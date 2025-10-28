●3000個限定● SUZUKI JIMNY キーチェーン BLACK EDITION 予約販売開始

大人気の 「SUZUKI JIMNY」 が3Dで作りこまれたキーリング「BLACK EDITION」が3000個限定生産で予約販売開始！高級感のあるしっかりとしたつくりに、ロゴプレートつき。

株式会社フェイススズキジムニー キーチェーン BLACK EDITION

大人気「SUZUKI JIMNY」をモチーフにしたキーチェーンの予約販売がCAMSHOP.JP（株式会社フェイス）で開始となりました。

本製品は遊び心たっぷりのデザインでありながらも、高級感のある仕上がりで、年齢層を問わずジムニーファンが楽しめる作り。

「ブラックエディション」として生産数は限定3000個となります。

小さなシャベルのチャームや「JIMNY」の刻印入りのプレートがきらめきます。

ボックス入りなので、大切な方へのギフトにも選びやすくなっています。シリアルナンバー入り。

日本を代表する人気車であるジムニーをキーホルダーとして楽しむことができます。

手のひらサイズで再現された“ジムニー愛”

スズキジムニー キーチェーン BLACK EDITION

本商品は、迫力のあるサイズ感と重厚な質感が魅力のアイテムで、立体的な3D造形により、まるで本物のミニカーのようなリアリティを実現。小さいながらも、ジムニーならではの力強いフォルムを細部にまで再現しています。

付属のスコップ型フィギュアやJIMNYロゴプレートなど、随所に遊び心をプラス。キーチェーンとして使用すると、各パーツが触れ合い金属音が鳴り響き、まるで“熊よけの鈴”のような存在感を発揮します。

専用のボックス入りで、ギフトとしても最適。ジムニーファンはもちろん、アウトドアや車好きの方への贈り物にもぴったりなアイテムとなっております。

プレートの裏面に限定3000個のシリアルナンバーの刻印つきでお届けします。

【商品概要】

商品名：SUZUKI JIMNY クロームメッキキーチェーン

素材：ダイキャスト（クロームメッキ仕上げ）

3チャーム：JIMNYチャーム、スコップ型フィギュア、JIMNYロゴプレート

パッケージ：専用ギフトボックス入り

・SUZUKI JIMNYキーホルダーの新作が予約販売開始

・3000個限定生産

・ミニカーのような遊び心あるデザイン

・しっかりとした重厚感あるつくり

・SUZUKIオフィシャルライセンス取得商品

商品ページ：https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2135065&csid=0&sort=n(https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2135065&csid=0&sort=n)

スズキジムニー キーチェーン BLACK EDITION

【CAMSHOP.JP】

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。

各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

販売元

会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

