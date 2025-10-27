高市首相×トランプ大統領による日米首脳会談10/28～、ニコニコで生中継を実施

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、10月27日（月）から29日（水）にかけて来日するトランプ大統領と高市早苗内閣総理大臣の会談にあわせ、特別番組「【LIVE】トランプ×高市会談 日米新時代は来るのか？ 神保哲生&前嶋和弘が生解説 (通訳字幕付き)」を、10月28日（火）11時00分より、同社が運営するライブ配信サービス「ニコニコ生放送」をはじめ、ニコニコニュース公式YouTubeチャンネル、公式Xで生配信します。

今回の会談では、高市政権が掲げる防衛政策の方向性や、日本の防衛費負担増額、さらに石破前政権下で妥結した、5500億ドル（約83兆円）の対米投資を含む日米関税合意の履行について改めて確認する見通しです。

番組では、日米首脳会談の冒頭と、会談終了後に行われる高市首相とトランプ大統領による共同会見の模様を生中継でお届けします。スタジオでは、「日米新時代は来るのか」をテーマに、アメリカ政治に精通するジャーナリストの神保哲生氏と、現代アメリカ政治外交の専門家である前嶋和弘・上智大学グローバル学部教授がゲストとして出演。会談の模様をリアルタイムで解説し、ニュースだけでは見えてこないアメリカ国内の課題や、日米関係の行方を掘り下げます。

また、トランプ大統領の来日を記念した関連番組として、10月27日（月）12時00 より、トランプ大統領を乗せたエアフォースワンが羽田空港に到着する模様も「ニコニコ生放送」にて生中継をしています。

｜番組概要

■番組名：【LIVE】トランプ×高市会談 日米新時代は来るのか？ 神保哲生&前嶋和弘が生解説 (通訳字幕付き)

■配信日時：2025年10月28日（火）11時00分～

■MC：神保哲生（ジャーナリスト、ビデオニュース・ドットコム代表）

■出演者：前嶋和弘 （上智大学総合グローバル学部教授）

■配信URL ：

＜ニコニコ生放送＞ https://live.nicovideo.jp/watch/lv349012969

＜公式YouTube＞https://youtube.com/live/OIGysulHLAI?feature=share

＜公式X＞https://x.com/i/broadcasts/1YqxolXbzjkKv

｜関連番組

■番組名：【トランプ大統領来日】エアフォースワン到着・日米首脳会談ほか生放送

■配信日時：2025年10月27日（月）12時00分～

■配信URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349020162