eedef9933900b881c5abb2be8bc5e.jpg?v=202510280958 ]

お問い合わせはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftDB6_mXtVzgufAb0oPL0BZMfheafY_Kw8vAe-8f42SfUC7A/viewformお気軽にご連絡ください

実店舗でも販売中！

秋葉原駅前の直営店舗「MAG-LAB」でも各商品を販売中！

秋葉原駅 昭和通り口より徒歩30秒

直営店舗「MAG-LAB」

東京都千代田区神田佐久間町1-17

営業時間 9:00～20:00

定休日なし

【株式会社磁気研究所とは】

株式会社磁気研究所は、日本一の電気街・秋葉原で創業。

フロッピーディスクなど記録メディアの専門商社として成長し、現在はモバイルバッテリーやUSBメモリといったデジタル製品も多数展開中。「手頃で高品質な製品を、もっと身近に」をコンセプトに、日々進化するライフスタイルに寄り添う製品づくりを行っています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社磁気研究所 (Magnetic Laboratories Co., Ltd)

設立 ：1979年7月

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 齋藤邦之

従業員数：120名

事業内容：デジタル家電・パソコン周辺機器の開発・製造・販売、データ復旧・コンバージョン

詳細を見る :https://www.mag-labo.com/

※営業目的のお電話、ご連絡は、運営に支障をきたすのでお控えください。