“朗読鬼平”第2弾豪華キャスト発表！プレミアム朗読劇「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」

11月1日(土)あさ10時チケット発売スタート！！

日本映画放送株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮川朋之)は、2026年1月29日(木)、30日(金)にプレミアム朗読劇「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」（原作：池波正太郎『鬼平犯科帳』（文春文庫刊)）を上演いたします。このたび、追加キャストとして、浪川大輔、岡本信彦、森川智之、大塚明夫、豊永利行、山中真尋、逢坂良太、戸松遥、日笠陽子、井上喜久子、山像かおり、真山亜子、ちふゆの出演が決定いたしました。

主人公“鬼平”こと長谷川平蔵役の堀内賢雄のほか、高木渉、三上哲、佐々木勝彦、井上和彦、中尾隆聖の出演を既に発表しており、今回、追加キャスト13名の出演とあわせて、各キャストの配役も解禁となりました。

上演は2026年1月29日(木)夜の部、30日(金)昼の部・夜の部全３回。チケットは、2025年11月1日(土)あさ10時より発売(先着順)いたします。各回キャストサイン入り台本に加え、堀内賢雄によるお渡し会の特典がついた数量限定の《プレミアムチケット》も発売。また、各回終演後には一部キャストによる豪華アフタートークも開催予定で、総勢19名の一流声優陣が浅草に集結し、実現する“朗読鬼平”にぜひご期待ください。

配役・キャスト

〇長谷川平蔵(火付盗賊改方長官)

キャスト：堀内賢雄

〇若き平蔵

キャスト：浪川大輔／岡本信彦

〇岸井左馬之助(平蔵の親友)

キャスト：森川智之／大塚明夫

〇若き左馬之助

キャスト： 豊永利行／山中真尋／逢坂良太

〇おふさ(平蔵と左馬之助がかつて恋心を抱いていた女性)

キャスト：戸松遥／日笠陽子

〇長谷川久栄（平蔵の妻）

キャスト：井上喜久子／山像かおり

〇相模無宿の彦十(平蔵の無頼時代からの悪仲間)

キャスト： 高木渉

〇佐嶋忠介(火付盗賊改方・筆頭与力)

キャスト： 三上哲

〇近江屋女中カネ(おふさが嫁入りする呉服問屋の女中)

キャスト：真山亜子／ちふゆ

〇小川や梅吉(平蔵が追う盗賊)

キャスト：佐々木勝彦

〇松岡重兵衛(平蔵と左馬之助の恩師)

キャスト： 井上和彦

〇語り

キャスト： 中尾隆聖

プレミアム朗読劇「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」配役一覧表

時代劇専門チャンネル presents プレミアム朗読劇「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」公演情報

公演日時：2026年1月29日(木)夜の部（17時30分ロビー開場／18時15分客席開場／19時開演）

2026年1月30日(金)昼の部（13時開場／14時開演）

夜の部（17時30分開場／18時30分開演）

全3回 各回とも豪華キャストによるアフタートークあり

出演：

2026年1月29日(木)夜の部

堀内賢雄

井上和彦 井上喜久子 佐々木勝彦 高木渉 戸松遥 豊永利行

中尾隆聖 浪川大輔 真山亜子 三上哲 森川智之 （五十音順）

【アフタートーク出演】 堀内賢雄 ／ 高木渉 戸松遥 豊永利行 浪川大輔 森川智之 （五十音順・予定）

2026年1月30日(金)昼の部

堀内賢雄

井上和彦 大塚明夫 岡本信彦 佐々木勝彦 高木渉

ちふゆ 中尾隆聖 日笠陽子 三上哲 山像かおり 山中真尋 （五十音順）

【アフタートーク出演】 堀内賢雄 ／ 大塚明夫 岡本信彦 高木渉 日笠陽子 山中真尋 （五十音順・予定）

2026年1月30日(金)夜の部

堀内賢雄

井上和彦 井上喜久子 逢坂良太 大塚明夫 岡本信彦

佐々木勝彦 高木渉 中尾隆聖 日笠陽子 真山亜子 三上哲 （五十音順）

【アフタートーク出演】 堀内賢雄 ／ 逢坂良太 大塚明夫 岡本信彦 高木渉 日笠陽子 （五十音順・予定）

会場：浅草公会堂（東京・浅草) https://asakusa-koukaidou.net/

チケット情報：イープラス／ローソンチケットにて2025年11月1日(土)あさ10時より発売開始（先着順）

プレミアム席30,000円(税込）

〈プレミアム特典〉

1F中央前方2列以内

各回のキャストサイン入り台本

堀内賢雄によるお渡し会

※終演後、別室にて特典をお渡し致します

※握手などの接触はご遠慮いただいております

S席（1・2F席）15,000円(税込)／A席（3F席）10,000円(税込) ※全席（１～３F）来場者特典パンフレット付き

チケット販売ページ

イープラス：http://l-tike.com/onihei-hankacho/

ローソンチケット：https://eplus.jp/sf/detail/4413990001-P0030001

◆公演公式サイト： https://onihei-hankacho.com/event2601/ ※詳細は公式サイトをご覧ください。