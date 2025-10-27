陸上・十種競技日本記録保持者の右代啓祐がFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【K・O・A BASE】をオープン!!!
THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、右代啓祐の公式ファンコミュニティ『K・O・A BASE』を10月8日にオープンしました。
「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。
◆ 右代啓祐プロフィール
196cm・95kgという恵まれた体格を活かし、
10年以上にわたり陸上・十種競技のトップを走り続ける現役選手。
全日本選手権では8度の優勝。2011年には日本人初の8000点超えで日本記録を更新しました。
2012年ロンドン、2016年リオと2大会連続で五輪出場を果たし、アジア大会では2連覇を達成。
日本を代表する「キング・オブ・アスリート」として数々の栄光を残しています。
現在は現役選手として国内主要大会に挑みながら、母校・国士舘大学で准教授として学生の指導にもあたり、競技力向上や普及活動にも尽力。SNSやメディア出演を通じて、陸上やトレーニングの魅力を広く発信しています。
◆ コミュニティ概要
K・O・A BASE（月額980円）
▼コンテンツ内容▼
- 限定オフショット、限定ムービー
- グループチャット
- トピック（掲示板）
- 生配信＆ラジオ配信
- 配信アーカイブ
- バースデーメッセージ
- デジタル会員証の発行
皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！
◆ ダウンロード
アプリ名 ： Fanicon
対応端末 ： iPhone／Android版
提供場所 ： App Store／Google Play
URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6633
■ Fanicon（ファニコン）について
Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。
「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。
公式ページ：https://service.fanicon.net/
公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia
■ THECOO株式会社について
THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。
■ 会社概要
社名：THECOO株式会社
代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人
所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階
設立 ：2014年1月20日
URL ：https://thecoo.co.jp