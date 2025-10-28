大人気さんすう絵本『たすひくねこ』シリーズの、かわいい限定ギフト帯が新登場！フェア対象書店で購入すると、とってもキュートな猫たちのシールがついてくる！

株式会社マイクロマガジン社

お名前が書ける、かわいいギフト用帯。

ねこたちの冒険ストーリーを追いながら、自然とさんすうが身につく！？
かわいくて楽しい大人気絵本シリーズ
第1弾『たすひくねこ』第2弾『たすひくねことひよこ団』
限定デザインのギフト帯バージョンが新登場！




お名前が書ける、かわいいギフト帯。※書籍の内容は通常版と同一です。


※対象店舗様にて10月下旬頃より順次展開予定
「たすひくねこ」は10月31日(金)重版出来も決定！



さらに…一部書店様では、
ご購入者様に『オリジナルギフトシール』をプレゼントいたします！
取り扱い店舗一覧をご確認の上、ぜひお求めください。
※10月下旬頃より対象店舗様にて順次配布予定
※なくなり次第終了（開始時期、終了時期につきましては各店舗様にお問合せください）



※画像はイメージです。実際のデザインとは異なる場合があります。

フェアの詳細、対象店舗は以下のフェアサイトをご参照ください。


https://kodomono-hon.com/special/neko_fair2510/(https://kodomono-hon.com/special/neko_fair2510/)


≪対象書籍≫


発売後即重版！


未来屋えほん大賞、リブロ絵本大賞にダブル入選など


大きな話題を呼んだ1作目『たすひくねこ』





『たすひくねこ』


https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=61395


作：にわ／監修：大迫ちあき


ISBN：9784867161395


B5判 / 40ページ


価格：1,320円（本体1,200円＋税10％）



宝の地図をひろった猫たち

不思議な世界でお宝を探します

けれど、どんどん脱落する猫たち

果たしてお宝のゆくえは？

≪あらすじ≫


宝の地図をひろった猫たちは冒険の旅に出かけます。


「おたから どこだ


どんどん すすめ」



ところが、いろいろなトラブルに巻き込まれて、


次々に猫たちは脱落。


果たしてお宝にたどり着けるのでしょうか？



たし算ひき算をイメージしながら


おはなしを楽しむさんすう絵本第１弾。


あらたな冒険を阻むのは「ひよこ団」を名乗るあやしい猫たち！


パワーアップした続編『たすひくねことひよこ団』





『たすひくねことひよこ団』


https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=66758


作：にわ　監修：大迫ちあき


ISBN：9784867166758


B5判 / 40ページ


価格：1,540円（本体1,400円＋税10%）



また地図を拾ったようです

障子を破って出発すると、そこは不思議な世界

「ひよこ団」を名乗る猫が襲ってきました！

でーでー　ぽっぽー　にげろや　にげろ


どかーーーん！　あーれー　むねんーーー

≪あらすじ≫


宝の地図をひろった猫たちは冒険の旅に出かけます。


そこに突然おそいかかってきたのは、


「ひよこ団」を名乗るあやしい猫！


果たしてお宝にたどり着けるのでしょうか？



たし算ひき算をイメージしながら


おはなしを楽しむさんすう絵本の第２弾。


今回は20までの数字です。



≪著者情報≫


にわ


長野県生まれ。女子美術短期大学卒。


広告会社にてグラフィックデザイナー・アートディレクターを経て


日常で使えるモノづくりと創作活動を展開。


気がついたら人生の大半を猫とともに暮らす。


最近は猫そのものだけでなく字面すら可愛いと思う始末。


著書に『ももちゃんと じゃまじゃまねこと クリスマス』


『たすひくねこ』『たすひくねことひよこ団』(マイクロマガジン社)など。


座右の銘『No cat, No life.』



大迫ちあき


大阪府生まれ。上智大学卒。


(公財)日本数学検定協会認定数学コーチャー&


幼児さんすうエグゼクティブインストラクター。


大手個別指導塾にて中学受験算数指導を経て、


３歳～小学生対象の幼児さんすうスクールSPICA(R)を開校。


現在は指導者育成にも力を入れている。


主な著書に『算数ができる子の親がしていること』(PHP文庫)


『小１から小３で算数ぎらいにならない本』（内外出版社）、


監修作品に『おりがみ百科. ３・４・５才/５・６・７才』（世界文化社）


『さんすうができる子になる遊びワーク : 幼児期のさんすう体験×親子で楽しい！』（朝日新聞出版）『たすひくねこ』『たすひくねことひよこ団』(マイクロマガジン社)など。



こどものほん編集部では、世界累計150万部を突破した『おかあさんはね』や未来屋えほん大賞に入選した『おべんとばこさん こんにちは！』『たすひくねこ』など、バラエティ豊かな書籍を出版しております。
こどものほん編集部公式サイト　https://kodomono-hon.com/



こどものほん編集部の各SNSアカウントでは、


絵本を中心としたお子さま向けの書籍の新刊情報や遊び方動画、
プレゼントキャンペーンなど、様々な情報も発信中！
