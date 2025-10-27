陸上・十種競技日本記録保持者の右代啓祐がFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【K・O・A 　BASE】をオープン!!!

THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、右代啓祐の公式ファンコミュニティ『K・O・A BASE』を10月8日にオープンしました。

「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。

◆ 右代啓祐プロフィール

196cm・95kgという恵まれた体格を活かし、

10年以上にわたり陸上・十種競技のトップを走り続ける現役選手。

全日本選手権では8度の優勝。2011年には日本人初の8000点超えで日本記録を更新しました。

2012年ロンドン、2016年リオと2大会連続で五輪出場を果たし、アジア大会では2連覇を達成。

日本を代表する「キング・オブ・アスリート」として数々の栄光を残しています。

現在は現役選手として国内主要大会に挑みながら、母校・国士舘大学で准教授として学生の指導にもあたり、競技力向上や普及活動にも尽力。SNSやメディア出演を通じて、陸上やトレーニングの魅力を広く発信しています。

◆ コミュニティ概要

K・O・A BASE（月額980円）

▼コンテンツ内容▼

- 限定オフショット、限定ムービー

- グループチャット

- トピック（掲示板）

- 生配信＆ラジオ配信

- 配信アーカイブ

- バースデーメッセージ

- デジタル会員証の発行

皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！

◆ ダウンロード

アプリ名 ： Fanicon

対応端末 ： iPhone／Android版

提供場所 ： App Store／Google Play

URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6633

■ Fanicon（ファニコン）について

Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。

「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。

公式ページ：https://service.fanicon.net/

公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia

■ THECOO株式会社について

THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。

■ 会社概要

社名：THECOO株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 ：2014年1月20日

URL ：https://thecoo.co.jp