ソラナリゾートが贈る愛犬と楽しめる交流イベント「Fan Fun Day 2025 in Solana木更津」開催決定！

ソラナリゾート株式会社

トレーラーハウスの製造から販売・運用まで手掛ける ソラナリゾート株式会社（所在地：東京都千代田区岩本町3-3-14 2階、代表取締役：佐竹 彩）は、同社が運営するトレーラーハウス型ホテル 「Solana木更津」にてワンちゃんと一緒に楽しめる交流イベント『Fan Fun Day 2025』を2025年11月29日（土）に開催いたします。本イベントはSolana木更津の魅力を広く知っていただき、地域やお客様、関係者との交流を深めることを目的として企画されました。入場無料のフリーエントリー形式で、どなたでもお気軽にご参加いただけます。

「Fan Fun Day 2025」は、人とワンちゃんが心からつながり、笑顔で過ごせる時間を届けたい--そんなソラナリゾートの想いから生まれたイベントです。

ソラナリゾートはこれまで、「ペットも家族の一員」というコンセプトのもと、ワンちゃんに優しいホテル設計と快適な環境づくりを進めてまいりました。今年の9月20日に第１期をグランドオープンした「Solana木更津」においても、プライベートドッグランやペットアメニティを充実させ、愛犬がのびのびと活き活き過ごせる空間を目指しています。

私たちは、ワンちゃんとご家族の“健やかで楽しい毎日”を応援したいという想いから、家族やペットと過ごすひとときを大切にし、日常から少し離れた“心満たされるひととき”を感じていただける特別な交流イベントを企画いたしました。また、より多くの皆様にSolana木更津の魅力を実際に体験していただくとともに、地域の方々や日頃からご愛顧いただいているお客様とのつながりを深めるため、初の交流イベント『Fan Fun Day 2025』を開催する運びとなりました。

愛犬と飼い主が共に楽しむアクティビティを多数展開

写真はイメージになります。

愛犬との絆をより深めていただくため、来場者の皆さまが一日を通して楽しめる多彩なコンテンツをご用意いたしました。アクティビティや体験を豊富に揃え、愛犬と飼い主さまが笑顔で過ごせる特別なイベントとなっております。



会場では、愛犬と一緒に参加できるミニゲーム形式の運動会を開催し、飼い主さまと愛犬が息を合わせて挑戦する、笑顔あふれるひとときをお届けします。また、クリスマスをテーマにした華やかなフォトブースでは、季節感あふれる装飾の中で愛犬との思い出を写真に残していただけます。さらに、お祭り気分を味わえる屋台や飲食ブースも登場し、愛犬だけでなく飼い主さまも一緒に楽しめる内容となっています。

■開催概要

イベント名： Fan Fun Day 2025 in Solana木更津

開催日時： 2025年11月29日（土）11:00～16:00

会場： ソラナ木更津（〒292-0009 千葉県木更津市中島2739-3）

主催： ソラナリゾート株式会社

協力： アニマルラグーン株式会社

参加費： 無料（※一部コンテンツは事前予約制）



「Fan Fun Day」特設サイトはこちらから！

https://sites.google.com/c-sp.jp/fanfunday/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

■来場特典

来場者の皆さまには、施設で利用できる宿泊割引クーポンをプレゼントいたします。

さらに、無料宿泊券が当たる企画も実施予定です。

ソラナリゾートの滞在をより身近に感じていただける特典をご用意しています。

※詳細は第2弾リリースにてご案内予定。

■メディア関係者の皆さまへ

当日は、メディア取材専用の時間・スペースをご用意しております。

ソラナリゾートの新しい取り組みと現地の雰囲気を、ぜひご取材ください。

取材受付時間： 10:00～10:45

受付場所： Solana木更津 メインエントランス付近

申込方法： 事前申込制（URLは第2弾リリースにてご案内予定）※当日受付も可能です





■今後のリリース予定

第2弾プレスリリースでは、出店者や体験プログラムの詳細、フォトスポット、来場特典の内容などを発表予定です。（配信予定：2025年11月初旬）

■会社概要

会社名： ソラナリゾート株式会社

所在地： 東京都千代田区岩本町

代表者： 代表取締役 佐竹 彩

事業内容： トレーラーハウスを活用した宿泊・リゾート運営事業

公式サイト： https://trailerhouse.resort-solana.com/

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

ソラナリゾート株式会社

URL：https://resort-solana.com

広報担当：下村、近藤

mail：info@resort-solana.com

TEL：050-3146-7504