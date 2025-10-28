【大人ハロウィン2025】黒バッグが主役！ランキングTOP3、1位ルイ・ヴィトンのマレリーニ

ラクサス・テクノロジーズ株式会社

ブランドバッグシェアリング事業のラクサス・テクノロジーズ株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役 高橋 啓介）は、2025年のハロウィンに向けて「黒バッグ人気ランキング」を発表しました。昨年はオレンジ・パープル・レッドのハロウィン定番カラーを調査しましたが、今年は“黒バッグ”を主役に調査を実施いたしました。どんな世代にも支持される黒バッグを、コーディネート例とともにご紹介します。

”黒バッグが主役の大人ハロウィン”

ここ数年、ハロウィンは日本でも秋の一大イベントとして定着しました。

大人の女性にとって「黒バッグ」は、ハロウィンらしさをさりげなく演出でき、さらに日常使いにも活躍する万能アイテムです。普段のコーディネートにハロウィンカラーを合わせるだけで、遊び心あふれる“大人のハロウィンスタイル”が完成します。

黒バッグ”が主役！ランキングTOP3

～ハロウィンカラーワンポイントコーデ～

【1位：LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）マレリーニ】

バッグの紹介

ルイ・ヴィトンの「マレリーニ」は、クラシックながらもモダンなデザインが魅力です。ブラックレザーにポップなドット柄とパンプキンモチーフのチャームがあしらわれており、遊び心と個性が際立ちます。美術館やギャラリー巡り、個性的なファッションが楽しめるカフェでの女子会、また、クリエイティブな仕事のカジュアルな打ち合わせなど、個性を表現したいシーンにぴったりです。

コーディネートの紹介

白のティアードロングスカートに、黒の襟付きプルオーバーを合わせたモノトーンのシックなスタイルです。黒のニーハイブーツ、千鳥格子のベレー帽、黒縁メガネで、知的なレトロ感を演出しています。 耳元に輝く鮮やかなレッドのピアスが、モノトーンコーデに強烈なアクセントを加えます。赤はハロウィンカラーの代表格であり、さりげない一点投入で、大人の女性にふさわしい上品な華やかさと情熱を演出します。

【2位：GUUCI（グッチ）GG MARMONT キルティングミニショルダーバッグ】

バッグの紹介

グッチの「GG MARMONT キルティングミニショルダーバッグ」は、ブランドを象徴するGGロゴと美しいシェブロンキルティングが特徴です。コンパクトながらも存在感があり、斜め掛けも可能なため、実用性とエレガンスを兼ね備えた人気のアイテムです。両手が空くミニショルダーは利便性が高く、ショッピングや旅行に最適です。また、キルティングのエレガンスさから、少しドレスアップしたいカジュアルなディナーやデート、気の置けない友人との女子会などにも活躍します。





コーディネートの紹介

フリルブラウスとワイドデニムパンツに、パールボタンの黒のツイード調ジレを合わせた、カジュアルと上品さがミックスされたスタイルです。足元はハイカットスニーカーでリラックス感をプラスしています。 デニムと黒スニーカーの間に、ミステリアスなパープルカラーのソックスを大胆に覗かせた着こなしです。紫は魔女や魔法を連想させるハロウィンのキーカラーであり、足元という目立ちにくい部分での差し色は、大人ならではの絶妙な遊び心を感じさせます。

【3位：CHANEL（シャネル）カメリアチェーンショルダーバッグ】

バッグの紹介

シャネルの「カメリアチェーンショルダーバッグ」は、アイコンであるキルティングとチェーンに、ブランドの象徴であるカメリアのコサージュが添えられた、極めてフェミニンでラグジュアリーなバッグです。持つだけで装いを格上げします。圧倒的なエレガンスがあるため、ホテルのラウンジでのアフタヌーンティー、高級レストランでのデートや記念日、フォーマルなパーティーや式典など上質な装いが求められる特別なシーンで真価を発揮します。

コーディネートの紹介

オフホワイト～ベージュのワントーンで統一された、洗練されたレイヤードスタイルです。ニットやベストを重ねることで奥行きのある着こなしを作り出し、足元の黒いアンクルブーツが全体を上品に引き締めています。小物として取り入れたスカーフは、ベージュとブラウンの柄に鮮やかなオレンジの縁取りがアクセントになっています。パンプキンを思わせるハロウィンのメインカラーであるオレンジを、首元やバッグに結ぶことで、落ち着いたワントーンコーデに暖かみと季節感をさりげなく加え、イベントムードを盛り上げています。

黒バッグ人気ランキングTOP3 まとめ

メインバッグは、日常にも溶け込む黒バッグがおすすめです。今年のハロウィンは、こうした「黒バッグ」を主役にし、小物で遊ぶ大人のスタイルがトレンドです。全身仮装でなくとも、レッド・パープル・オレンジといったハロウィンカラーをワンポイントで取り入れるだけで、日常の着こなしにさりげない遊び心と季節感をプラスできます。また、手持ちの黒バッグにかぼちゃモチーフのチャームを一つ加えるだけでも、一気にイベントムードが高まります。ぜひ、ご自身のスタイルに合う黒バッグとハロウィンカラーを見つけて、洗練された大人のイベントムードをお楽しみください。

調査テーマ：トートバッグ人気ランキング

調査期間：2025年9月1日～2025年10月20日

調査対象：18‐70歳のラクサスユーザー

調査方法：ラクサス内データ集計

