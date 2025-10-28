10月28日付「巨人が恐れた男たち」は元大洋・遠藤一彦さん【スポーツ報知】

写真拡大

株式会社報知新聞社

　巨人のライバルだった名選手の連続インタビュー「巨人が恐れた男たち」。10月28日付け第10回は元大洋の遠藤一彦さんです。低迷期の大洋を支えた大エースは、巨人戦通算21勝。同年代の巨人・江川卓をライバルと見定め、その投げ合いはファンを熱くさせました。巨人最強の助っ人・クロマティとの因縁から、アキレスけん断裂の大けがからのカムバックまで、「喜怒哀楽」の記憶をたどっています。




■スポーツ報知のお買い求めは


　1部売り　180円（税込）


　全国の読売新聞販売店（YC）、駅売店、コンビニエンスストアなどで販売


　月ぎめ　3,700円


　全国の読売新聞販売店（YC）もしくは以下のサイトから申し込み


　https://www.hochi.co.jp/koudoku/


■過去2か月分のバックナンバーは以下のサイトを参照にお取り寄せできます。


　https://www.hochi.co.jp/sales/backnumber/



■スポーツ報知ニュースサイト　


https://hochi.news/



▼第１回　元大洋・平松政次さんの記事はこちら


https://hochi.news/articles/20250127-OHT1T51192.html


https://hochi.news/articles/20250127-OHT1T51193.html


https://hochi.news/articles/20250127-OHT1T51194.html


https://hochi.news/articles/20250127-OHT1T51195.html


▼第２回　元広島・外木場義郎さんの記事はこちら


https://hochi.news/articles/20250226-OHT1T51159.html


https://hochi.news/articles/20250226-OHT1T51156.html


https://hochi.news/articles/20250226-OHT1T51157.html


https://hochi.news/articles/20250226-OHT1T51160.html


▼第３回　元ヤクルト・松岡弘さんの記事はこちら


https://hochi.news/articles/20250325-OHT1T51143.html


https://hochi.news/articles/20250325-OHT1T51144.html


https://hochi.news/articles/20250325-OHT1T51145.html


https://hochi.news/articles/20250325-OHT1T51146.html


▼第４回　元阪神、西武・田淵幸一さんの記事はこちら


https://hochi.news/articles/20250428-OHT1T51197.html


https://hochi.news/articles/20250428-OHT1T51205.html


https://hochi.news/articles/20250428-OHT1T51219.html


https://hochi.news/articles/20250428-OHT1T51221.html


▼第５回　元広島・山本浩二さんの記事はこちら


https://hochi.news/articles/20250526-OHT1T51189.html


https://hochi.news/articles/20250526-OHT1T51190.html


https://hochi.news/articles/20250526-OHT1T51191.html


https://hochi.news/articles/20250526-OHT1T51192.html


▼第６回　元阪急・福本豊さんの記事はこちら


https://hochi.news/articles/20250623-OHT1T51244.html


https://hochi.news/articles/20250623-OHT1T51245.html


https://hochi.news/articles/20250623-OHT1T51247.html


https://hochi.news/articles/20250623-OHT1T51249.html


https://hochi.news/articles/20250623-OHT1T51250.html


https://hochi.news/articles/20250623-OHT1T51223.html


▼第7回　元阪神・江夏豊さんの記事はこちら


https://hochi.news/articles/20250728-OHT1T51278.html


https://hochi.news/articles/20250728-OHT1T51279.html


▼第８回　元中日・谷沢健一さんの記事はこちら


https://hochi.news/articles/20250825-OHT1T51204.html


https://hochi.news/articles/20250825-OHT1T51206.html


https://hochi.news/articles/20250825-OHT1T51207.html


https://hochi.news/articles/20250825-OHT1T51208.html


▼第９回　元広島、巨人・川口和久さんの記事はこちら


https://hochi.news/articles/20250929-OHT1T51260.html


https://hochi.news/articles/20250929-OHT1T51262.html


https://hochi.news/articles/20250929-OHT1T51264.html


https://hochi.news/articles/20250929-OHT1T51267.html



【リリースに関するお問い合わせ】
メール　pr1872@hochi.co.jp