2034年までの魚粉市場規模、シェア、成長レポート
導入
ストレーツ・リサーチは、 「魚粉市場の規模と展望、2026～2034年」というレポートを発表しました。この調査によると、市場規模は2025年に106億4,000万米ドルに達し、2034年には197億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）7.16%を記録すると予測されています。
このレポートのサンプルをこちらからリクエストしてください@ https://straitsresearch.com/report/fishmeal-market
市場動向
世界の魚粉市場は、主に養殖業の急速な拡大によって牽引されています。養殖魚は、オメガ3脂肪酸などの必須栄養素を豊富に含む高タンパク飼料を必要とするためです。魚粉は、優れた消化率と栄養価から、依然として飼料原料として好まれています。世界的な水産物消費量の増加と養殖魚種の高級化も、需要をさらに押し上げています。さらに、加工技術の進歩により副産物の収量が増加し、供給効率が向上し、廃棄物が削減されています。また、持続可能性認証とトレーサビリティの取り組みは、調達慣行に影響を与えています。
しかし、市場は乱獲、原材料の供給量の変動、そして価格変動といった制約に直面しています。昆虫ミールや単細胞タンパク質といった代替タンパク質の導入拡大は、競争を激化させています。残渣由来の魚粉、ハイブリッド飼料配合、そして持続可能な認証製品には、成長と環境への責任を果たすための道筋となる機会が秘められています。
市場のハイライト
- 資源展望: 海洋魚は、豊富な供給量、高タンパク質収量、養殖飼料生産における広範な使用により、71% の最大のシェアを占めています。
- 畜産の見通し: 豚肉の消費量の増加と飼料効率を高めるための魚粉の使用増加により、豚肉は予測期間中に最高の CAGR （約 7.56%） を記録すると予想されます。
- アプリケーションの展望: 魚粉は水産養殖、家禽、家畜の飼料に広く利用されているため、動物飼料セグメントが 83% 以上の市場シェアでトップを占めています。
- 地域別分析:アジア太平洋地域は、大規模な水産養殖生産、高い魚介類消費、豊富な原材料、支援インフラに牽引され、41.15%以上のシェアで優位を占めています。
競争力のあるプレイヤー
Nestlé S.A.
Danone S.A.
Arla Foods amba
General Mills Inc.
Dean Foods Company
Fonterra Co-operative Group
China Modern Dairy Holdings Ltd.
Bright Dairy & Food Co., Ltd.
GCMMF Ltd. （Amul）
FrieslandCampina
SanCor Cooperativas Unidas Limitada
Guangming Dairy Co., Ltd.
The Kraft Heinz Company
Dairy Farmers of America Inc.
Yili Group
Mengniu Dairy Company Limited
Lactalis Group
Saputo Inc.
Bega Group
Hatsun Agro Product Ltd.
セグメンテーション
出典別
サーモンとマス
海水魚
鯉
甲殻類
ティラピア
その他
家畜別
反芻動物
家禽
豚
水生動物
ペット
その他
アプリケーション別
肥料
動物飼料
その他
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
ラテンアメリカ
中東とアフリカ
配信元企業：Straits Research Pvt Ltd
