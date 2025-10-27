【望楼ＮＯＧＵＣＨＩ函館】冬季限定ホットワイン【スペシャルカクテル】

野口観光マネジメント株式会社冬季限定スペシャルカクテル ホットワイン 1,500円(消費税込)

野口観光マネジメント株式会社 望楼NOGUCHI函館（北海道函館市湯川町1丁目17-22/

執行役員支配人長江亨）は、2025年11月1日(土)より、1階「BAR long good-bye」で冬季限定メニューを販売開始いたします。

商品概要

ホットワイン(赤)

赤ワインに秘められた果実のまろやかな甘みと、スパイスの余韻が重なり合う、冬だけの贅沢な一杯。

一口ごとにゆったりとした時間があふれる、上質な味わいを是非お愉しみ下さいませ。

価格

販売価格(1杯)：1,500円（税込）

【期間限定】夜景ラウンジ

期間限定/13階「SKY SALON BOUKYOU」【夜景ラウンジ】も見逃せない

2025年10月10日(金)より、13階「SKY SALON BOUKYOU」では、期間限定で「夜景ラウンジ」として営業を開始。ライトを最小限におさえ、街並みのライトがより綺麗に映える仕掛けを施しております。

冬季期間も、よりお客様にご滞在を愉しんでいただけますよう、スタッフ一同お待ち申し上げております。

□公式HP（https://www.bourou-hakodate.com/ ）

■公式Instagram（https://www.instagram.com/bourounoguchihakodate/ ）