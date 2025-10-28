株式会社Controudit AI、「AIセキュリティ・ガバナンスEXPO（AI World Bizcrew EXPO 2025）」に出展 ― 限定10社に「AIガバナンス診断サービス」を無料提供 ―

株式会社Controudit AI

株式会社Controudit AI（代表取締役：藤井 涼、以下「当社」）は、2025年10月29日（水）から31日（金）まで幕張メッセで開催される 「AI World Bizcrew EXPO 2025（東京 秋）」 の「AIセキュリティ・ガバナンスEXPO」に出展いたします。

当社ブースでは、AI時代における「AI活用を止めないガバナンス」を実現するためのリテラシー教育およびガバナンス体制構築ソリューションを展示し、来場者限定特典として 先着10社に「AIガバナンス診断サービス（無料）」を提供いたします。

出展概要

- 展示会名：AI World 2025（AIセキュリティ・ガバナンスEXPO）- 開催日時：2025年10月29日（水）～10月31日（金） 各日10:00～17:00- 会場：幕張メッセ（1～3・8ホール）- 小間番号：S08-25- 公式サイト：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo)

我々が解決すること

弊社ブースまでのご案内

ブースまでの最短距離: 幕張メッセ2ホール入口から通路を直進し、AIセキュリティ・ガバナンスEXPOエリアの中心部を右折すると弊社ブース（小間番号：S08-25）がございます。

最終日10/31 弊社代表の藤井が登壇

当日開催される展示会のブース案内図です。赤枠で囲った範囲が弊社ブースとなります。

展示会3日目 10月31日（木）13:00-13:40に弊社代表の藤井が「AI活用を止めない！AIガバナンス・セキュリティ対策とは」と題して、AI時代における企業の競争力を強化するためのガバナンスのあり方をプレゼンします。

展示内容

AIガバナンスのリテラシー教育サービス - Origami -

全社員を対象に、AIの倫理・リスク・透明性に関する体系的な教育を提供。

「AI活用を止めないガバナンス」という理念のもと、AI推進とリスク管理の両立を支援します。

AIガバナンス体制構築サービス

AI開発・運用におけるガバナンス体制の構築をサポートします。特徴は「AI活用推進の速度を加速させること」です。現場（推進サイド、統制サイド双方）の方が解釈可能なリスク評価設計や、効率的な承認プロセスの構築をサポートします。

AIガバナンス診断サービス

企業のAI活用における「攻め」と「守り」を多面的に評価する診断プログラムです。AIの導入を推進しつつ、リスクを適切に制御するためのバランス型ガバナンスを実現することを目的としています。※ご来場者様限定で10社にライト版の診断を無償で実施します。

来場者特典

展示会ブース（S08-25）にお越しいただいた企業様のうち、先着10社限定で「AIガバナンス診断サービス」を無料提供いたします。貴社のAI活用状況やリスク管理体制を短時間で可視化し、改善提案をフィードバックいたします。AI導入を検討中の企業様、ガバナンス体制を強化したい企業様はぜひこの機会にご相談ください。

「AI活用を止めないガバナンス」をモットーに 当社は「企業の競争力を落とさず、むしろ加速させるガバナンス体制の実現を目指しています。攻めのAI活用（ビジネス推進）と守りのAIガバナンス（リスク管理）を両立させることで、新時代のAI経営を支える仕組みを提供しています。

会社概要

- 会社名：株式会社Controudit AI（コントロウディット エーアイ）- 代表者：代表取締役 藤井 涼- URL：https://controudit.ai/- 事業内容：AIガバナンス／AIリスクマネジメント／AIリスク教育事業

本件に関するお問い合わせ

株式会社Controudit AI 広報担当

E-mail：sales@controudit.ai

URL：https://controudit.ai/