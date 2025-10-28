ハイターゲット向けホビーレーベル『T-SPARK』

初の海外単独イベント「T-SPARK POP UP in TAIWAN」

２０２５年１１月４日(火)～１１月１２日（水）開催

初代アニメ『ゾイド -ZOIDS-』POP UPも同時開催

株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山彰夫/所在地：東京都葛飾区）が展開するハイターゲット向けホビーレーベル『T-SPARK（ティースパーク）』（対象年齢１５歳以上）の単独イベント「T-SPARK POP UP in TAIWAN」 【繁体字：T-SPARK 快閃店 in TAIWAN】（主催： L.E.International Corp.）が、２０２５年１１月４日(火)から１１月１２日（水）までの９日間、Taipei Huashan１９１４ Creative Park（華山１９１４文化創意産業園区)７A館にて開催されます。





２０２４年5月に誕生した『T-SPARK』は、これまでにも北米・アジアなど海外での開催イベントに出展してきましたが、海外単独イベントは「T-SPARK POP UP in TAIWAN」が初めてです。

また、初代アニメ『ゾイド -ZOIDS-』２５周年企画として日本で展開し好評を博したポップアップイベント「アニメ『ゾイド -ZOIDS-』２５th ANNIVERSARY POP UP TOUR」も同時開催します。

会場では、アクションプラモデル「REALIZE MODEL（リアライズモデル）」シリーズから「ZOIDS（ゾイド）」のアジアイベント限定商品「RMZ-EX01 ブレードライガー ミラージュ L」を販売するほか、「ZOIDS」シリーズの人気機体をはじめ、キュートでクールなデフォルメフォーマット「Q VILLAGE（キュービレッジ）」などの最新商品を展示します。

同時開催のポップアップイベントでは、アニメ『ゾイド -ZOIDS-』の世界観を再現したジオラマやパネル、「ZOIDS」シリーズの人気機体のブレードライガー巨大立像の展示のほか、台湾のご当地イラストをモチーフにした商品などアニメ関連商品を販売します。

＜株式会社タカラトミー 事業統括本部キャラクタービジネス本部 ホビーキャラクター事業室 室長 田島豊コメント＞

「ZOIDS」シリーズは以前から台湾でもアニメの放映や玩具の展開を通じて広く認知されており、幅広い世代のファンに支持されています。今回台湾にて『T-SPARK』として初の海外単独イベントおよびポップアップを開催できることは大変光栄です。台湾の皆さまに『T-SPARK』の世界観や「ZOIDS」、「REALIZE MODEL」、「Q VILLAGE」といったホビー商品が持つアソビの楽しさをご体感いただけることを楽しみにしています。

イベント限定商品

＊アジアイベント限定＊

■REALIZE MODEL「RMZ-EX０１ ブレードライガー ミラージュ L」

・１/１００スケールのアクションプラモデル。専用に設計された可動機構によって全身が可動し、

咆哮や疾走ポーズなどライオン型ゾイド特有の様々なアクションポーズをとることが可能です。

・ブレードライガーミラージュは、「ZOIDS」シリーズの２０００年代に展開していたウェブコミック

『ZOIDS妄想戦記』に登場。「レオマスター」ピーター・アイソップ大尉の乗機としてファンには根

強い人気を誇る機体です。

（ブレードライガー ミラージュ L はアタックブースターを装備しない、ブレードライガー ミラージュになります。）

・「レーザーブレード」起動状態を再現できるエフェクトパーツが付属。透明樹脂で成形されており、

発光している状態を再現可能です。またパイロットフィギュア（一般兵士）が付属します。

※数に限りがあり、なくなり次第販売終了となります。

価 格： TWD１,１５０（台湾ドル）

著作権表記：© ＴＯＭＹ





＊ポップアップイベント販売グッズ＊

ポップアップイベント「アニメ『ゾイド -ZOIDS-』２５th ANNIVERSARY POP UP TOUR」のために描き下ろされたメインビジュアルのアクリルスタンドやキーホルダー、ご当地ゾイドグッズなど、３０種類以上のイベント記念グッズを販売します。本イベントを記念して販売されるグッズとして、開催地の台湾に因んだご当地イラストグッズ（アクリルスタンド、ステッカー、缶バッジ 他）も発売予定です。







