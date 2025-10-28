Dotcon+がグッドデザイン賞 2025金賞を受賞！

PUMPMAN株式会社

株式会社PUMP MAN（東京都あきる野市 代表取締役 小澤辰矢）が開発・販売する透水貯留浸透コンクリート「Dotcon＋」が、2025年度グッドデザイン賞において「BEST100」および「金賞」を受賞しました。



受賞を記念し、2025年11月1日（土）から11月5日（水）まで

東京ミッドタウンで開催される「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」に出展いたします。

■ Dotcon＋について

Dotcon＋は、「透水」「貯留」「浸透」を一体化した新しいコンクリートシステムです。

これまでにない構造で、雨水を地中へとやさしく還し、ヒートアイランド現象の緩和や都市型水害の対策にも貢献します。

また、美しいタイルのような仕上がりと高い施工性が評価され、デザイン性と機能性を両立した点が今回の受賞につながりました。

■ 出展概要

展覧会名： グッドデザイン賞受賞展「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」

会 期： 2025年11月1日（土）～11月5日（水）

時 間： 11:00～19:00

（※11月1日は13:00開場、11月5日は18:00閉場）

会 場： 東京ミッドタウン（東京都港区赤坂9丁目）

入場料： 無料（事前予約不要）

Dotcon＋の展示ブースでは、製品の実物展示や施工事例の紹介を通じて、

透水性コンクリートがもたらす新しい都市の景観づくりをご体感いただけます。

■ 株式会社PUMP MANについて

透水性コンクリート「Dotcon」の開発・販売を中心に、

「街の未来を変える“地面”づくり」をテーマに研究・開発を続けています。

技術とデザインの両面から、持続可能で美しい街づくりに貢献していきます。

📍 お問い合わせ先

株式会社PUMP MAN（Dotcon＋事業部）

〒197-0825 東京都あきる野市下代継25-3

TEL：042-519-9484

公式サイト：https://www.dotcon.com