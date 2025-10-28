公認会計士のリアルな仕事、収入、キャリアパス、そして無限の可能性を徹底解説！　「難関資格の真実」を知り、未来を切り拓く一冊。漠然としたイメージを変え、一歩踏み出す勇気、理想のキャリアを手に入れよう！

株式会社秀和システム新社

「意外に知らない」公認会計士の実像を、資格試験の勉強法からキャリアパス、収入、働き方まで徹底解説。監査・税務だけでなく、CFOやコンサル、スタートアップ支援など無限の可能性を豊富な具体例で紹介します。公認会計士としての未来を考えるすべての人に贈る、実践的ガイドブックです。

▼こんな疑問に答えます！- 公認会計士の収入はどれくらい？- 公認会計士の試験ってどんな試験？- 合格のための勉強法は？- 合格までに必要な年数は？- 合格後は監査法人に入所が王道？- キャリアアップの方法はいくつもある？- アドバイザリー業務って？- 監査法人のパートナーって？- 公認会計士の可能性は無限大？

■目次

プロローグ 公認会計士ってどこにいる？

第1章 公認会計士になるためには？［合格までの道］

第2章 公認会計士に合格したら［ファーストキャリアを選ぶ］

第3章 公認会計士の仕事［とても広い業務フィールド］

第4章 公認会計士が歩む道［実際のキャリアの進み方］

第5章 公認会計士の実態［収入、魅力、可能性の本音］

エピローグ これからの時代を担うみなさんへ

●著者略歴

国見 健介（くにみ けんすけ）

1978年東京生まれ 1999年公認会計士試験合格

2001年慶應義塾大学経済学部卒業 2003年公認会計士登録

CPAエクセレントパートナーズ株式会社で運営するCPA会計学院では、質の高い講義と教材、手厚いフォロー体制などに基づき、2024年の公認会計士試験で973名の合格者を輩出し、合格者占有率60.7％を達成している。公認会計士の合格後の生涯キャリア支援をCPASSで実施。簿記3級・2級や経理実務や税務実務などが無料で学べるCPAラーニングを展開し、登録者が70万人を突破。

全ての会計人材の可能性を広げることで、日本中の組織を支援することをビジョンに取り組んでいる。

■書籍概要

書名 公認会計士の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本［第3版］

著者 CPAエクセレントパートナーズ株式会社 代表取締役・公認会計士 国見 健介（著）

定価 1760円（税込）

発売日 2025年10月28日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798076082

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18401743/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18401743/)

秀和システム新社 https://www.shuwasystem.co.jp/book/9784798076089.html

※全国書店、ネット書店にてお買い求めいただけます