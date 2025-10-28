心と体を整える秋の癒し旅・バスツアー開催します - 朝どれ野菜ビュッフェ＆ハーブオイルづくり体験（姫路・香寺ハーブ・ガーデン）
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、2025年11月22日（土）に、姫路市夢前町の農家レストラン「且緩々（しゃかんかん）」を訪ねる日帰りバスツアー「香りと味わいの旅へ - 朝どれ野菜ビュッフェ＆ハーブオイルづくり」を販売します。“食と香りで心身を整える一日”をテーマに、旬の野菜ランチと自分だけの香りを調香する体験を通じて、健康と癒やしの時間を提供するバスツアーです。
近年、心と体のバランスを整える“ウェルビーイング”への関心が高まる中、兵庫県内でも地域資源を活かした「食」と「癒やし」の体験型観光が注目を集めています。
本ツアーは、ハーブ文化の発信地・姫路市香寺町に拠点を構える「香寺ハーブ・ガーデン」と連携し、同社が運営する姫路市夢前町の農家レストラン「且緩々（しゃかんかん）」にて自然と人、地域と人をつなぐ体験を届けることを目的に企画しました。
【ツアー概要】
参加者は、まず旧幼稚園を改装した農家レストラン「且緩々」で、朝採れ野菜を中心とした健康ビュッフェを堪能。旬の素材を使った約20種類以上の料理が並び、味わいながら“心と体のデトックス”を楽しめます。
午後は、LocalPrime限定の「ハーブオイルづくり」ワークショップを開催。香りを選び、全身に使える30mlサイズのハーブオイルを調香。ハイビスカスティーを味わいながら、季節の香りに包まれる癒やしの時間を過ごしていただけます。
また、施設内ショップでは、ハーブウォーターやホホバオイルなど、低刺激でお肌に優しい商品をスタッフのアドバイスを受けながら購入できます。
【見どころと魅力】
● 地元食材のランチビュッフェ：20種以上の料理で野菜本来の味を堪能
● LocalPrime限定ワークショップ：オリジナルのハーブオイルづくり体験
● 心身リラックス体験：香りと味で五感を満たす“癒やしの旅”
● アクセス便利：神戸三宮・姫路の2発着プランを用意
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332825&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332825&id=bodyimage2】
【開催概要】
● 開催日：2025年11月22日（土）
● 発着地：神戸三宮発／姫路発
● 所要時間：7時間（予定）
● 料金：神戸発 8,900円（税込）／姫路発 7,900円（税込）
● 定員：40名（最少催行20名）
● 集合場所：
・神姫バス三宮東のりば（神戸市中央区琴ノ緒町3丁目1-274）
・姫路駅南貸切バス乗降場（姫路市南駅前町）
【今後の展望】
神姫バスでは、地域の生産者や観光施設と連携し、「地元の魅力を再発見できる体験型ツアー」を今後も継続的に展開していく予定です。特に、健康・癒やし・食のテーマを組み合わせたプログラムを通じて、地域観光の価値向上を目指してきます。
【販売・申込情報】
公式申込ページ：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/d51b5a37-2626-5a11-a1ca-27f3f0bc7124?lng=ja-JP
※申込締切：開催日の3日前23:59分まで
※申込方法：オンライン予約（事前クレジット決済）
【問い合わせ先】
神姫バス株式会社 Localprime事務局
TEL：090-5886-9588（平日9:00～18:00）
MAIL：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
配信元企業：神姫バス株式会社
近年、心と体のバランスを整える“ウェルビーイング”への関心が高まる中、兵庫県内でも地域資源を活かした「食」と「癒やし」の体験型観光が注目を集めています。
本ツアーは、ハーブ文化の発信地・姫路市香寺町に拠点を構える「香寺ハーブ・ガーデン」と連携し、同社が運営する姫路市夢前町の農家レストラン「且緩々（しゃかんかん）」にて自然と人、地域と人をつなぐ体験を届けることを目的に企画しました。
【ツアー概要】
参加者は、まず旧幼稚園を改装した農家レストラン「且緩々」で、朝採れ野菜を中心とした健康ビュッフェを堪能。旬の素材を使った約20種類以上の料理が並び、味わいながら“心と体のデトックス”を楽しめます。
午後は、LocalPrime限定の「ハーブオイルづくり」ワークショップを開催。香りを選び、全身に使える30mlサイズのハーブオイルを調香。ハイビスカスティーを味わいながら、季節の香りに包まれる癒やしの時間を過ごしていただけます。
また、施設内ショップでは、ハーブウォーターやホホバオイルなど、低刺激でお肌に優しい商品をスタッフのアドバイスを受けながら購入できます。
【見どころと魅力】
● 地元食材のランチビュッフェ：20種以上の料理で野菜本来の味を堪能
● LocalPrime限定ワークショップ：オリジナルのハーブオイルづくり体験
● 心身リラックス体験：香りと味で五感を満たす“癒やしの旅”
● アクセス便利：神戸三宮・姫路の2発着プランを用意
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332825&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332825&id=bodyimage2】
【開催概要】
● 開催日：2025年11月22日（土）
● 発着地：神戸三宮発／姫路発
● 所要時間：7時間（予定）
● 料金：神戸発 8,900円（税込）／姫路発 7,900円（税込）
● 定員：40名（最少催行20名）
● 集合場所：
・神姫バス三宮東のりば（神戸市中央区琴ノ緒町3丁目1-274）
・姫路駅南貸切バス乗降場（姫路市南駅前町）
【今後の展望】
神姫バスでは、地域の生産者や観光施設と連携し、「地元の魅力を再発見できる体験型ツアー」を今後も継続的に展開していく予定です。特に、健康・癒やし・食のテーマを組み合わせたプログラムを通じて、地域観光の価値向上を目指してきます。
【販売・申込情報】
公式申込ページ：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/d51b5a37-2626-5a11-a1ca-27f3f0bc7124?lng=ja-JP
※申込締切：開催日の3日前23:59分まで
※申込方法：オンライン予約（事前クレジット決済）
【問い合わせ先】
神姫バス株式会社 Localprime事務局
TEL：090-5886-9588（平日9:00～18:00）
MAIL：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
配信元企業：神姫バス株式会社
プレスリリース詳細へ