ご当地イラストステッカー

主な展示商品

■ZOIDS「AZ-１３ キャノリーモルガ」

立体化する「キャノリーモルガ」の１/７２スケールのムービングキット。スイッチを入れることで昆虫型独特の走行を再現します。







著作権表記：© ＴＯＭＹ

■REALIZE MODEL「RMZ-０１４ レッドホーン ガイロスカラー」

１／１００スケールのアクションプラモデルシリーズ。全身各部に搭載した武装が稼働し、様々な戦闘シーンの再現が可能です。







著作権表記：© ＴＯＭＹ

■ Q VILLAGE 「QV-０５ 頭文字D Toyota AE８６ TRUENO」

人気コミック『頭文字D』の主人公藤原拓海と、藤原拓海の愛車Toyota AE８６ TRUENOのセットです。







著作権表記：

© ＴＯＭＹ

©しげの秀一／講談社

■ Q VILLAGE 「QV-０６ 頭文字D Mazda RX-７ FD３S」

人気コミック『頭文字D』のキャラクター高橋啓介と、高橋啓介の愛車Mazda RX-７ FD３Sのセットです。





著作権表記：

© ＴＯＭＹ

©しげの秀一／講談社

＊画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。

開 催 概 要

イべント名：

「T-SPARK POP UP in TAIWAN」

＜同時開催＞ 「アニメ『ゾイド -ZOIDS-』２５th ANNIVERSARY POP UP TOUR」

＊ポップアップツアー版権表記：

© ＴＯＭＹ ©ShoPro

ZOIDS is a trademark of TOMY Company, Ltd. and used under license.

開 催 期 間 ：２０２５年１１月４日(火)～１１月１２日（水）

営 業 時 間 ：１０：００～１８：００［台湾現地時間］

会場 ：Taipei Huashan１９１４Creative Park（華山１９１４文化創意産業園区) ７A館

公式Facebook ：www.facebook.com/share/p/1Cji9dnJpS/

■『T-SPARK』について

タカラトミーが展開する、大人向けホビー商品の統一ブランド名です。『T-SPARK』という名前には、革新的で先進的な冒険という意味が込められ、タカラトミーがこれまでホビーファンを魅了してきた「変形」「合体」「可動」などの技術を活かしながらさまざまな遊び方を提案しています。

『T-SPARK』公式 HP：www.takaratomy.co.jp/products/tsparkofficial/

■『ゾイド -ZOIDS-』について

『ゾイド』シリーズは、株式会社タカラトミーが１９８３年から玩具発のオリジナルＩＰとして展開する大型コンテンツです。恐竜や動物をモチーフとした“メカ生命体”で、「ゾイド（ZOIDS）」というネーミングは“Zoic（動物の・生物の）”と“Android（人造人間）”という二つの言葉に由来します。その玩具であるリアルムービングキット（組立式駆動玩具）は、電動モーターもしくはゼンマイが付属し、組み立て完了後にまるで本物の生命体のように動き出すことが特徴です。

『ゾイド -ZOIDS-』公式HP： www.takaratomy.co.jp/products/zoidsofficial/

■「アニメ『ゾイド-ZOIDS-』 ２５th ANNIVERSARY POP UP TOUR」について

アニメ『ゾイド -ZOIDS-』２５周年を記念したポップアップツアーは、２０２４年８月２９日（木）から東京・池袋ロフトを皮切りに、２０２４年内に大阪、愛媛、愛知で順次開催され、２０２５年以降も全国を巡回しました。初公開となるアニメの原画や、アニメ放送当時と現在展開している玩具を織り交ぜて名シーンを再現した大迫力のジオラマなどが展示された他、イベント記念グッズも販売されました。