大人気さんすう絵本『たすひくねこ』シリーズの、かわいい限定ギフト帯が新登場！フェア対象書店で購入すると、とってもキュートな猫たちのシールがついてくる！

株式会社マイクロマガジン社お名前が書ける、かわいいギフト用帯。

ねこたちの冒険ストーリーを追いながら、自然とさんすうが身につく！？

かわいくて楽しい大人気絵本シリーズ

第1弾『たすひくねこ』第2弾『たすひくねことひよこ団』

限定デザインのギフト帯バージョンが新登場！

お名前が書ける、かわいいギフト帯。※書籍の内容は通常版と同一です。



※対象店舗様にて10月下旬頃より順次展開予定

「たすひくねこ」は10月31日(金)重版出来も決定！

さらに…一部書店様では、

ご購入者様に『オリジナルギフトシール』をプレゼントいたします！

取り扱い店舗一覧をご確認の上、ぜひお求めください。

※10月下旬頃より対象店舗様にて順次配布予定

※なくなり次第終了（開始時期、終了時期につきましては各店舗様にお問合せください）

※画像はイメージです。実際のデザインとは異なる場合があります。

フェアの詳細、対象店舗は以下のフェアサイトをご参照ください。

https://kodomono-hon.com/special/neko_fair2510/(https://kodomono-hon.com/special/neko_fair2510/)

≪対象書籍≫

発売後即重版！

未来屋えほん大賞、リブロ絵本大賞にダブル入選など

大きな話題を呼んだ1作目『たすひくねこ』

『たすひくねこ』

https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=61395

作：にわ／監修：大迫ちあき

ISBN：9784867161395

B5判 / 40ページ

価格：1,320円（本体1,200円＋税10％）

宝の地図をひろった猫たち不思議な世界でお宝を探しますけれど、どんどん脱落する猫たち果たしてお宝のゆくえは？

≪あらすじ≫

宝の地図をひろった猫たちは冒険の旅に出かけます。

「おたから どこだ

どんどん すすめ」

ところが、いろいろなトラブルに巻き込まれて、

次々に猫たちは脱落。

果たしてお宝にたどり着けるのでしょうか？

たし算ひき算をイメージしながら

おはなしを楽しむさんすう絵本第１弾。

あらたな冒険を阻むのは「ひよこ団」を名乗るあやしい猫たち！

パワーアップした続編『たすひくねことひよこ団』

『たすひくねことひよこ団』

https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=66758

作：にわ 監修：大迫ちあき

ISBN：9784867166758

B5判 / 40ページ

価格：1,540円（本体1,400円＋税10%）

また地図を拾ったようです障子を破って出発すると、そこは不思議な世界「ひよこ団」を名乗る猫が襲ってきました！でーでー ぽっぽー にげろや にげろどかーーーん！ あーれー むねんーーー

≪あらすじ≫

宝の地図をひろった猫たちは冒険の旅に出かけます。

そこに突然おそいかかってきたのは、

「ひよこ団」を名乗るあやしい猫！

果たしてお宝にたどり着けるのでしょうか？

たし算ひき算をイメージしながら

おはなしを楽しむさんすう絵本の第２弾。

今回は20までの数字です。

≪著者情報≫

にわ

長野県生まれ。女子美術短期大学卒。

広告会社にてグラフィックデザイナー・アートディレクターを経て

日常で使えるモノづくりと創作活動を展開。

気がついたら人生の大半を猫とともに暮らす。

最近は猫そのものだけでなく字面すら可愛いと思う始末。

著書に『ももちゃんと じゃまじゃまねこと クリスマス』

『たすひくねこ』『たすひくねことひよこ団』(マイクロマガジン社)など。

座右の銘『No cat, No life.』

大迫ちあき

大阪府生まれ。上智大学卒。

(公財)日本数学検定協会認定数学コーチャー&

幼児さんすうエグゼクティブインストラクター。

大手個別指導塾にて中学受験算数指導を経て、

３歳～小学生対象の幼児さんすうスクールSPICA(R)を開校。

現在は指導者育成にも力を入れている。

主な著書に『算数ができる子の親がしていること』(PHP文庫)

『小１から小３で算数ぎらいにならない本』（内外出版社）、

監修作品に『おりがみ百科. ３・４・５才/５・６・７才』（世界文化社）

『さんすうができる子になる遊びワーク : 幼児期のさんすう体験×親子で楽しい！』（朝日新聞出版）『たすひくねこ』『たすひくねことひよこ団』(マイクロマガジン社)など。

こどものほん編集部では、世界累計150万部を突破した『おかあさんはね』や未来屋えほん大賞に入選した『おべんとばこさん こんにちは！』『たすひくねこ』など、バラエティ豊かな書籍を出版しております。

こどものほん編集部公式サイト https://kodomono-hon.com/

こどものほん編集部の各SNSアカウントでは、

絵本を中心としたお子さま向けの書籍の新刊情報や遊び方動画、

プレゼントキャンペーンなど、様々な情報も発信中！

X（旧Twitter） https://x.com/micromagazine03

Instagram https://www.instagram.com/kodomono_hon/

YouTube https://t.co/y2dgYIvkOE

TikTok https://www.tiktok.com/@kodomono_hon