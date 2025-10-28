微量栄養素肥料市場の展開、規模、シェア、動向、将来需要、成長分析および予測（2024年～2033年）
Survey Reports LLCは、2025年10月に調査レポートを発行したと発表した。微量栄養素肥料市場は、栄養素（亜鉛、マンガン、銅、ホウ素、モリブデン、鉄、その他の栄養素）別、形態（乾燥、鉄、液体、マンガン、亜鉛、銅、その他の形態）別、 作物の種類（穀物および穀物、豆類および油糧種子、果物および野菜、その他の作物の種類）別、用途別（土壌、葉面、養液栽培、その他の用途）に細分化されている。これは、微量栄養素肥料市場の予測評価を提供する。これは、微量要素肥料市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学に焦点を当てている。
微量栄養素肥料市場の概要
微量栄養素肥料は、亜鉛、鉄、銅、マンガン、ホウ素、モリブデン、塩素など、植物の健康と成長に不可欠な微量の必須元素を供給する。 これらの栄養素は少量で済むが、酵素機能、葉緑素合成、栄養吸収において重要な役割を果たし、作物の収穫量と品質に直接影響する。 これらの要素が欠乏すると、植物の成長が阻害され、農業生産性が低下する可能性がある。微量要素肥料は、集約的に農業が行われている土壌や、栄養素が枯渇した土壌のある地域では特に重要である。キレート、液体、粒状など、さまざまな形態で利用できるこれらの肥料は、環境ストレスに対する作物の耐性を高め、土壌の肥沃度を改善することで、持続可能な農業を支えている。
Surveyreportsの専門家は、微量栄養素肥料市場の調査を分析し、2023年に生成された微量栄養素肥料市場規模は55億米ドルに達すると予測した。さらに、微量栄養素肥料市場のシェアは、2033年末までに93億米ドルに達すると予測されている。微量栄養素肥料市場は、2024年から2033年の予測期間中に、年間平均成長率（CAGR）約5.3%で成長すると予測されている。
Surveyreportsのアナリストによる定性微量栄養素肥料市場分析によると、微量栄養素肥料の市場規模は、以下の要因により拡大すると考えられる。植物の栄養バランスに関する認識の高まり、持続可能な農業の実践に対するニーズの増加、微量栄養素欠乏症の発生率の増加、政府による支援的な取り組み。微量要素肥料市場における主要企業の一部は、ヤーラ・インターナショナルASA、ミラー・シード・カンパニー、アルパイン・プラント・フーズ・コーポレーション、コンクリン・カンパニー・パートナーズ社、スコッツ・ミラクル・グロー社、ストラー・USA社、ヘレナ・アグリ・エンタープライゼスLLC、バイエルAG、BASF SE、コンパス・ミネラルズ・インターナショナル社、シンジェンタ・クロップ・プロテクションAG、アダマ社、住友化学株式会社などである。
当社の「微量栄養素肥料市場調査レポート」には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 微量栄養素肥料市場の規模、成長分析、各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界の微量栄養素肥料市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における2033年までの需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
