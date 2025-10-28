ドルビーアトモス×内蔵サブウーファー リビングで手軽に、本格JBLシアターサウンド体験を実現する オールインワン3.1chサウンドバー 「JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE」新登場

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー7年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」から、「Dolby Atmos(R)（ドルビーアトモス）」搭載により、没入感のあるサラウンドが楽しめるオールインワンサウンドバー「JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE（シネマエスビー580オールインワン）」を2025年11月6日（木）より発売いたします。

本製品は、JBLが長年にわたり世界中の映画館の音響システムを手がけてきた実績を活かし、家庭でも劇場のような臨場感を楽しめるスリムなバータイプのシネマサウンドシステムです。

最新の立体音響技術「Dolby Atmos(R)」に対応。さらに、レーストラック型サブウーファーを本体底面に内蔵した“オールインワン設計”により、独立したサブウーファーの設置スペースの制約や、隣人への音漏れを気にせずに、統合出力200Wのハイパワーと合わせて、コンパクトな筐体からは想像できない力強い重低音と迫力のサラウンド体験を実現します。さらに、専用のセンターチャンネルを備えた3.1ch構成により、映画内のセリフやボーカルを常にクリアに再生し、壮大なシーンの中でも重要な会話を聞き逃しません。日常的に視聴するサブスクリプションサービスの映画やドラマのサウンドをアップグレードし、忘れられない感動のシネマ体験へと引き上げます。

接続は、HDMI eARCに対応、ケーブル1本でテレビとの接続と操作が可能なシンプル設計のため、初めての方でも安心して使用できます。また、Bluetooth接続にも対応しており、スマートフォンと接続して音楽を楽しむホームスピーカーとしても活躍します。

シンプル設計でありながら、音の深みと臨場感は本格派。「JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE」でいつものリビングが、“プライベートシアター”に変わります。

製品のポイント

●設置スペースに制約されず、迫力のサラウンド体験を提供するサブウーファー内蔵オールインワン設計

●「Dolby Atmos(R)」対応により没入感のある本格的なサラウンドを実現

●セリフやボーカル再生をクリアに実現する専用のセンタースピーカーを備えた3.1ch構成

●底面に内蔵された70 x 88mmのレーストラック型サブウーファーで、力強い重低音を再生

●ドルビーアトモスバーチャライザーにより、手軽に高さ方向の音場を疑似的にプラス

●5段階の低音調整と3つの音声モード（Movie, Music, Voice）でサウンドの調整が可能

●HDMI eARC搭載により、HDMIケーブル一本でテレビから音声入力が可能な簡単セットアップ

●Bluetooth接続でスマートフォンから音楽再生も可能

主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/499_1_45fff545f558f7cb1234b802be50f413.jpg?v=202510280958 ]

※仕様や価格は変更となる場合があります。

※1全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2025」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を7年連続で獲得しました。

＜JBLについて＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、世界中のあらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、 Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

