鈴与シンワート株式会社（代表取締役 社長執行役員 紱田 康行、本社所在地：東京都港区、以下「鈴与シンワート」）は、デジタルエクスペリエンスプラットフォーム（DXP）のグローバルリーダーである日本ライフレイ株式会社（ゼネラルマネージャー クレイグ・カネコ、本社所在地：東京都渋谷区、以下「日本ライフレイ」）と、2025年10月３日付で戦略的パートナー契約を締結しました。

■戦略的パートナーシップ締結の背景と目的

近年、Webシステム領域では、企業のニーズが大きく変化し、より高度になっています。従来の単なるWebサイト構築から、顧客体験（CX）や業務システム・外部サービスの活用等の統合的なサービスやデータ活用にシフトするDX推進が加速しています。

ポータル、ワークフロー、認証、API連携などを統合的に提供するプラットフォーム志向が強まっています。さらに、クラウドサービスの利用拡大に伴い、認証や権限管理、監査ログなどのセキュリティ・ガバナンス要件が一層厳格化しています。

今回のパートナーシップは、より高度化したニーズに迅速に対応する為、鈴与シンワートが長年培ってきたWebシステム開発・運用の知見、幅広い業界での導入実績と、日本ライフレイが提供する70以上の標準機能を持ち、柔軟で拡張性の高い、大企業向けデジタルエクスペリエンスプラットフォームである「Liferay DXP」を組み合わせ、企業のDX推進を強力に支援します。



鈴与シンワートがLiferayの構築・運用を推進します



■両社の強みとシナジー

鈴与シンワート：長年にわたり企業の基幹システムやWebポータル構築を支援した実績

【大規模ポータル構築実績】

金融・製造・流通業などで、数十万ページ規模のポータルサイトや数万ユーザ規模の商品関連情報検索サイト、数百万人の会員を要するWebサービス等を構築

【クラウドネイティブ対応】

AWS、Azureなどでのマルチクラウド基盤の設計・運用ノウハウ

日本ライフレイ：70以上の標準機能を備えた「Liferay DXP」、高い柔軟性と拡張性を保持、世界40カ国以上、1400件の導入実績

この両社の強みを融合することで、「業務適合性」「拡張性」「柔軟性」を兼ね備えた次世代ポータルソリューションを提供し、企業の業務効率化、顧客体験向上、そして新たな価値創出を実現します。

■得意領域(応えられるニーズ)

統合ポータル構築

顧客ポータル、パートナーポータル、サプライヤーポータル、社内ポータルなど、複数のステークホルダー向けに単一プラットフォームでの構築が可能

大規模ユーザ管理

数十万ユーザ規模のポータルや複雑な権限管理に対応

システム統合

ERP、CRM、SFAなどの業務システムとの連携が可能

対象業種

製造業：サプライチェーンや代理店とのポータル統合

金融・保険業：顧客・代理店向けポータル、社内ポータル

官公庁：情報共有や業務効率化のための統合ポータル

エネルギー・公益事業：顧客エンゲージメント強化

通信・ITサービス：大規模なパートナーポータルやカスタマーポータル

その他：業種依存度は低く、ポータルニーズがある大規模組織全般

■鈴与シンワート株式会社について

鈴与シンワートは、鈴与グループ唯一の上場企業として大規模情報システムの開発、物流ITコンサルティングサービス、人事・給与・会計などの業務ソリューション及びアウトソーシングの提供、そしてデータセンター＆クラウドサービスを展開しております。

https://www.shinwart.co.jp/

■日本ライフレイ株式会社について

日本ライフレイは、米国Liferay本社が制作する企業向けポータルソフトウェア、クラウドプラットフォームの販売、サポートをしております。

https://www.liferay.co.jp/

-本プレスリリースに記載されている社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

-本プレスリリースに掲載されている内容、製品・サービスの価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、メール送付時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。

-本プレスリリースにおける計画・目標などは、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。