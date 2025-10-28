大人気さんすう絵本『たすひくねこ』シリーズの、かわいい限定ギフト帯が新登場！フェア対象書店で購入すると、とってもキュートな猫たちのシールがついてくる！
お名前が書ける、かわいいギフト用帯。
ねこたちの冒険ストーリーを追いながら、自然とさんすうが身につく！？
かわいくて楽しい大人気絵本シリーズ
第1弾『たすひくねこ』第2弾『たすひくねことひよこ団』
限定デザインのギフト帯バージョンが新登場！
お名前が書ける、かわいいギフト帯。※書籍の内容は通常版と同一です。
「たすひくねこ」は10月31日(金)重版出来も決定！
さらに…一部書店様では、
ご購入者様に『オリジナルギフトシール』をプレゼントいたします！
取り扱い店舗一覧をご確認の上、ぜひお求めください。
≪対象書籍≫
発売後即重版！
未来屋えほん大賞、リブロ絵本大賞にダブル入選など
大きな話題を呼んだ1作目『たすひくねこ』
『たすひくねこ』
作：にわ／監修：大迫ちあき
ISBN：9784867161395
B5判 / 40ページ
価格：1,320円（本体1,200円＋税10％）
宝の地図をひろった猫たち
不思議な世界でお宝を探します
けれど、どんどん脱落する猫たち
果たしてお宝のゆくえは？
≪あらすじ≫
宝の地図をひろった猫たちは冒険の旅に出かけます。
「おたから どこだ
どんどん すすめ」
ところが、いろいろなトラブルに巻き込まれて、
次々に猫たちは脱落。
果たしてお宝にたどり着けるのでしょうか？
たし算ひき算をイメージしながら
おはなしを楽しむさんすう絵本第１弾。
あらたな冒険を阻むのは「ひよこ団」を名乗るあやしい猫たち！
パワーアップした続編『たすひくねことひよこ団』
『たすひくねことひよこ団』
作：にわ 監修：大迫ちあき
ISBN：9784867166758
B5判 / 40ページ
価格：1,540円（本体1,400円＋税10%）
また地図を拾ったようです
障子を破って出発すると、そこは不思議な世界
「ひよこ団」を名乗る猫が襲ってきました！
でーでー ぽっぽー にげろや にげろ
どかーーーん！ あーれー むねんーーー
≪あらすじ≫
宝の地図をひろった猫たちは冒険の旅に出かけます。
そこに突然おそいかかってきたのは、
「ひよこ団」を名乗るあやしい猫！
果たしてお宝にたどり着けるのでしょうか？
たし算ひき算をイメージしながら
おはなしを楽しむさんすう絵本の第２弾。
今回は20までの数字です。
≪著者情報≫
にわ
長野県生まれ。女子美術短期大学卒。
広告会社にてグラフィックデザイナー・アートディレクターを経て
日常で使えるモノづくりと創作活動を展開。
気がついたら人生の大半を猫とともに暮らす。
最近は猫そのものだけでなく字面すら可愛いと思う始末。
著書に『ももちゃんと じゃまじゃまねこと クリスマス』
『たすひくねこ』『たすひくねことひよこ団』(マイクロマガジン社)など。
座右の銘『No cat, No life.』
大迫ちあき
大阪府生まれ。上智大学卒。
(公財)日本数学検定協会認定数学コーチャー&
幼児さんすうエグゼクティブインストラクター。
大手個別指導塾にて中学受験算数指導を経て、
３歳～小学生対象の幼児さんすうスクールSPICA(R)を開校。
現在は指導者育成にも力を入れている。
主な著書に『算数ができる子の親がしていること』(PHP文庫)
『小１から小３で算数ぎらいにならない本』（内外出版社）、
監修作品に『おりがみ百科. ３・４・５才/５・６・７才』（世界文化社）
『さんすうができる子になる遊びワーク : 幼児期のさんすう体験×親子で楽しい！』（朝日新聞出版）『たすひくねこ』『たすひくねことひよこ団』(マイクロマガジン社)など。
