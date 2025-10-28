ガンベリーニ バッグ、「マリア」のクラシックブラックを発表 - 時代を超えたrイタリア職人技の表現

Vetrina Mia Limited

ミラノ（イタリア）- 2025年10月28日 - イタリアの職人によるレザー製作の卓越した技術で知られるガンベリーニ バッグは、このたび「マリア」バッグの新色クラシックブラックの発売を発表いたします。この洗練されたエディションは、プレミアムなイタリアンカーフスキンに手作業で加工された型押しクロコダイル模様をマット仕上げで施し、コレクションの上品な魅力をさらに高めております。

クラシックなマットブラックで登場した「マリア」バッグ 税込価格：150,200円

ブラックレザーのボディには、イタリア製の刺繍モチーフが絶妙に組み合わされております。繊細なブラックファブリックの上に金糸がほのかに輝くよう丁寧に仕上げられ、気品と調和の取れたコントラストを生み出しています。これは、時代を超えたエレガンスと伝統への現代的なオマージュです。

マリア コレクションは、これまでに次の2色でデビューいたしました。

アンティーク オフホワイト：懐かしさを感じさせる手作業によるエイジング仕上げ。

チョコレート ブラウン：深みと温かみを備えた豊かな色調。

今回クラシックブラックの登場により、コレクションは洗練の新たな解釈を迎えます。あらゆる季節、あらゆるスタイルに寄り添い、伝統とモダニティを結ぶバッグです。

「マリア」バッグのシグネチャー刺繍をブラックであしらったデザイン。

数量限定とクラフツマンシップへの取り組み

完全な職人製作工程によって生産されるため、「マリア」バッグの数量は非常に限られております。各バッグはイタリアの熟練職人による手作業で製作され、素材選定と仕上げには厳密な注意が払われております。

「私たちは、お客様から高まるご要望にお応えするため、職人ネットワークの拡大に継続的に取り組んでおります」と、ベトリーナ ミーア創設者のケイト・チャン氏は述べます。「しかし、これらの作品は急いで作ることはできません。それこそが、“メイド・イン・イタリー”の魔法の一部でもあるのです。」

クラフツマンシップと文化的共鳴

アジア全域では、ラグジュアリー市場において大きな変化が進行しております。ブランドステータスよりも職人技と真正性を重視する動きです。

Vogue Businessによると、「中国、日本、東南アジアにおいて、調査対象者の87％がトレンド性よりもタイムレスな価値を重視しており、ほとんどの消費者が“ラグジュアリーとはブランドではなく製品の品質によって定義される”と考えている」と報告されています。

この「ブランド名より品質」を重視する流れは、日本で特に顕著です。日本のラグジュアリー消費者は、長く使える価値、細部へのこだわり、職人的精度を体現するアイテムにますます惹かれております。別のVogue Businessの調査でも、「アジア全域のラグジュアリー消費者は、長期的な価値を提供し、繰り返し着用できる製品を求めている。多くの人が、職人技が伴う製品であれば価格の上昇を受け入れられる」と報告されています。

この文化的・市場的進化は、ベトリーナ ミーアの使命と直接的に一致しております。それは、最高の独立系デザイナーと職人による、職人技に根ざした少量生産で長く愛用できる作品を擁護するという使命です。

日本での反響

「マリア」バッグは発売以来、日本の女性たちの間で大きな注目を集めております。その造形美と生地の優雅さが融合し、着物など日本の伝統的装いとの調和でも評価されています。

ベトリーナ ミーア日本運営会社であるエレガンサ・モードの代表取締役社長エリカ氏は次のように述べています。



「日本のお客様がイタリアの職人技の真正性に共感してくださっていることを、心からうれしく思います。それは、日本にも見られる同じ感性と敬意の表れです。すなわち、生涯をかけて技を磨き、次の世代へと受け継ぐ職人への深い敬意です。」

この高まる関心を受け、ベトリーナ ミーアは来年、日本で初のポップアップストアを開設する準備を進めております。より多くのお客様に、イタリアの職人技とその精神を直接体験していただける機会を提供いたします。



Vetrinamiaについて

Vetrinamiaは、イタリアとフランスの独立系デザイナーによるバッグを厳選し、取り扱う新しいラグジュアリーECプラットフォームです。すべての製品は、イタリア国内の職人工房で、代々受け継がれる技術をもとに製作されており、本質的な美しさと深み、そして時を超える価値を求める現代の女性たちに、心の通ったラグジュアリーを届けることを使命としています。



