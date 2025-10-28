gekitetz Inc. 日本最大級のデザイン＆アートフェスティバル「DESIGNART TOKYO 2025」にて作品展示

株式会社gekitetz

gekitetz Inc. は2025年10月31日（金）- 11月9日（日）にて東京都内で行われる、日本最大級のデザイン＆アートフェスティバル「DESIGNART TOKYO 2025(https://designart.jp/designarttokyo2025)」にて作品展示を行います。

本展示では「void reconstruct (ykgw); / ヴォイド リコンストラクト(ヨコガワ);」と題しフィールドワークによって採取した環境音を可視化したグラフィックのインスタレーションを行います。サウンドから浮かび上がる街の輪郭を再構築し、人とまちの関係性や情緒的な風景を探ります。

自然や街などの場の文脈に関連した音のアーカイヴのヴィジュアライゼーションを展開

歴清社とのコラボレーションによる平面作品も展示 (掲載画像は制作中のものです。最終仕様は変更となる可能性があります）

本作は、2024年に広島県横川エリアでの地方創生プロジェクトの一環として「ARTIST IN RESIDENCE プログラム」に参加し、現地で滞在制作を行ったものです。会場では、このプロジェクトから生まれたヴィジュアライゼーションによる作品を中心に、広島に本社を構える株式会社歴清社とのコラボレーションによる、その図像をアーカイブし金銀箔紙を活用した、デジタル技術と伝統工芸の融合による平面作品展示も行います。

■ void reconstruct (ykgw); | DESIGNART TOKYO 2025

void reconstruct (ykgw); / ヴォイド リコンストラクト(ヨコガワ);

展示期間：2025年10月31日（金）- 11月9日（日）

営業時間：11:00 - 20:00 (10月31日（金）は18：00まで )

レセプション：11月8日（土） 17:00 - 20:30

会場：東京都千代田区大手町2-5-9

URL：https://www.designart.jp/designarttokyo2025/exhibitions/10845/

■ DESIGNART TOKYO 2025について

DESIGNART TOKYO 2025

会期：2025年10月31日（金）- 11月9日（日）

エリア：表参道・外苑前・原宿・渋谷・六本木・銀座・東京

主催：DESIGNART TOKYO 実行委員会

URL： https://www.designart.jp/designarttokyo2025/

■ 歴清社について

日本の伝統的工芸技術である箔押しを用いた不変色性の「紙」。それを作り出す世界で唯一の技術をもとに、新たな素材・装飾技術を提案し、文化的かつ現代的な、新しいインテリアと製品の可能性を創造しています。1905年に誕生した歴清社は、帝国ホテル、宮内庁、西本願寺はもとより、高級ファッションブランドまで、その製造方法により生み出された様々な箔製品のクオリティーは国内のみならず、世界で評価を得ています。

URL：https://rekiseisha.com/

■ 株式会社gekitetzについて

社名：株式会社gekitetz

代表取締役：川名 宏和

所在地：東京都世田谷区池尻2-4-5

設立：2020年12月25日

事業内容：

事業向けの各種デザインの企画・提案

ブランドコンテンツにおける企画・設計・制作・開発

研究R&D活動における企画・設計・制作・開発

前各号に付帯する一切の業務

URL：https://gekitetz.com/